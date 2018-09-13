助推智慧运维 赋能业务创新——中亦科技再获两项业界大奖

会上，由北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称：中亦科技)自主研发的亦维IT服务管理系统(EVO-ITSM)荣获“2018中国IT运维管理最佳产品奖”，中亦科技总裁田传科先生荣获“2018中国运维行业突出贡献人物”。

日前，由中国电子信息产业发展研究、中国软件测评中心、中国计算机用户协会、中国软件行业协会、IT运维网、《网络安全和信息化》杂志社共同举办的2018中国IT运维大会在北京举行。本次大会围绕如何在新的形势下，提升用户IT运维水平，帮助企业建立兼顾安全、稳定、高效的全面运维和安全保障体系，通过智慧运维为企业科技驱动业务创新提供更加有力的保障而展开。会上，由北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称：中亦科技)自主研发的亦维IT服务管理系统(EVO-ITSM)荣获“2018中国IT运维管理最佳产品奖”，中亦科技总裁田传科先生荣获“2018中国运维行业突出贡献人物”。

EVO-ITSM3.0版本产品功能

作为国内领先的IT基础架构智能运维服务+产品提供商，2018年，中亦科技正式发布了亦维IT服务管理系统(EVO-ITSM)3.0版本。新版本产品在收集大量客户体验反馈的基础上，采用全新界面设计和更加友好、人性化的用户体验，产品功能更加强大，除延续旧版本的本地部署模式，新版产品还支持SaaS部署。

中亦科技总裁田传科先生

作为国内智能运维领域的开拓者、推动者和践行者，中亦科技总裁田传科先生对智能运维有深刻的理解。他指出，随着云计算的成熟和落地，数据中心将变成传统封闭架构(稳态架构)和开放互联网架构(敏态架构)并存的局面，传统的单纯依赖人工服务的IT运维方式(冷兵器时代)必将被自动化、智能化运维(热兵器时代)所取代。但这种替代是部分标准化问题的替代，非标问题依然需要人工介入。未来的运维市场应该是：40%的IT运维实现自动化，剩下60%则靠优化来提高性能。田传科先生对运维行业未来发展趋势的判断，得到了业内同仁的一致肯定和高度评价。

在IT技术已经从生产工具变为创新动力的今天，客户对IT也有了更多的期许。未来，中亦科技将一如既往的秉承“锻造凝炼IT服务 助推用户事业发展”的使命，推动智慧运维发展，为客户业务创新赋能。