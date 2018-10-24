瞻博网络第三季度盈利超预期 云部署速度缓慢未有影响

瞻博网络周二发布了第三季度财务业绩，盈利胜过预期，收入则符合预期。但由于云客户预期部署速度放缓，瞻博下调了第四季度展望。

瞻博网络周二发布了第三季度财务业绩，盈利胜过预期，收入则符合预期。但由于云客户预期部署速度放缓，瞻博下调了第四季度展望。第四季度的预期仍然接近分析师的估计，瞻博股票在盘后交易中上涨。

瞻博网络第三季度非美国通用会计准则净利润为1.91亿美元，同比下降10％。每股摊薄收益为54美分。收入为11.8亿美元，同比下降6％。

华尔街之前预测每股盈利为45美分，收入为11.8亿美元。

瞻博网络首席执行官Rami Rahim在一份声明中表示，“我们第三季度的业绩好于预期，持续企业实力以及优于预期的服务提供商结果抵消了云计算的疲软之后仍有剩余。虽然我们的第四季度展望受到多家云客户部署速度的影响，但我们认为这是一个暂时的逆流，我们仍然相信我们拥有适当的产品和策略在2019年发展业务。”

瞻博网络预测第四季度非美国通用会计准则每股净收益为57美分，加减3美分。预计收入约为12.2亿美元，加减3000万美元。

瞻博网络指出，第四季度收入前景的中点为12.2亿美元，反映了同比下滑的趋势。瞻博表示此前曾预计第四季度会恢复增长，是次调整反映出预期中的云部署步伐放缓。

华尔街预测瞻博第四季度收入为12.5亿美元，处于瞻博展望的较高端。