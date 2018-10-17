华为云发布7款安全新品 安全AI化攻入无人区

10月11日，上海，一年一度规模盛大的华为全联接大会上，华为云安全总经理杨松发表了题为《华为云安全+AI，为企业戴上夜视镜、穿上金钟罩》的演讲，对华为云在安全AI化上取得的突破——安全AI平台米兰达（Miranda）进行了隆重介绍。

10月11日，上海，一年一度规模盛大的华为全联接大会上，华为云安全总经理杨松发表了题为《华为云安全+AI，为企业戴上夜视镜、穿上金钟罩》的演讲，对华为云在安全AI化上取得的突破——安全AI平台米兰达（Miranda）进行了隆重介绍，并发布了其他6款安全新品。一口气发布7款新品，力度之大，前所未有。

发布1：发布安全AI平台米兰达，树立安全产业里程碑

经过三年多的研究，一年多的开发，华为云安全推出了米兰达（Miranda）安全AI平台，在传统规则匹配模式基础上进行AI化，大幅提升了华为云全系列安全服务使用效率：Web应用防火墙+米兰达=漏报率降低53%；数据库安全服务+米兰达=漏报率降低47%；态势感知+米兰达=阻断率提升到99%；DDoS高防+米兰达=误报率降低49%；企业主机安全服务+米兰达=检出率达90%。

发布2：为大企业实现云/非云平滑防护，升级DDoS高防与主机安全服务

这使得即将上云或者部分上云的企业，在云/非云、华为云/非华为云、物理机/虚拟机、Linux/Windows场景下，都实现了线上线下无缝防御。

发布3：国内首发自研“软硬件安全系统”，真正的安全，从“芯”构筑

提供了芯片级安全保证，基于华为自研软硬安全芯片构筑不可改写的安全可信根，提供芯片级固件/密钥安全防护和可信管理。从最低层的芯片开始做安全，才有了牢固的基础，才不会出现在系统层之上构筑的安全体系牢不可破，其下的安全基础脆弱不堪的尴尬局面。

发布4：全球首发公有云容器安全服务

能够扫描容器镜像中的漏洞和配置，帮助企业解决传统安全软件无法感知容器环境的问题。同时提供容器安全策略设置和防逃逸能力，能够确保容器以最小权限运行，有效阻止容器运行时安全风险事件的发生。有运行时安全、容器防逃逸、容器防火墙、密码管理、用户权限控制等6大功能，提供10万+高价值漏洞识别、10万+恶意程序样板匹配、100+类防容器逃逸等特性，保证企业容器虚拟环境从开发到生产整个周期的安全。

发布5：首发下一代智能运维审计系统——华为云堡垒机服务

包含多台云主机管理、权限控制、运维审计、安全合规等功能，支持对SSH、RDP、TELNET、VNC协议的主机以及网络设备的安全管控保护，支持Chrome等主流浏览器，随时随地远程运维，实现对运维资源的全面安全管控。堡垒机就好在云主机前面树立的一个门神，想要访问和管理门神背后的云主机，都得经过门神的检查和许可。

发布6：华为软件安全服务，面向软件生命周期的安全解决方案

基于软件开发过程中存在的安全风险，华为将积累多年的安全工程能力优秀实践固化，并形成安全服务，推出面向软件生命周期的安全解决方案，主要包括：代码文件加密、安全编码扫描、漏洞扫描等相关安全服务。让开发者从代码开发到部署上线，全生命周期自动进行安全检测，发现潜在安全问题，减轻企业安全负担。

发布7：华为云反欺诈服务，跟羊毛党说再见

羊毛党让各类公司非常头疼，每次市场推广活动都会被不同程度的“薅羊毛”，极大降低了营销推广的效果。除此之外，还有僵尸账号、异常充值退款、恶意退订、恶意占用资源等欺诈手段，也让人防不胜防。华为云以用户业务安全为核心，以“人类智慧+机器智能+千人千面（深入洞察每个每设备每IP）”为理念，构建了智能反欺诈服务（IAF），可广泛应用在众多行业和场景：电商、金融、游戏、社交、航旅、直播、政企等，集合千万级情报，秒级返回判定结果，准确率接近100%。

杨松表示，以保障用户数据安全为核心，华为云将不断推陈出新，构建越来越智能和完善的安全体系；捍卫用户数据安全，华为云向来是认真的、坚定不移的、不惜投入的。