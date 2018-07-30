青云QingCloud推出SD-WAN 有何不一样？

作为一家云服务商，青云发布SD-WAN的初衷是什么？产品方案又有何特点？与其他SD-WAN方案的差异点在哪里？青云QingCloud 基础设施部总监马志强在接受媒体采访时对此解释了一番。

如果要问现在的企业网络领域什么最火？毫无疑问，SD-WAN是炙手可热的其中一个。IDC预测，全球SD-WAN基础设施和服务收入的复合年增长率将达到69.6%，到2021年达到80.5亿美元。Gartner预测，SD-WAN将在2020年超越传统组网方式。一时之间，网络运营商、设备商、WAN优化厂商、初创公司等均加入了SD-WAN战局。

随着SD-WAN的热度持续升温，如今青云QingCloud也宣布进入SD-WAN市场。在近日召开的Cloud Insight Conference 2018云计算峰会上，青云正式发布光格网络SD-WAN解决方案。作为一家云服务商，青云发布SD-WAN的初衷是什么？产品方案又有何特点？与其他SD-WAN方案的差异点在哪里？青云QingCloud 基础设施部总监马志强在接受媒体采访时对此解释了一番。我们整理了其中的一些关键点。

1. 青云推出SD-WAN解决方案的出发点是什么？

马志强：青云希望踏踏实实把云做好，同时我们也发现企业上云过程中会遇到一个障碍——网络问题。我们感受到客户面临网络问题的压力，简要总结为三点：

第一，企业面临的网络完全不可控。我们用的硬件设备，如路由器、交换机组网时，是基于传统命令行配置，稍微敲错命令，整个网络就瘫了；传统链路质量更加不可控，一旦出现问题，整个业务都无法开展。

第二，传统的网络团队、基础设施团队、云部门面临的场景是，如果想拉一根专线，需要两个月左右周期。如果想给网络扩容，同样是以月为单位。

第三，成本。现在租一条传统专线或者买传统设备是非常昂贵的，大规模组网中所需耗用的成本让IT部门“亚历山大”。

以上是我们看到企业客户面临的问题。我们延续了青云当年做公有云服务时的精髓——秒级调度和灵活资源调配，秒级调度是为了把这件事做到极致。而企业上云后要把分支机构和业务连进来，如果要做到极致的话，青云也要做到分钟级构建这张广域网。

2. 青云推出了什么样的SD-WAN产品方案？

马志强：我们的产品方案非常简单，只有三个组件：

一是集中控制器，即SD-WAN的大脑，它会部署到云端，可以清楚地知道客户需要什么样的带宽，什么时候需要要等，集中控制器控制所有的业务逻辑。

二是骨干网，要给客户提供服务，需要依仗青云多年打造的骨干网。我们采用了很多技术，如最新的网络流量调度技术——Segment Routing等，在青云的骨干网上都有非常好的应用。

三是SD-WAN终端——光盒。它相当于青云放在客户那边的小卫星，我们把卫星放过去后，就可以把客户的业务拉到云端上。

以上是青云SD-WAN的三个组件。真正实现非常简单：

第一，即插即用。客户只要插上网线就可以，不需要配置其他。插上后盒子会自动寻址，找到要接入的两三个点，选一个最优的点连上去。

第二，按需调度。需要多大带宽，可以根据用户需求进行调整。

第三，灵活接入。企业可以选择连到什么地方，连到云、IDC或者总部，都是可选的。

3. 青云SD-WAN的特点是什么？

马志强：青云SD-WAN的特点也非常简单：

第一，三步上线。只需要三个步骤就可以把这张网建立起来。第1步，把终端寄给企业；第2步，连上网线；第3步，云端简单配置，立即上线。

第二，弹性。把主动权交给客户，按照客户的需求调整带宽。如果10M够用，可以用10M；如果10M不够用，可以自动在系统上调配，高峰期过去后再调下来，还可以省钱。在传统网络领域，客户对这种场景的需求很多。我们提供的弹性带宽解决方案，客户都十分认可。

第三，可视可控。对客户来说，之前的网络就是一个黑盒子，根本不可控。现在青云希望把全套产品给客户开放出来，让他清楚地看到这张网络有什么组成和状态，有了这样一个管理界面，就可以清楚地看到网络如何、质量如何、状态如何。

4. 青云SD-WAN方案的差异点？

马志强：的确，现在有太多服务商在做SD-WAN，青云跟它们的差别在哪里。我总结了几点：

我认为在中国网络环境下，给客户提供SD-WAN服务，不是卖给客户一个设备，而是要帮客户解决问题，保证服务可用。

第一，动态骨干网。前面提到客户网络有10Mbps，想要调到100Mbps，怎么实现？靠的就是青云的动态骨干网。

第二，自主多线BGP互联网出口。青云在服务客户时配备的是10线以上的BGP出口。这就意味着至少主流运营商跟青云的网络有直连，意味着不管客户的分支机构用谁家的网络，跟青云之间都是打通的，可以保证网络质量。

第三，混合云合作伙伴。2015年底青云引入了混合云合作伙伴，根据青云授权和规范，帮助客户连接到我们的骨干网。

第四，SD-WAN控制器。所有的业务逻辑、策略都是由大脑控制，整个大脑都是青云完全自主研发的产品，我们会帮助客户解决问题，提供更多的应用场景。

第五，控制器延伸出去就是我们的终端——SD-WAN光盒。它相当于是青云边缘计算的布局，帮助我们把客户从最边缘拉到我们的云端，实现客户的接入。

第六，客户自主控制权。青云从开始做云计算时，就将控制权放给客户。今天我们做网络时也延续了这个精神，把所有控制权交由客户把控。客户在青云的控制台中，可以控制其计算资源、存储资源、数据中心内部网络资源、广域网络，这在业界是非常有挑战的一点。原来大家在数据中心内控制交换机，现在我们端到端的让客户自己控制广域网，这是我们做的比较突出的一点。

这是青云在做SD-WAN时的六个精华，有了这六个方面，才能真正帮客户解决问题，提供真正的SD-WAN服务。

5. 青云SD-WAN的网络选路只是利用青云的节点还是有外部节点？

马志强：如果注意上面谈到的“一站式混合云接入”这一点就已经有答案，包括联通、鹏博士等，都是我们混合云的合作伙伴。利用他们的网络能够帮我们把客户拉到云端，这是我们最早做的第一件事。

另外，我用了一个词“多云连接”，青云在北上广深、香港等地都有公有云节点，明年会继续往海外扩充。现在所有公有云节点都挂在我们的网络上，此外我们也会跟阿里、腾讯做互联，一旦有客户需要部署在青云上，我们以开放的心态“您通过我们的网络可以部署在阿里云，我们支持您多云部署”，这是我们给客户的选择。

6. 青云做SD-WAN，关注分之互联，是否脱离青云的主要业务？

马志强：青云从第一天开始就是围绕客户做业务，客户有需求，跟云有关，我们一定会解决。如果我们能帮客户解决问题，改善了客户用青云的体验，这也是围绕主业走的。如果把云看成整个ICT的革命，我认为走这条路是对的。

云和网是相互促进的，一个分支机构的客户不是我云的客户，我很难切进去。如果青云解决了他的网络问题，就可以吸引他们把业务系统布在青云上。