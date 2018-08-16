释放新能量 华为云技术私享会区块链专场召开

近日，华为云技术私享会区块链专场——“华为云区块链·释放新能量”在深圳举行。本次私享会上，华为云应用服务专家与区块链专家带来了诚意满满的技术干货，与大家分享区块链技术、应用和企业上云转型的经验，让众多参会者深入了解了区块链的价值。

近日，华为云技术私享会区块链专场——“华为云区块链·释放新能量”在深圳举行。本次私享会上，华为云应用服务专家与区块链专家带来了诚意满满的技术干货，与大家分享区块链技术、应用和企业上云转型的经验，让众多参会者深入了解了区块链的价值、应用场景，以及华为云应用服务技术内涵与特色。

区块链可以说是2018年最火爆的话题，华为云聚焦构建区块链使能平台，关注区块链技术在企业安全交易中的商业价值，并帮助企业在更多场景下释放智能合约和分布式账本带来的科技能量。私享会现场华为云区块链服务专家，结合华为的实践经验，从业务角度阐述了三个问题：

1、区块链的价值。

区块链技术使得数据在流转过程中不可逆，从而保障数据的可信性，进一步，由于区块链数据流转的可信性，将有效简化业务的流程，提升效率，降低成本。

2、如何判断是否需要区块链。

如果一个场景，符合下面4个描述中的一个或几个，那么这个场景就适合使用区块链技术。

l 存在多方分享数据，并且一个完整可靠的共享记录系统会使每个业务的参与者受益。

l 存在多方更新数据、多个参与者记录和传播并发交易，更高的数据准确性和及时性。

l 存在数据有验证和校验需求，在不完全可信环境交易防篡改能提高交易伙伴的交易的吞吐量和可靠性。

l 中心机构可以移除，并且移除中心机构有利于减少成本和交易复杂度。

3、区块链的使用场景

区块链首先可以在包括身份认证、数据存证/交易，新能源、公益捐赠、普惠金融等4大行业9个领域中进行探索。

华为云区块链专家还分析了如何立私有链和联盟链的模型、链码生命周期管理等具体实践问题，并探讨当前区块链场景的几个重点方面，包括安全隐私、共识机制、吞吐性能、账本存储等。

随后，华为云应用服务专家分享了企业云化转型实践的经验。

传统企业的业务数字化、云化已成为不可逆转的趋势。当企业关键应用上云的时候，需要有一家公司为企业提供全面的服务，华为在这方面有基因、有沉淀。基于华为长期在容器、微服务、中间件、区块链等技术上的投入和积累，华为云推出了一系列面向应用的云服务，旨在帮助企业应用上云更简单，运行更高效。同时针对云化转型的企业应用上云的3大厂家，华为云应用服务提供7大解决方案，推出全面使能企业应用上云的多个法宝利器，致力于提供一站式企业应用上云解决方案，提升应用开发与管理质量和效率和质量，解决开发、迁移、上线部署、管理、生态构建方面的难题，让应用轻松上云，帮助企业赢得最佳先机。

据了解，2018华为全联接大会将于10月份在上海召开，届时将首发华为AI战略和全栈全场景的解决方案，并携合作伙伴带来更多诸如“秦渲云”这样AI、云、大数据、5G、IoT、视频等在各行业的创新与实践，“+智能，见未来”我们拭目以待。

“21天转型区块链实战营”

为了推广区块链技术，让更多的人参与区块链生态的建设，华为云区块链服务与DevCloud 联合推出“21天转型区块链实战营“。这个实战营为21天精品区块链课程免费学习，华为专家倾情加盟，系统解读前沿技术，并深入实战，助力开发者轻松玩转区块链。更有华为云区块链公测用户特权、区块链专业书籍、游戏耳机、实战大礼包等多重好礼等你来拿！https://activity.huaweicloud.com/21days_blockchain/index.html