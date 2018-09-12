2018华为中国企业运维论坛隆重召开

9月7日，主题为“携手运维之路 共建智慧未来”的2018华为中国企业运维论坛在成都隆重召开。华为EBG中国区副总裁李同广为大会致辞，首届中国区企业运维论坛正式拉开帷幕。

9月7日，主题为“携手运维之路共建智慧未来”的2018华为中国企业运维论坛在成都隆重召开。华为EBG中国区副总裁李同广为大会致辞，首届中国区企业运维论坛正式拉开帷幕。他说，行业数字化转型需求让运维变革迫在眉睫，运维将从手工、零散运维走向自动化、数字化运维，真正通过运维实现业务随行。

1服务是行业数字化转型的关键

华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。未来智能世界，离不开云、管、端的协同运作。而承载万亿联接的核心就是数据，保证数据在流转和汇集时的安全，服务的重要性不言而喻。ICT服务未来空间巨大，发展迅猛，据全球权威机构TSIA的统计，到2021年全球ICT服务投资将超过1.1万亿美元的规模。应该说，服务大有可为。

在行业数字化转型过程中，服务将发挥重要作用。

首先，服务的保障地位，随着行业云化进程的加速，越发凸显；

其次，服务已经是解决方案必不可少的一部分，从前端的咨询到后端的运营，已经成为解决行业数字化转型的关键能力之一；

再者，数字化时代就是数据为王的时代，业务运营后大数据分析和建模，将必然先于业务去洞察客户，让服务成为业务的得力助手。

2运维持续提升服务品质

服务因运维而大不同。华为EBG中国区副总裁李同广表示：“为构建数字中国高品质的服务产业联盟以及提供无处不在的一致化服务体验，华为凝结三十年运维实践，构建标准化、工具化、自动化和数字化的四个不同运维阶段，适配行业不同运维需求，为“云”、“管”网络提供覆盖咨询、规划、实施、运营和提升的全生命周期运维方案，助力行业的运维转型。”

华为运维实践主要体现在三个方面：

华为三十年的快速发展离不开 全球 IT 系统的全面支撑；

华为 业务范畴广泛，既有针对政府、企业的 2B 业务，也有针对一般消费者的 2C 业务 ，完全迥异的业务流程对IT系统形成了极大的挑战；

，完全迥异的业务流程对IT系统形成了极大的挑战； 华为拥有18万员工，业务遍布全球170多个国家和地区，企业IT所服务的用户数量是海量规模，它包括企业内容的研发、销售、服务、财经等组织，还有数量同样惊人的合作伙伴，以及服务于全球数亿规模的终端消费者们。

同样以华为为例。在华为数字化转型的历程里，也是从最初零散式运维走到了今天遍布全球的数据中心，支撑着华为业务的高效运转。概括来说，华为先后经历标准化运维、工具化运维、自动化运维以及数字化运维四个阶段。今天的华为，借助大数据、云计算的深度应用，IT应用、平台及基础设施的规模及技术架构因时而变，基础设施平台全面云化，应用云化与微服务化改造，华为的运维体系全面向数字化进军，并使IT运维服务呈现出服务自助化、运营可视化、运维自动化三大典型特征。

服务自助化需要解决IT资源按需调配，并能动态释放，帮助业务加快应用和快速迭代，提升全球发布部署效率，缩短产品和服务面向市场的时间。从2014年开始，华为逐步进行服务化转型，一方面组织逐步向共享型服务组织转型，简化服务流程；另一方面，打造 “多云”管理平台能力，实现私有云、公有云资源统一管理，为用户提供敏捷云服务。

运营可视化就是增强用户体验的助推器。让运维摆脱事后快速救火、灭火的阶段，使运维成为业务的助手，先于业务洞察用户，实现主动经营。华为通过建立完整的数字化度量体系和平台，将数字化深入到文化中，依托海量运营大数据，主动分析建模，加快运维到运营的转型，提升IT资源效率和用户体验，数字化辅助经营与管理，运维真正成为业务的伙伴，使能业务发展。

运维自动化，华为从流程、组织和平台三个方面下手。

在流程上，参考ITIL，建立了“双模”管控体系，应用分层分级，基于信用体系建立应用档案，按应用信用等级分层分级的控制权限，按需收放管控力度；

在组织上，基础设施运维和应用运维分离，专业人做专业事，敏捷性且高可用的应用DevOps（开发与运维一体化）化运作，ERP等关键企业应用管控优先；

在平台方面，通过打造了“监”、“管”、“控”于一体的海量云运维平台固化流程，将流程“隐形”嵌入到平台中，将发布部署、补丁升级、巡检等日常操作实现全面自动化，让机器运维机器。

3携手开创运维新时代

华为有幸参与了交通、制造、金融、政府等行业的数字化转型，积累了丰富的经验，目前世界500强中有211家选择华为作为数字化转型伙伴。行业的数字化转型如火如荼，智能运维相关的技术产业正处于上升期。根据Gartner 报告，2016年AIOps（智能运维）的部署率低于5%，预计2019年AIOps的全球部署率可以达到25%。运维的持续演进带来巨大的市场机会。