盛科携开放数据中心网络方案，亮相2018 ODCC峰会

2018年10月16日，国内领先的以太网交换芯片和白牌解决方案供应商盛科网络亮相2018开放数据中心（ODCC）峰会，将与多个合作伙伴一起，共同展示面向5G、边缘计算等领域的前瞻性开放网络方案。

2018年10月16日，国内领先的以太网交换芯片和白牌解决方案供应商盛科网络亮相2018开放数据中心（ODCC）峰会，将与多个合作伙伴一起，共同展示面向5G、边缘计算等领域的前瞻性开放网络方案。

盛科网络作为国内开放网络技术的推动者和ODCC会员单位，一直以来对开放数据中心的各项技术保持高度关注并积极参与网络项目组工作，率先在电信网络、数据中心、超融合等多个场景落地白牌设备解决方案。

创新模式，核心芯片赋能多维度白牌生态

成立十多年来，盛科网络一直致力于高性能以太网核心交换芯片的研发。目前自研的5代十余款芯片已经广泛应用于国内外运营商，企业网及数据中心等多个生产网络。基于自主研发的核心交换芯片，盛科提供多种解决方案，为开放式网络生态提供多维度的支持。

作为SONiC开源操作系统的参与者和代码贡献者，盛科网络与白牌交换机生产厂商合作，为网络解耦提供丰富的硬件平台；针对运营商、行业客户等专用市场，盛科网络基于自主网络操作系统CNOS为合作伙伴提供定制网络解决方案；依托成熟稳定的商业级代码，盛科网络Turnkey解决方案在超融合、SD-DCI等领域引领白牌交换机的落地践行。

深度融合，多个项目里程碑式进展

随着盛科云网融合系列芯片的推出，盛科网络解决方案在多个应用领域落地。本次ODCC会议盛科将参与多个合作伙伴的项目展示。

中国移动研究院网络所所长段晓东表示：“此次中国移动展示自主研发的符合TTP规范的硬件SDN交换机得到盛科网络的大力协助，双方在白牌模式下探索出开放与定制的新模式，为白牌设备未来在移动通信网络中的应用部署进行了有益尝试。”

ODCC网络工作组组长、阿里巴巴资深网络专家杨志华表示：“由ODCC推动的白牌交换机凤凰软件发行版项目自推出以来就得到了盛科网络的积极响应，凤凰践行“白牌+开源OS”的软硬件解耦技术架构和生态理念，能够得到本土芯片企业的参与将有助于凤凰项目在国内的落地与推广。”

技术升维，多业态多场景创新支持

5G、SD-WAN、通信云以及超融合等网络新场景亟需网络的解耦与开放，盛科积极构建合作生态，深度参与整体产业链的整合调整，推动产业发展变革，为行业带来更丰富的选择。

盛科网络市场总监王峰表示：“盛科一直坚持在自主芯片和白牌技术领域的实践，作为国内核心网络芯片供应商，致力于网络生态的开放和成熟落地。盛科将继续探索价值服务的道路，与合作伙伴一起携手共进。”