IDC：2018年第二季度全球以太网交换机市场增长稳健 路由器市场喜忧参半

根据IDC以太网交换机季度追踪报告和IDC路由器季度追踪报告显示，2018年第二季度全球以太网交换机市场（Layer 2/3）收入达到67亿美元，同比增长4.8％。与此同时，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入达到38亿美元，同比下降2.5％。

根据IDC以太网交换机季度追踪报告和IDC路由器季度追踪报告显示，2018年第二季度全球以太网交换机市场（Layer 2/3）收入达到67亿美元，同比增长4.8％。与此同时，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入达到38亿美元，同比下降2.5％。

以太网交换机市场亮点

从区域来看，该季度亚太地区（不包括日本）的以太网交换机市场实现最强增长，同比增幅为16.6％。占据该地区最大份额的中国市场同比增长了26.4％。香港是该地区增长最快的地区，同比增长45.6％，而台湾增长19.2％。

中东和非洲（MEA）地区的以太网交换机销售额也实现了稳健增长，同比增幅为7.0％，主要动力来自于该地区市场份额最大的沙特阿拉伯，同比增长11.0％。卡塔尔在该地区表现突出，同比增长26.0％。中欧和东欧同比增长5.4％，该地区最大的市场俄罗斯增长了10.4％，匈牙利同比增长14.8％。西欧地区同比增长4.3％，该季度最大的市场德国同比增长13.2％。日本增长3.8％，而作为全球最大的地区市场，美国同比下降1.6％。

IDC网络基础架构副总裁Rohit Mehra表示：“随着企业和服务提供商要求更高速的以太网交换机产品，以太网交换市场继续快速变革。虽然不同地区处于不同的成熟阶段，但整个市场是显然希望采用新设备的，这有助于推动厂商的收入增长。”

随着超大规模云提供商和大型企业的采用加速，100Gb以太网交换机收入继续快速增长。 2018年第二季度，100Gb以太网交换机的出货量达到280多万台，收入达到8.935亿美元。100Gb现在占市场总收入的13.2％，去年同期占比为8.1％。25Gb以太网交换机产品继续增长，出货量达到200多万个端口，第二季度收入为1.97亿美元。与此同时，40Gb以太网交换机的端口出货量同比增长2.1％，但价格下降导致40Gb以太网交换机收入同比减少了13.5％。10Gb以太网交换机市场继续保持健康增长，但价格压力也阻碍了收入的增长，该季度虽然出货量同比增长22.8％，但收入下降5.2％。同时，1Gb仍然是企业园区和分支机构部署的主要接入技术，该季度的端口出货量达到1.099亿个，同比增长6.1％，市场份额保持稳定，占所有端口出货量的66.6％，收入同比增长1.4％。

路由器市场亮点

2018年第二季度全球企业和服务提供商路由器市场同比下滑2.5％，其中服务提供商部分在市场中占比76.9％，减少3.9％，企业部分同比增长2.5％。服务提供商部分受到了主要（特别是美国的）通信服务提供商的CAPEX支出疲软的负面影响。

不同地区的企业和服务提供商路由器综合市场表现各不相同，其中亚太地区（不包括日本）领跑，同比增长8.6％。MEA同比增长6.1％。美国是全球最大的市场，该季度收入同比下滑16.5％。中欧和东欧增长1.7％，而西欧同比下降0.8％。

厂商亮点

2018年第二季度，思科的以太网交换机收入同比减少3.9％，市场份额为50.1％。在竞争激烈且增长快速的25Gb/50Gb/100Gb细分市场中，思科是市场领导者，收入份额为34.6％，但低于去年同期的41.2％。该季度思科的企业和服务提供商路由器综合收入同比下降15.2％，市场份额为35.7％，低于去年同期的41.0％。企业路由器销售额下降7.9％，而服务提供商销售额同比下降18.9％。

华为在以太网交换机和路由器市场都有良好表现。该季度华为的以太网交换机收入同比增长24.1％，市场份额为10.0％，高于去年同期的8.5％。企业和服务提供商路由器收入同比增长23.3％，市场份额为31.7％，高于去年同期的25.1％。

Arista Networks该季度也表现良好，以太网交换机收入同比增长25.7％，市场份额为6.6％，高于去年同期的5.5％。100Gb占Arista收入的近60％，因为超大规模数据中心和其他公有云提供商占到了Arista业务的很大一部分。

HOE的以太网交换机收入同比增长21.8％，市场份额从去年同期的5.6％增长到今年的6.5％。

Juniper的以太网交换机收入同比下降7.7％，市场份额为3.8％，低于去年同期的4.3％。企业和服务提供商路由器综合收入下降14.3％，市场份额为12.8％，低于去年同期的14.6％。

IDC网络追踪报告研究经理Petr Jirovsky说：“2018年第二季度大部分细分市场和地区市场都有良好表现，同时超大规模云提供商对整体市场的影响日益明显。以太网交换机市场的变化对厂商来说既有挑战性，又给他们带来了增长业务的新机会，帮助客户驾驭新的多云世界，并在公有云、本地数据中心和园区环境中无缝部署基础架构。”