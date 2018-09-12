华为中国ICT生态之行2018圆满收官

9月4日，以“因聚而生，以行致盛”为主题的“华为中国ICT生态之行2018”新疆喀什站活动成功举办。

9月4日，以“因聚而生，以行致盛”为主题的“华为中国ICT生态之行2018”新疆喀什站活动成功举办。来自喀什地区各行业的百余名客户及生态精英亲临现场，与华为共话数字化转型的机遇与挑战，共同碰撞智慧火花，并相约以行动共创生态的指数级繁荣，共赢“生态纪”。

作为“华为中国ICT生态之行2018”的收官之站——喀什站活动上还特别举办了“ICT生态之行2018”展车收车仪式，以此感谢所有为“ICT生态之行2018”保驾护航的展车师傅们。从东海银沙，到西塞骄阳；从北国重峦，到南岭秀江，近6万公里的路途，他们栉风沐雨、连夜赶路，为的是第一时间将华为开放、领先的生态使能平台和最新的“生态纪”理念带到全国生态伙伴的身边。

他们当中，有的师傅已经连续5年驾驶展车深入地市，他们是ICT生态从播种到繁荣的重要见证者；他们当中，还有两位师傅即将退休，他们将职业生涯最辉煌的巅峰献给了华为的生态长跑，他们每个人都是多元生态中不可或缺的角色，更是“ICT生态之行2018”系列活动中“最可爱的人”。

随着展车师傅们将钥匙交还给华为，也标志着“华为中国ICT生态之行2018”系列活动圆满收官。

回顾这一历时5个月，覆盖全国255座城市的生态接力活动——“ICT生态之行2018”不仅将华为领先、开放的生态使能平台和最新的“生态纪”理念带给了全国的生态伙伴，同时展现了多元生态的生机与活力，以及联合创新的成果与价值。而更重要的是，共有55000多名生态伙伴参与其中，一个指数级繁荣的生态景象已然呈现！

那么“华为中国ICT生态之行2018”系列活动的吸引力源自哪里呢？一起来看背后的故事。

一件事坚持很酷

一件事“放弃不难，但坚持一定很酷”。从2012年开始，华为“ICT生态之行/ICT巡展”系列活动已经连续举办7年，累计覆盖全国500多个城市（包括地市、区县），累计举办1500多场活动，累计参与生态伙伴人数近30万，已经成为业界最具影响力的生态盛宴。

与此同时，华为持续推动生态建设，如今华为EBG中国区的合作伙伴数量已经超过万家，在与华为企业业务一路同行的伙伴中，已经出现业绩过百亿的合作伙伴。在今年的华为中国生态伙伴大会上，华为EBG中国区总裁蔡英华曾表示：“相信通过华为与伙伴的共同行动，更多伙伴业绩将过亿，迈向十亿、迈向百亿，我们将一起见证行业数字化转型成功的伟大时刻。”

“ICT生态之行2018”正是华为与伙伴展开共同行动的重要一步，自然吸引力十足。

一起打造生态大舞台

7年的坚持，让“ICT生态之行/ICT巡展”系列活动已经成为联接、聚合区域客户、伙伴和华为的重要平台。而“ICT生态之行2018”则让这一平台升级为区域客户、伙伴与华为联合打造的生态大舞台——5000多位生态伙伴通过参与Keynote主题演讲、大型技术专场、行业分论坛、行业峰会、展厅（展车）展示等活动，向更多的生态伙伴展示了自身的价值，也进一步激发了多元生态的潜能，在相互的交流和探讨中，碰撞出数字化转型的智慧火花，推动了生态价值的持续增长。

让每一位生态伙伴都能成为活动的“主角”，也是“ICT生态之行2018”的魅力所在。

零距离感受生态的魅力和价值潜力

在当前数字化转型的大趋势下，云计算、物联网、人工智能等多种前沿技术集中爆发，数字生产力唤醒增长新动力，给更多行业企业带来了发展的历史性机遇。华为呼吁伙伴们共同行动，用“+生态”的方式孵化多种复合型能力，帮助客户应对不确定市场、赢得跨界竞争，进而实现商业价值的持续增长。

为此，在“ICT生态之行2018”系列活动之中，华为不仅重磅发布了新一代智能闪存存储、软件定义智能摄像机、网络及数据中心能源系列新品和解决方案等，还重点分享了华为在云、公共安全、智慧城市等领域的最新成果和成功经验；并将生态使能平台带到了区域生态伙伴的家门口——全新设计的活动展厅和展车，围绕“生态引擎、生态孵化和生态应用”三大主题，将前沿技术和领先的ICT基础平台化为生态引擎，推动区域合作伙伴基于华为OpenLab等进行联合孵化，进而打造出可满足各行业数字化转型需求的创新应用。

这就是“ICT生态之行2018”，可以让每一位伙伴零距离感受生态的魅力和共同行动带来的价值潜力。

相约“ICT生态之行2019”