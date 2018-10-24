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华为辟谣停止社招：将继续面向全球招聘优秀人才

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有媒体报道称，华为日前内部发文，宣布原则上停止社招，华为对此回应称该报道为不实报道。并将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

来源：环球网2018-10-24 15:37:00

关键字： 华为

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今日，有媒体报道称，华为日前内部发文，宣布原则上停止社招，特殊情况除外，并且该文由轮值董事长签发。

据媒体爆出的这份名为董事会常务文件《关于落实公司人才供应策略的决议》显示，“华为公司原则上停止普通社会招聘”，不在优秀往届生、关键稀缺人才以及公司专项招聘范围之内的各部门不得发放offer，特殊情况需经轮值董事长审批。

该媒体报道称，公司整体人力缺口和新鲜血液的补充，绝大部分由应届生招聘满足(含优秀往届生)，能力补充由关键稀缺人才招聘满足，其他人才缺口以内部调配为主。

对此，环球网科技记者向华为方面求证，对方回应称该报道为不实报道。并将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

回应如下：

我们也注意到今天网络上关于华为停止社会招聘的不实报道。 员工是华为的宝贵财富。过去三十年，正是广大员工的奋斗造就了华为，让我们成长成一家拥有18万员工、服务170多个国家与地区客户的全球化公司。 我们将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

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