现在有多少思科路由器可以运行SD-WAN

思科在2017年的整合行动中曾收购Viptela，准备进行SD-WAN升级，涉及的路由器达一百万台。

思科在2017年的整合行动中曾收购Viptela，准备进行SD-WAN升级，涉及的路由器达一百万台。

大家可能还记得，Viptela是由前思科高管创办的，于2017年5月以6.5亿美元（有点低于Viptela的顶峰估值9亿美元））被交换巨头思科收购。

思科现在将Viptela的SD-WAN技术用于简化分支机构管理，将vManage软件混合到DNA中心，并作为驱动ISR/ASR路由器IOS XE软件的一部分路送至路由器。

“百万路由器”这个数字就是这样来的----这两个系列中不到四年左右的任何设备都可以处理IOS XE升级。

思科企业网络业务资深副总裁Anand Oswal在博文（https://blogs.cisco.com/enterprise/revolutionizing-wans- with-cisco-ios-xe-software-defined-architecture）提到， IOS XE升级为客户提供了一条路径，可以在“安装基础群”为自己的分布式办公室提供SD-WAN结构。

Oswal表示，从管理员的角度来看，无论连接是MPLS、以太网、公共互联网、DSL、LTE还是租用线路，连接都是统一的。

他还补充表示，而且还可以令应用程序在SaaS、云和本地数据中心之间更加一致，附近有SD-WAN要保护应用程序和设备就要容易得多，SD-WAN可以处理配置和管理任务。Oswal表示，例如，将WAN置于软件控制之下意味着分支用户的网络包可以直接从用户发送到SaaS应用程序，不用走总部的网络。

Viptela整合也将路由器管理分流到云里，可以更好地远程监控分支机构里不是必须上门服务的东西。

即便是需要上门服务（例如将新路由器连接到网络），作为云应用程序运行的vManage也可以处理设备配置，包括策略、设备安全性、应用程序QoS和网络分段等等。

能想起比较久以前事情的网络管理员会很高兴听到这一条，因为思科以前在使用密码无保护智能安装方面遇到过麻烦，曾导致遭攻击而被诟病。（思科曾发布过一个工具可以对其进行阻止https://www.theregister.co.UK/2017/02/28/cisco_releases_tools_to_find_block_old_smart_install_config_software/ 。）

Oswal的帖子没有提到许可证如何升级，但思科Connect二月的演示文稿（https://www.slideshare.net/CiscoCanada/understanding-ciscos-next-generation-sdwan-solution-with-viptela） Connect表示硬件价格不会变。而是会将SD-WAN功能作为CPE成本附加在三个许可等级上提供，即“加”，“专业”和“企业”下的三个许可等级。

思科2018年2月解释的许可等级

准备试一试SD-WAN功能及拥有合适的路由器的读者可以下载安装文档（https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Getting_Started/Hardware_and_Software_Installation/Software_Installation_and_Upgrade_for_IOS_XE_Routers）。