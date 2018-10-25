陈求发唐一军分别会见徐直军，辽宁与华为签署战略合作协议

10月24日，省委书记、省人大常委会主任陈求发，省委副书记、省长唐一军分别在沈阳会见了华为技术有限公司轮值董事长徐直军一行，省政府与华为技术有限公司举行了战略合作协议签约仪式。

10月24日，省委书记、省人大常委会主任陈求发，省委副书记、省长唐一军分别在沈阳会见了华为技术有限公司轮值董事长徐直军一行，省政府与华为技术有限公司举行了战略合作协议签约仪式。

陈求发代表辽宁省委、省政府对徐直军一行的到来表示欢迎，对华为公司为辽宁振兴发展作出的贡献表示感谢。他说，习近平总书记对辽宁振兴发展高度重视、寄予厚望。不久前，总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上发表重要讲话，为辽宁加快全面振兴、全方位振兴指明了前进方向，提供了根本遵循。辽宁全面振兴站在了新的起点上。当前和今后一个时期，辽宁将深入学习贯彻总书记重要讲话精神，着力在学懂弄通做实上下功夫，一项一项抓好落实。我们将开展“解放思想推动高质量发展”大讨论，进一步解放思想，大力营造良好营商环境。现在正是各类企业到辽宁投资发展的大好时机，希望华为公司继续扩大在辽投资，进一步在深度和广度上加强合作，深入参与到辽宁振兴发展中来，实现互利共赢，辽宁将全面做好服务保障。

徐直军感谢辽宁省对华为公司在辽宁发展给予的支持，表示将积极参与辽宁振兴发展，在数字化建设等方面继续加强合作。

唐一军对徐直军一行来辽宁洽谈合作表示欢迎。他说，华为公司是国家信息产业龙头企业，在国内国际市场上拥有强大的竞争力。近年来，华为公司在辽宁的业务增长幅度很快，为辽宁经济社会发展作出了很大贡献。当前，辽宁正在深入贯彻落实习近平总书记来辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，加快推进新时代辽宁全面振兴，积极构建对外开放新高地，以全面开放引领全面振兴，着力优化营商环境，打造发展环境最优省，经济社会发展呈现稳中向好的趋势，也为各类企业投资辽宁创造了良好条件。希望能通过此次签约，将双方的合作项目化、具体化、工程化，将合作协议真正落实落地。同时进一步找到双方合作契合点，不断拓展合作内涵，实现互利共赢。

会见结束后，省政府与华为技术有限公司举行了战略合作协议签约仪式，《协议》共包括五项合作目标、七项合作内容，共包含29个具体项目。