共塑多赢云生态 城市智能背后的华为与伙伴们

华为越来越多地助力省市政府实现善政、兴业、惠民的诉求。华为与合作伙伴通过联合方案研发实现市场共赢，政府利用华为及引入的新兴产业实现城市跨越发展和转型升级。

聚合超过1000家合作伙伴，领域覆盖包括智慧城市、物联网、智能制造、医疗健康、农业等行业，作为国内城市产业云服务的领导者，华为围绕城市产业云上的生态规模不断壮大。

正因为如此，华为越来越多地助力省市政府实现善政、兴业、惠民的诉求。华为与合作伙伴通过联合方案研发实现市场共赢，政府利用华为及引入的新兴产业实现城市跨越发展和转型升级。

由双赢到多赢，华为城市产业云建立了一套有序和健康成长的生态体系。

在日前召开的2018华为·济宁云产业合作高峰论坛上，上海宝藤生物医药科技有限公司董事长楼敬伟、中科宇图股份有限公司董事长姚新分享了同华为合作的缘由和心路历程。

医学进步与大数据

宝藤生物是精准医学领域的知名企业，其从事分子诊断和医学大数据集成分析引擎开发与临床应用，为国内外医疗机构、集团客户和个人提供肿瘤类、妇幼类、慢病类、感染类和其它常见疾病的筛查、早期诊断、精确分型、敏感药物筛选、疗效监控和预后判断等专业分子诊断服务。

当前，精准医学与转化医学已经成为最前沿的医学创新模式，包括基因组学、蛋白质组学、代谢组学等在内的系统生物学领域的快速发展，已经日益影响到临床科研与实践。未来在疾病研究方面，可以通过一系列组学、分子影像、以及大数据的分析，对于某些疾病进行更深层次的研究和理解。

在楼敬伟看来，脱离了人工智能和大数据的支撑，医学的进步已经寸步难行。不过要实现“数字科技+医学”融合创新并非不存在挑战，楼敬伟举例说，人类基因组共有32亿个碱基对，每个碱基对都测试百次以上，对这么庞大的数据库进行比对，通常完成这样的一个分析需要10个小时左右。

由于测序仪器技术飞速发展，测序原始数据量大幅度提升，每个基因测序都是一个极其消耗计算资源的过程。通过和华为合作，之前大概一个人的基因组需要花10个小时才能分析跑完，经过华为云算力的集中，现在最快只需要15分钟，并且随着更先进算法芯片的应用，这个时间将降到7分钟。

“把一个以往需要全球的科学家花10年的时间进行的研究，我们现在用7分钟就可以做到。这就是华为强大的算力和算法带来的突破。”楼敬伟说。

并且对于华为拥有的高度专业化的数据团队，宝藤生物“如获至宝”。通常来说，用普通的生物分析方法对单个疾病或者单个的数据挖掘是容易的，但是对多维的数据进行挖掘和分析并不容易，这背后离不开华为技术和专业团队的支撑。

据悉，华为已在北京、天津、重庆、青岛、广州等建立了90余个城市云计算大数据平台，构建了一张覆盖全国的城市云服务基础设施网络，借助华为的布局可以非常快速到达每一个合作的城市。

用云第一时间找到空气污染源

作为地理信息与环保领域的代表，中科宇图同样与华为结成了紧密的合作伙伴关系，中科宇图基于空间信息技术、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代技术，构筑起了“大数据”和“大环保”两大产业生态圈。围绕“大数据”产业生态圈，运用遥感、地理信息等技术，挖掘数据资产价值，培育地图应用的互联网模式；围绕“大环保”产业生态圈，立足“精准治霾、系统治水、科学治土、智慧管理”，为客户提供全方位智慧化整体解决方案。

2017年1月9日，中科宇图与华为就正式签订了云计算战略合作协议，双方就环保、水利、地理信息等领域的行业市场达成战略伙伴关系。中科宇图与华为共同推出了环保云解决方案，充分利用云计算、物联网、GIS、大数据等新技术优势，实现数据自动采集、图形化监控、大数据分析，建立起一套创新型生态环境监管与防控体系。

中科宇图董事长姚新指出，地方政府的三大攻坚战之一就是污染防治攻坚战，但如果没有大数据支撑，就谈不上科学治理。为此，中科宇图围绕城市在华为云的基础上提供治霾、治水的服务。通过连续监测，结合地理信息技术建立围绕环保的大数据平台。在这个平台的基础上就可以分析地方空气污染为什么重以及背后的原因。

现在，中科宇图和华为联合提出的基于智能环保云的精准治霾智能调控解决方案，让实时监测大气污染源，第一时间找到空气污染源成为可能。

中科宇图依托华为云，在环境污染治理、环保事业上为政府、企业客户提供云服务产品，以辅助相关环境部门有效提升环境治理与环境监管能力的理念得到了许多城市领导的肯定。

对于华为来说，其聚焦云基础设施服务，打造支撑产业发展的“黑土地”，联合合作伙伴一起支撑政务数字化、公共安全数字化、传统产业的数字化转型升级以及新兴数字化产业重构，为城市走向智能化提供数字基础设施。现在，越来越多的合作伙伴被吸引加入到华为城市产业云的生态队伍中，从而加速推动城市智能化进程。