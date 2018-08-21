华为发布云管理网络2.0，即日起免费试用

今日，华为在北京举办主题为“云网融天下，智简赢未来”的云管理网络发布会，宣布华为云管理网络2.0正式入驻华为公有云，即日起可登录Huawei Cloud申请免费试用。

至顶网网络频道 08月21日 综合消息： 今日，华为在北京举办主题为“云网融天下，智简赢未来”的云管理网络发布会，宣布华为云管理网络2.0正式入驻华为公有云，即日起可登录Huawei Cloud申请免费试用。同时，华为宣布与上海文骋、新网程和汉朔科技等各行业伙伴进行合作。合作伙伴可以基于华为云管理平台为企业开发行业方案，也是华为的专业服务提供商。华为致力于提供智简的园区网络、一站式云服务的平台、和拥有专业行业伙伴的云管理网络服务，帮助中小企业在云时代成功数字化转型。

华为交换机与企业网关产品线总裁钟开生表示：“伴随着行业数字化的发展，华为认为未来的园区网络需要具有接入无线化、运维智能化和管理云化三大特征。借助华为在网络领域的深厚积累以及“ABC”技术的成熟落地，我们将切实帮助企业客户取得更大的商业成功。”

华为交换机与企业网关产品线总裁钟开生阐释未来园区网络三大特征

华为认为，企业数字化平台建设有三个目标：为用户提供差异化的产品与服务、构建最佳的用户体验、提升企业的运营效率。企业需要的云管理网络不只是一个云端的网管，而是能够承载和使能企业商业的平台。华为此次发布的云管理网络服务，正是成就客户商业的平台。

华为云管理网络搭载了华为全系列的高品质网络产品，包括企业交换机、WLAN、接入路由器、防火墙等200多款产品，可以覆盖从几十人的小型办公场景到大型的商超场景网络服务。华为的全系列网络产品服务过北京鸟巢、深圳机场等复杂场景，品质得到市场的印证。其中华为WLAN产品60%的算法和天线技术，源自30多年的技术积累，所有产品均经过业界最专业的无线实验室的测试，确保了产品的品质。

华为云管理网络服务真正将线下网络规划、部署、运维、调优的繁杂、耗时、耗人力网络管理工作迁移到云端，提出从云网规、云部署、云运维到云安全的端到端全生命周期云管理服务，同时提供全面的云端自动化工具以及移动管理APP，实现极简网络管理。

在生态方面，华为提出了专业生态伙伴的概念。华为会选择与不同行业的专业MSP（行业服务提供商）合作，在华为云管理服务平台之上，开发不同的行业应用，并且MSP可以基于此提供面向行业客户的增值服务。此次发布会上，面向零售行业为例，华为与文骋、新网程、汉朔科技达成合作。上海文骋总经理张珈表示：“希望携手华为，为更多连锁用户提供一站式的线上线下ICT运维解决方案。”上海新网程希望通过与华为的合作，让无线生活更安全更规范更美好。汉硕科技表示愿与华为通力合作，共同打造云管化的、面向未来智能零售应用场景的完整解决方案。

华为正式发布云管理网络2.0

华为园区网络领域总经理赵志鹏表示：“我们希望把先进的技术融入到云管理网络服务中，并以最便捷和简单的方式提供给中小企业客户。承载于华为云之上的云管理网络服务，是构建在华为30年多年网络经验基础之上，构建智能和极简的网络服务中小企业，为数字化时代的中小企业提供智简、一站式、丰富的专业行业应用的云管理网络服务，让企业赢得数字化的未来。”



