倡行“至简”之道 实现数字化转型成功关键

瞻博网络重点公布了企业未来发展战略，将以“至简”为宗旨，通过业界领先的技术、全面的产品组合、灵活的解决方案为用户打造通向网络现代化的至简路径。并凭借多年的积累与业界领先的技术，瞻博网络在新的一年也采取了多项新的行动，以推动“至简”之路。

近期，瞻博网络在北京雁栖湖畔成功举办了以“精研至简，创新共赢”为主题的“NXTWORK 2018大中国区合作伙伴峰会”。作为瞻博网络全球“NXTWORK”系列活动的中国区首站，本次峰会共吸引了来自全国的百余位合作伙伴、技术专家及行业大咖齐聚一堂，分享前瞻战略，探讨前沿科技。

瞻博网络高级副总裁及亚太区总经理Ralph Candiloro

峰会期间，瞻博网络高级副总裁及亚太区总经理Ralph Candiloro、瞻博网络副总裁及大中国区总经理林小平、瞻博网络大中国区渠道总监柯楷等公司领导出席了活动，并同与会者分享了瞻博网络在亚太以及大中国区近年来取得的成就，并就全球策略、产品创新、市场环境以及服务升级的话题进行了深入探讨。

同时，瞻博网络重点公布了企业未来发展战略，将以“至简”为宗旨，通过业界领先的技术、全面的产品组合、灵活的解决方案为用户打造通向网络现代化的至简路径。并凭借多年的积累与业界领先的技术，瞻博网络在新的一年也采取了多项新的行动，以推动“至简”之路。

数字化转型成功关键

瞻博网络副总裁及大中国区总经理林小平

瞻博网络副总裁及大中国区总经理林小平在接受媒体采访时，对企业如何实现数字化转型给出了自己的见解，认为数字化转型会比我们想象的发展更快。并举例移动支付之火爆是我们几年前不能想见的，而互联网经济的发展可谓日新月异。同时，人们对于数据的掌控能力不断加强，比如从程控交换机到数字程控交换机的过度周期大大缩短。在大数据的应用过程中，已经打破了传统的商业化进度，这些改变其实都是为了适应当前业务中的“新”（新的业务模式）、“快”（产品快速上线与迭代）等现实需求。

林小平认为，大数据给我们带来的变化，以目前人们的认知水平来看，已经有些不可预测。数字化转型能否成功的关键还在于包括大数据、云计算、人工智能等前沿技术与行业之间能否实现快速融合。

而要实现技术与行业之间的快速融合，就必须有一套完备的IT基础平台作为支撑。林小平认为，随着越来越多的企业向云端迁移，如何构建能够推动可编程性和自动化的开放灵活平台、简化网络和应用运营对于企业的转型来说至关重要。瞻博网络将通过不断完善的产品组合，帮助企业逐步为新的发展环境做好准备，这也是本次大会瞻博网络所传递出的重要发展战略。

打造自动化的“至简”网络

现在我们有了“至简”的概念与行业融合的基础，具体体现在哪些方面呢？林小平谈到，在目前云网络盛行的阶段，企业必须根据变化做出快速调整。比如传统IT企业以往会针对产品种类数量，如路由器、交换机、防火墙等多产品线去做竞争，进而到产品性能，如路由器容量、交换机端口性能线速等等这些指标的差异来形成竞争力。

而今天的路由器、交换机已经不是复杂产品，同质化问题越来越突出，这意味着路由交换设备，需要具备更多功能，如诊断能力，当使用设备时要对流量进行诊断，哪个地方拥塞，哪个地方带宽不足，哪个地方需要调整，必须要用技术手段去融入到交换机、路由器当中，让客户最大化的使用设备的价值，减少对资源的浪费。这就是网络中最主要的拥塞调整和自动调节的能力。

目前，瞻博网络不仅生产硬件设备，在SDN、Contrail都有相关产品。这些产品能够极大提升网络效率，降低IT运维成本。无论从产品的节能、准确率、速率都得到了大幅提升。实际上也就是将传统网管升级到了自动化网管，能够达到自动调节网络的能力，这种自动化网络也是云环境中必不可少的基础支撑。

与生俱来的安全保障

安全对于每一个企业来说都十分重要，然而由于诸多因素，使得不同企业对安全的态度也大相径庭。其主要痛点还是集中在成本与回报之间的矛盾。企业总想投入最小的成本来换取最大化的防护效果，但这往往事与愿违。

面对这样的安全窘境，作为瞻博网络来说，一刻也没有放松对安全的重视程度，其在北京拥有全球最大的安全研发中心，在靠近清华大学的研发中心的200多名研发人员，全部为安全产品和安全方案做研发。正是因为具备这样的研发能力，使得瞻博网络的安全产品有能力更快速的去向国内各项合规要求进行靠拢。同时也保证产品更加灵活，如汉化等要求。这也意味着安全产品在设计之初，就已经采用更深入的方式去做整合。

林小平强调，首先我们应该明确，什么叫安全？怎么达到安全？安全手段是不是可以进行推广？这三点特别重要。我们研发中心的工程师经常要与客户沟通讲解这些问题。

第二，瞻博网络有一个NetScreen团队是专门做安全产品的，以前在中国市场份额很大，也是由瞻博网络收购的。目前NetScreen和NorthStar这两个团队都编入了安全研发中心，现已合为一个整体。

第三，当用户在使用路由、交换设备时，必须要考虑安全问题。但市场中很多做安全产品的企业，提供的往往是最通用的一些安全功能。而涉及到具体的网络产品，实际上安全的主导权还是掌握在网络厂商手中。因此，像瞻博网络这样兼顾网络与安全的企业，其实具备了先天的优势，能够把路由器、交换机与安全做到完美融合、形影不离，这样才是最接近客户需求的一种方式。