华为中国ICT生态之行2018：5个月，255座城市，与55000多名生态伙伴

9月4日,随着“华为中国ICT生态之行2018”新疆喀什站活动顺利结束，华为正式宣告“ICT生态之行2018”圆满收官。从4月启动以来，“华为中国ICT生态之行2018”历时5个月，覆盖全国255座城市,生态展车行驶近6万公里，成为国内ICT生态活动中一道最“靓丽”的风景线

9月4日，随着“华为中国ICT生态之行2018”新疆喀什站活动顺利结束，华为正式宣告“ICT生态之行2018”圆满收官。从4月启动以来，“华为中国ICT生态之行2018”历时5个月，覆盖全国255座城市，生态展车行驶近6万公里，成为国内ICT生态活动中一道最“靓丽”的风景线。

“华为中国ICT生态之行2018”不仅将华为领先、开放的生态使能平台和最新的“生态纪”理念带给了全国的生态伙伴，同时展现了多元生态的生机与活力，以及联合创新的成果与价值。华为希望利用此活动激发生态的潜能，呼唤共同行动，用“+生态”的方式为当地客户创造更多商业价值。据统计，在5个月的活动中，共有55000多名生态伙伴参与其中，一个指数级繁荣的生态景象已然呈现！

事实上，早在2012年，华为就首次启动了“ICT巡展（ICT生态之行）”系列活动，至今已经连续举办7年，累计覆盖全国500多个城市（包括地市、区县），累计举办1500多场活动，累计参与生态伙伴人数近30万。从这些数据可以看出，华为中国ICT生态之行已然成为业界最具影响力的生态盛宴。

“平台+生态” 华为持续做好使能平台

2017年华为企业业务就提出“平台+生态”战略，一是在技术上高强度地投入，以提供创新、差异化、领先的ICT硬件基础设施和软件基础设施，打造一个开放、弹性、安全和灵活的平台；二是构建开放、共享、进化、阳光的生态环境，进一步做好生态的土壤，华为把自己定位为“黑土地”，让各个伙伴的内容、应用、云在上面生长，形成共同的力量服务客户。

走进“生态纪”，“平台+生态”进而成为其理念的核心，华为希望持续打造聚合力高、黏合度强、交互性好的生态使能平台，做好平台的平台，与合作伙伴一起，共同加速行业数字化转型和全面云化进程。华为相信，所有生态成员的每一点行动，都能为推动整个生态的指数级繁荣带来巨大的力量。所以，这也成为华为发起ICT生态之行的源动力。

同时在此行动中，“华为恪守业务边界，有所为，有所不为”，这样的承诺和坚持被越来越多的合作伙伴看到和感受到。正因为如此，众多不同的合作伙伴均表达出了同一个心声：基于华为肥力充足的“平台”，与华为一起把产业蛋糕做大。

为伙伴赋能 实现共同成长

现在，有了生态使能平台、肥力充足的“黑土地”，华为与伙伴结出的“果实”也越来越丰硕。如今华为EBG中国区的合作伙伴数量已经超过万家，在与华为企业业务一路同行的伙伴中，已经出现业绩过百亿的合作伙伴。在今年的华为中国生态伙伴大会上，华为EBG中国区总裁蔡英华曾表示：“相信通过华为与伙伴的共同行动，更多伙伴业绩将过亿，迈向十亿，迈向百亿，在‘生态纪’中实现共同繁荣和共同成长。”

智慧城市是华为与伙伴“开花结果”的典型代表，以智慧城市举例，华为凝聚了30多家核心合作伙伴，1000多家的解决方案合作伙伴，有5000多家的渠道服务商合作伙伴，通过华为13个开放实验室，提供了24类，100多个联合的解决方案，实现了智慧城市整个信息化能力的全覆盖。

华为打造生态平台为伙伴赋能，同样重要的是带领伙伴实现了共同成长。以合众信泰举例，作为在教育行业推进华为整体解决方案的重要集成商，在华为的支持下，合众信泰每年保持30%的业务稳定增长量。河南合众信泰科技有限公司总经理王二涛表示，“为了更紧密地与华为合作，合众信泰还将成立华为事业部，联合华为在全省开拓当前未涉及行业，加快推动华为产品和解决方案在新行业中的落地。”

“华为中国ICT生态之行2018”展厅一角

并且，“华为中国ICT生态之行2018”也成为华为生态伙伴展示的舞台，5000多位生态伙伴通过参与Keynote主题演讲、大型技术专场、行业分论坛、行业峰会、展厅（展车）展示等活动，向更多的生态伙伴展示了自身的价值，也进一步激发了多元生态的潜能，推动了生态价值的持续增长。

与伙伴一起激发创新

华为呼吁伙伴们共同行动，用“+生态”的方式孵化多种复合型能力，帮助客户应对不确定市场、赢得跨界竞争，进而实现商业价值的持续增长。

为此，在“ICT生态之行2018”系列活动之中，华为不仅重磅发布了新一代智能闪存存储、软件定义智能摄像机、网络及数据中心能源系列新品和解决方案等，还重点分享了华为在云、公共安全、智慧城市等领域的最新成果和成功经验。

华为还将生态使能平台带到了区域生态伙伴的家门口——全新设计的活动展厅和展车，围绕“生态引擎、生态孵化和生态应用”三大主题，呈现了华为最新的前沿技术和领先的ICT基础平台,并以此为“生态引擎”推动合作伙伴基于华为Openlab等进行联合孵化，最终呈现了众多可满足各行业数字化转型需求的创新应用。

在喀什站，华为还特别举办了“ICT生态之行2018”展车收车仪式，这一方面意味着“华为中国ICT生态之行2018”系列活动圆满收官，同时面向2019，华为也准备好了开启新一年在生机勃勃的神州大地上与伙伴持续激发生态潜能，构筑指数级繁荣生态。

面向未来，华为仍将持续加大投入，与广大合作伙伴一起，一步一个脚印，共创生态价值的指数级增长，共赢“生态纪”。