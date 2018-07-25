瞻博网络推出400GbE路线图：产品将于2018年底上架

数据中心网络下一轮的疯狂升级将是400Gbps以太网，瞻博网络（Juniper Networks）日前也推出自己的路线图。

数据中心网络下一轮的疯狂升级将是400Gbps以太网，瞻博网络（Juniper Networks）日前也推出自己的路线图。

今年可算是400 Gbps公告年，Arista 曾与2月份发消息指预计将从明年开始推出旗下400Gbps套件的试用部署，而Mellanox和Marvell Semiconductor则曾宣布在努力发展400Gbps芯片。

但这也并未令瞻博网络落在后面：在通用400Gbps未被广泛采用之前仍有足够的时间赢取客户，而且业界一般都认为100Gbps和400Gbps将出现重叠。

瞻博网络的路线图涵盖IP传输路由、数据中心交换机和广域网服务路由器。

瞻博400Gbps计划背后的引擎是瞻博2018年6月宣布推出一款名为Penta的芯片，Penta是一个16nm数据包转发引擎，每0.5瓦的速度为每秒千兆位，比Penta芯片前身的Junos Trio芯片组高50％。 Penta嵌入了MACsec和IPsec加密，支持光网络论坛（Optical Network Forum）的FlexE协议，FlexE协议可提供链路绑定和信道化。

瞻博网络在周二的公告里表示将生产用于400Gbps过渡的新一代ExpressPlus和Q5芯片。

新一代ExpressPlus和Q5芯片会在三种产品中首先出现：

· 三机架单元路由器PTX10003数据包传输路由器：含160个速度为100Gbps 的MACsec接口，支持速度为400Gbps的32个接口的FlexE，含通用的多速率QSFP-DD（四核小型 - 双密度）模块。 PTX10003预计可在今年下半年发货。

· QFX数据中心功能将从今年下半年及 2019年上半年开始提供400Gbps支持。另外，基于新Q5芯片的32 x 400Gbps 3RU交换机QFX10003的容量将可达160 个 100Gbps接口；而单机架单元QFX5220交换机则配有32 个 400Gbps接口，支持50Gbps和100Gbps连接。

· 6月宣布推出的MX系列路由平台将配备Penta线卡，因而可在MX960、MX480和MX240型号上走400Gbps以太网。

常务副总裁及首席产品官Manoj Leelanivas在博文里提到，100Gbps的尾巴将于2021年底遭遇不断增加的400Gbps端口产品，他预计届时40Gbps将会减少。

Leelanivas表示，400Gbps套件会导致时下2 x 50Gbps典型服务器连接价格的下降，并且已经在朝2 x 100Gbps 迁移，“超过了过去十年里11％的同比增长率”。