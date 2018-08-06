开启金融科技的创新之门，网络岂能慌！

面对日益增长的信息数据量规模、日益旺盛的资金数据交换需求，金融机构传统网络架构难以满足转型创新的要求。在华为看来，未来金融机构会发展为综合型的金融信息承载与交易的新平台，银行即联接一切的平台，所以构建一个智慧、极简、安全的金融网络尤为重要。

生活与数字金融，从来没有像今天如此紧密地结合在一起，一个二维码、一款手机APP就可以满足出行、就餐、购物等一系列需求。在中国，在线金融业务的替代率已经达到90%以上，无论是金融服务在线用户数量还是数字金融的应用广度和深度等尤为突出。

互联网对传统行业的渗透和变革愈演愈烈，我们已经听到以及见证了太多关于互联网企业颠覆传统企业的例子。同样对于银行业，面临着新的用户需求和互联网跨界竞争的双重挑战。然而如何在这场数字化浪潮中不被颠覆甚至建立起新的竞争优势？唯有拥抱技术、推动金融与科技深度融合、甚至重塑商业模式才是传统银行业转型发展、重新建立市场优势的出路。

事实上，前瞻性的一些金融机构已经开启了在金融科技创新上的变革。例如建设银行，几个月前，建设银行旗下的全资金融科技公司——建信金融在上海揭牌。通过构建新的组织架构、运营机制以及人才战略，该公司将实现以“科技”激发金融供给侧输出能力、进而推动银行商业模式乃至发展方式的变革。此外，包括工商银行、招商银行、民生银行等多家锐意创新的银行均拉开了智慧银行建设的大幕。

对这些金融机构来说，好的一面是随着云计算、大数据等技术的深入应用，银行业的IT能力建设在基础设施和业务应用两大领域取得了长足的进步。不过随着金融创新进程中全渠道金融的扩展和服务链条的增加，金融数字化变革仍面临挑战。

网络就是其中之一，面对日益增长的信息数据量规模、日益旺盛的资金数据交换需求，金融机构传统网络架构难以满足转型创新的要求。在华为看来，未来金融机构会发展为综合型的金融信息承载与交易的新平台，银行即联接一切的平台，所以构建一个智慧、极简、安全的金融网络尤为重要。

为此，华为将于2018年8月9日举办主题为“云领未来 网行天下”的首届金融网络高峰论坛，华为希望与国内金融机构、同业精英共同探讨金融网络发展的未来。

预见“智慧、极简、安全”的金融网络

金融机构利用云技术促进线上线下业务融合、推动网点业务流程再造，从而加速服务创新已经成为主流。可以说云技术很好地满足了金融机构在创新方面的技术需求，解决了传统模式中因其业务开发时间跨度长且缺乏灵活性而对自身核心能力的限制。如果说“云领未来”体现了金融业创新的核心技术路径，那么“网行天下”则代表着其驱动的创新金融服务的提供对边界的打破。

华为将此金融网络定义为“智慧、极简、安全”。

智慧：金融行业网络规模越来越大，管理复杂度也在不断加大，让网络更智能、管理更有序，一直网络运维团队追求的目标。华为打造的金融网络首先瞄向了“智慧”，以华为推出的FabricInsight智能运维方案举例，其基于芯片级的Telemetry和交换机内嵌智能技术，应用与网络智能关联，能够实现秒级的故障检测、分钟级的故障定位和恢复。在某银行的一次故障演练中，故障恢复时间从76分钟降低到29分钟，业务损失降低68%。

华为为金融网络植入了“智慧大脑”，从上接收意图，对下通过意图驱动的自动化作用于网络基础设施，并实时感知网络状态，进行预测性的维护，从而带来更短的业务中断时间、更快的故障处理速度。

极简：金融业务上线要求越来越快，资源利用要求越来越高，网络正在面临一场前所未有的变化。传统网络正在向SDN网络演进，网络变更从天要求到分钟级，建立自助式服务的网络。金融行业更是走在网络架构变革的前沿，传统网络的运维模式已经无法满足SDN网络架构下的运维要求。

华为为金融网络提供了极简的网络架构，以Overlay网络来说，通过VXLAN以及Controller技术，屏蔽了底层复杂的接入层网络，在这个之上，通过逻辑网络的方式，简化了网络的组网协议，让网络的资源和策略的管理更为灵活。极简网络提供了自动化的策略配置，让业务发放简单、高效。

安全：近年来，尤其是网银、掌银等业务规模的不断发展扩大，网络安全面临的挑战也进一步增大，在业务快速发展和有效的互联网安全控制两个方面如何平衡是大多数金融不得不面临的选择。

在安全领域，华为发布了SDSec解决方案，实现基于“业务和威胁意图”的全网主动防御系统。并且华为在方案中引入AI和安全控制器SecoManager，统一安全业务编排与管理，从而让网络与安全深度协同，实现威胁检测、处置的自动闭环，抵御未知威胁，防患于未然。

总结来说，华为意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network，IDN）构建了智慧、极简、安全的金融网络架构，从而为金融行业未来发展提供有效科技支撑，驱动金融数字化转型。基于不断的网络技术创新，7年来，华为获得了越来越多的金融机构的认可。

7年网络实践，华为与金融业科技创新相伴而行

从2012年华为独家承建中国农业银行全国34家一级分行核心网络开始，如今华为服务于金融网络创新已是第7个年头。7年来，华为企业网络从初出茅庐，如今已占据中国金融网络市场份额的第一名。

从金融数据中心到骨干网，在这两个核心场景中，华为金融网络突破了所有大行，而且大部分占主导地位。在不断的技术创新中，华为金融网络实现了一个又一个里程碑。

2012年，农行一级分行核心网络突破；2017年，华为数据中心SDN-DCN解决方案独家承建工行7朵云网络项目，SDN-WAN解决方案独家承建工行全行骨干网改造，打造成国有四大行数据中心首个SDN商用案例；2018年，华为CE12800/CE6800/CE5800系列交换机首次对接银行大机，承载中国银行总行数据中心准生产业务。

据了解，华为数据中心网络占到了华为整体金融网络销售额的50%以上，所以在金融机构定位为稳定性要求、技术要求比较高的场景中，华为已是当之无愧的TOP级供应商。用华为相关负责人的话说，“我们已经处于金融网络核心领导地位。”

从另一个层面来说，华为是少数提供金融数字化端到端解决方案的厂商之一，这是金融机构选择华为为重要合作伙伴的原因。在金融领域，华为不仅基于云、大数据等技术帮助客户构建新一代技术和业务平台，而且结合物联网、人工智能等技术帮助客户实现业务创新并连接万物构建金融生态，助力金融机构数字化转型。

截至目前，华为数字银行解决方案在300多家金融机构商用，包括全球Top10银行中的6家。华为的一站式移动银行平台解决方案已服务全球19个发展中地区、超过1.5亿人口，每天交易量超过3500万笔。

再回到金融网络创新，它是金融业数字化转型的基石。8月9日，2018金融网络高峰论坛将在内蒙古海拉尔市召开，不过这里的主角并非华为自己，届时将有10位知名金融机构的一线专家进行金融网络创新的分享。欲了解金融业如何云领未来、网行天下，不妨一起关注期待！