今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为成功举办主题为“+智能，开启智慧城市美好未来”的智慧城市峰会，与来自国内外的行业专家、智慧城市践行者共同探讨如何以AI（人工智能）为支点，引领新型智慧城市建设。

今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为成功举办主题为“+智能，开启智慧城市美好未来”的智慧城市峰会，与来自国内外的行业专家、智慧城市践行者共同探讨如何以AI（人工智能）为支点，引领新型智慧城市建设。峰会展示了华为在“AI+智慧城市”方面的创新实践，在天津，基于IOC和四大AI平台助力滨海新区打造“幸福泰达”；在青岛，通过土地数字化为农业赋予智能创造粮食奇迹；在杜伊斯堡，基于云计算与物联网技术助推城市智慧化，增强城市吸引力。

AI是驱动城市智慧发展的新引擎

IEEE P2413主席Oleg Logvinov表示：“科技进步始终是城市发展的重要驱动力，AI正在成为下一个驱动智慧城市快速发展的新引擎。AI技术在城市规划、公共安全、交通和能源领域已经得到运用，辅助城市管理者做出科学决策，并且催生全新的数字经济模式。”

华为企业BG全球智慧城市业务部总裁郑志彬博士表示：“华为致力于打造城市神经系统，做智慧城市建设使能者与推动者。目前，华为正在基于‘平台+生态’的理念构建‘+AI的智慧城市数字平台’，以华为ICT基础设施为基础，通过行业使能平台整合IoT(物联网)、大数据+AI、视频云、GIS(地理信息系统)和融合通信五大资源，并联合合作伙伴构建平台生态系统。实践表明，资源统筹的数字平台对于智慧城市可持续演进意义重大，而AI引擎的注入将使城市神经系统更强健，增强城市有机体自我学习、自我演进的能力。”

在天津，助力首个国家综合改革区天津滨海新区打造“AI+智慧城市”新标杆

华为助力天津经济技术开发区设计和开发了一套以AI为基础的“1+4+N”方案，即一个中心、四大平台和N个创新应用。其中一个中心是华为研发的“城市大脑”IOC中心，通过汇集政府数据、企业数据、市民数据、互联网数据以及物联网数据，经由“城市大脑”进行处理、沟通和深度挖掘，再充分利用AI技术，展现“大脑”的深度分析价值。四大AI平台与IOC中心紧密配合，实现“聆听民声、感悟城市、关爱民众和服务企业”的四维创新。基于一中心、四平台的N个创新应用，助力泰达实现平安、美丽、便捷、和谐、文明和活力的6大幸福指标体系，满足人民群众对美好生活的向往。

在青岛，土地数字化为农业赋予智能，成就“海水稻”种植奇迹

袁隆平院士带领青岛海水稻研发中心研发的耐盐碱水稻品种，俗称“海水稻”，目前在国内测产，亩产可达620余公斤，在迪拜沙漠地区试种，亩产可达500公斤。成就“海水稻”种植奇迹的，除了培育新的水稻品种外，基于华为“要素物联网系统”的土壤数字化也起到至关重要的作用。各种地表、地下传感器收集光照、温度、盐碱度等信息，通过eLTE网络传送到华为云端大数据中心，然后通过AI人工智能系统和专家诊断，提供靶向用药、定向施肥及病虫害防治，从而实现盐碱地稻作改良和产量提升。改造1亿亩盐碱地，可多产300亿公斤稻米，多养活8000万人口，这是造福全人类的科技创新成果。

在杜伊斯堡，云计算与物联网助推城市智慧化，增强城市吸引力

杜伊斯堡的目标是抓住数字化提供的机遇，利用ICT新技术提升城市生活体验，促进城市经济增长，增强该市对市民、企业和投资者的吸引力。华为具备云计算、大数据、物联网、AI等方面技术创新能力、以及帮助城市构建未来发展方向的经验与实力，这促成了华为与杜伊斯堡在智慧城市项目的合作。在云计算基础设施层面，华为提供技术的“莱茵云”为杜伊斯堡城市云化战略提供基础平台，推动了电子政务、交通、物联网、统一通信等领域技术创新及落地，实现以“智慧基础”搭建为主的“智慧杜伊斯堡1.0”建设。在物联网层面，杜伊斯堡市将会使用华为5G、WIFI、WLAN等联接技术和物联网平台，实现城市部件实时感知，构建联接交通、物流、电力、工业制造等城市设施的“神经网络”，助力智慧生活、自动驾驶、智慧路灯、智慧停车、智能城市运营等落地，进入以“智慧体验”为基础的“智慧杜伊斯堡2.0”阶段。

行胜于言，华为要做智慧城市实干家，用AI支点，引领新型智慧城市建设。数据显示，华为智慧城市解决方案在政府、教育、交通、医疗和基础能源等行业得到应用，拥有服务全球40多个国家、160多个城市的丰富建设经验和本土化实施能力。2017年，华为便在国内参与了北京、深圳、天津滨海新区、兰州新区、敦煌、桂林、三亚、潍坊、益阳、高青等48个智慧城市项目。

华为愿与客户一起全面、长期、并且面向未来地借由平台的力量，驱动企业数字化转型升级。目前， 已有211家世界财富500强企业与48家世界财富100强企业选择华为作为数字化转型伙伴。

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_banner