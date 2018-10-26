解密华为全联接大会直播背后的故事

十月，华为一年一度产业盛会HUAWEI CONNECT（全联接大会）在上海火热“上演”。全联接大会每年都会为不能来到现场的小伙伴提供全球直播在线服务。

十月，华为一年一度产业盛会HUAWEI CONNECT（全联接大会）在上海火热“上演”。全联接大会每年都会为不能来到现场的小伙伴提供全球直播在线服务。今年，华为云与视频直播解决方案合作伙伴-杭州雅顾科技一起，助力直播供应商会畅通讯承接共超过12场主题演讲、20多场分论坛演讲、16+场次开发者动手实验及2018华为开发者大赛颁奖典礼的线上直播。

无论是重量级大咖发言、分论坛演讲嘉宾技术分享，还是开发者Hands-on Lab动手体验直播，华为云视频直播服务助力合作伙伴，支撑数千人在线同时并发观看，直播峰值带宽超5Gbps，总流量达20TB+，覆盖用户数万人次。

展会实况与互动：直播大屏

在华为云视频服务展区的现场，基于华为云视频直播平台，直播大屏展示了3场视频云主题论坛、2场开发者动手实验室、开发者嘉年华、展台实况及节目表演等，重点展示了华为云视频直播的低时延零卡顿视频体验，以及高清低码、实时转码、直播加速等技术。参展客户和伙伴纷纷扫码在手机移动端体验观看并参与直播互动。直播活动共吸引数千批次行业客户和伙伴在华为云视频服务展台参观与体验。

华为云视频直播服务

华为云视频直播服务（Live）依托华为云，凭借在视频业务领域长期技术积累，快速敏捷为行业提供高并发、低延迟、高清流畅、安全可靠的端到端直播解决方案。

极致体验：华为云视频直播支持直播秒开，在线播放成功率大于99.7%，卡顿率小于2.5%，播放时延不超过3s。

性价比高：直播服务支持高清低码，保证同等主观画质下，码率降低20%~30%；支持H.264/265实时转码、FPGA硬件加速等，保证直播体验同时为用户节约更多成本。

安全可靠：华为云视频直播支持跨区域容灾，7*24小时客服在线，致力为用户提供最安全可靠的服务。

当前，华为云视频直播服务已开放给数百家企业用户公测中，用户覆盖互联网、教育、娱乐直播等行业。欢迎感兴趣的合作伙伴前来申请体验。

华为云视频直播产品官网，欢迎访问。https://www.huaweicloud.com/product/live.html