戴尔易安信进一步提升在Gartner数据中心网络魔力象限中的地位

在Gartner近日发布的2018数据中心网络魔力象限（Magic Quadrant）报告中，戴尔易安信被定位于“有远见者”与“领导者”分界线上。

作者：张委，戴尔易安信大中华区网络市场高级经理

在Gartner近日发布的2018数据中心网络魔力象限（Magic Quadrant）报告中，戴尔易安信被定位于“有远见者”与“领导者”分界线上。

图：2018数据中心网络魔力象限

自2014年于业界率先提出“开放网络”的愿景以来，我们一直在Gartner魔力象限中保持稳步的提升，开放网络这一概念也正逐步获得业界的肯定与拥抱。此次跨入“领导者”象限门槛，则进一步印证了戴尔易安信“解耦网络堆栈”愿景的强大实力——能够为用户提供广泛的选择与灵活性。

Gartner在这份报告中高度认可我们的投入和在开放网络领域的领先地位，并指出这是我们重要的优势之一：“戴尔易安信最早就是开放网络技术的倡导者，长期大力投资发展开放网络。如今开放网络已经转变了众多客户和竞争对手对数据中心网络的想法，并正在推动和改变网络市场的发展。”

戴尔易安信在Gartner数据中心网络魔力象限中的持续提升与客户给予我们的认可和反馈密不可分，同时也使我们能够持续以源源不断的动力和领先的技术创新帮助客户创造价值。在为客户提供产品与解决方案的每一个环节，戴尔易安信都会充分考虑客户从现有数据中心往下一代数据中心迁移的过程，凭借面向未来的途径及方法，帮助客户甄选最适合自己的解决方案来破解业务上面临的难题。

我们在很早之前就看到由新兴工作负载、虚拟化、云计算技术衍生出的需求变化，希望能够为企业提供从根本上转变数据中心网络的成本结构和功能的创新架构。通过对开放网络产品组合的持续创新，戴尔易安信凭借领先的基础设施选项、服务和实施功能，帮助用户加快转型、提高敏捷度、降低成本并支持更多新的服务和应用。我们致力于确保企业客户能够应对数字化转型对网络所提出的越来越高的要求，并解决可扩展性和网络管理等带来的挑战。

开放网络仍有广阔的发展前景，我们的开放网络愿景从没有像今天这样重要和意义深远。凭借戴尔科技集团丰富的产品组合，以及能够跨众多技术堆栈和市场开展工作的网络解决方案团队，我们将持续以强大的实力来帮助客户推动网络转型，以及整个IT系统的转型。