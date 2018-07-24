 十二届全国政协副主席王钦敏：加快推进云计算发展 促进我国经济社会数字化转型

十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏指出云计算成为推动数字经济发展的重要驱动力，并正成为新一代信息技术产业体系创新发展的重要支撑，对于如何推进云计算有序发展促进经济社会数字化转型，王钦敏提出四点建议。

2018年7月23日-25日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、北京市人民政府、中国科学技术协会指导，中国电子学会主办，中国云计算技术与产业联盟、中国电子学会云计算专家委员会、中国大数据专家委员会承办，至顶网和计世资讯协办的第十届中国云计算大会在北京国家会议中心召开。本届大会以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题，邀请海内外权威专家出席，为业界搭建了一个云计算、大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。

十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏

在24日上午的大会中，十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏致辞。在致辞中，王钦敏指出云计算成为推动数字经济发展的重要驱动力，并正成为新一代信息技术产业体系创新发展的重要支撑，对于如何推进云计算有序发展促进经济社会数字化转型，王钦敏提出四点建议：一是创新引领，提升供给能力；二是协同发展，健全产业生态；三是需求导向，促进应用普及；四是保障安全，优化发展环境。

以下为王钦敏现场致辞实录：

尊敬的各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

由中国电子学会主办的第十届中国云计算大会隆重召开，中外专家、学者和企业家齐聚一堂，围绕云计算技术、产业和应用开展高层次交流。在此，我对大会召开表示热烈祝贺。下面我谈几点看法供参考。

一、云计算成为推动数字经济发展的重要驱动

当今世界，科技进步日新月异，新一代信息技术多点突破和融合互动正推动新产业、新业态、新模式的兴起，正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构和竞争格局，数字经济正在成为经济发展的核心驱动力。习近平总书记指出，要把握好数字经济带来的机遇，做大做强数字经济。数字经济是以信息资源为关键生产要素，以现代信息网络为重要载体，以信息通信技术作为重要驱动力的经济活动总量。云计算是信息技术推动经济结构优化和效率提升，促进信息资源充分利用的全新业态，正以其颠覆性变革、规模化发展、全面性渗透，为人类生产生活带来日益广泛而深刻的影响，成为推动数字经济发展新动能的助燃剂。

党的十九大报告提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，而云计算将是实现融合发展的必要支撑。首先，云计算快速发展，为各行各业提供丰富的云工具和云服务，有效整合各类设计、生产和市场资源，促进产业链上下游的高效对接与协同创新，大幅降低建设投入成本和企业数字化转型升级的门槛，全面提升业务运营效率，广泛地服务于实体经济发展。其次，云计算将推动经济运行、社会服务、个人生活等各领域海量信息和数据的汇集，催生各领域大数据的创新应用，增强数字经济发展的数据驱动能力。此外，云计算正成为各级政府电子政务建设的关键载体，加速“互联网+政务服务”发展，促进政务信息开放、数字经济治理和公共服务体系的不断优化。

二、云计算正成为新一代信息技术产业体系创新发展的重要支撑

从信息产业自身来看，云计算将成为新一代信息技术广应用、广辐射、广提质的支撑型产业。一方面，云计算作为重要的新型网络计算模式，正在颠覆传统IT服务架构，引发了软件技术、产业流程、服务模式的系统创新，成为承载各类应用的关键基础设施，助力释放互联网规模效应和增值效应。另一方面，云计算体系下的高密度存储、高性能计算、数据安全加密、云计算开源等技术的持续演进，为物联网、工业互联网、行业大数据挖掘分析、人工智能、区块链等前沿技术和应用的融合发展提供了极佳的数据服务环境和创新试验平台，为新兴信息技术产业的发展提供基础支撑。

从云计算产业发展看，云计算已从概念导入进入广泛推广、普及、应用的新阶段，正加速形成以“云载万物”、“智能融合”为突出特征的数字经济基础设施。据相关机构预测，2020年全球云计算市场规模将达到4110亿美元，年均复合增长超16%。 我国《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》也提出，2019年全国云计算产业规模要达到4300亿元。云计算产业规模和服务能力持续提升，将带动各类产业不断壮大，对我国数字经济发展发挥更好推进作用。

三、推进云计算有序发展促进经济社会数字化转型

必须看到，当前全球云计算尚处于发展初期，我国面临难得的机遇，但也存在核心技术、信息安全、服务能力等方面的挑战。藉大会召开的机会，建议大家思考和交流如何着力化解云计算产业目前面临的信息资源汇聚、技术标准规范、国产软件服务、数据质量保证、市场规则建立、人才梯队培育六大基本难题，进而全面提升我国云计算产业发展的生态环境和应用服务水平，加速推动我国经济社会数字化转型，支撑网络强国、数字中国、智慧社会建设。

一是创新引领，提升供给能力。要始终把技术创新突破作为第一要务，强化云计算关键技术攻关和创新，加强产、资、学、研、用有机融合，引导并支持企业加强知识产权布局和保护，深度参与全球云计算开源组织和标准制定，更加重视产业后备人才培养，将创新发展主动权牢牢掌握在自己手里，提升我国信息产业自主创新能力。

二是协同发展，健全产业生态。要充分发挥骨干云计算企业的带动作用和技术溢出效应，鼓励开放平台资源，带动产业链上核心芯片、基础软件、应用软件、关键设备、大数据平台等关键环节的发展，打造协作共赢的云计算服务生态环境，促进云计算服务模式创新，实现产业整体健康持续发展。

三是需求导向，促进应用普及。要瞄准市场需求，防止云计算中心失控建设、无序竞争，以工业云、政务云等重点行业领域应用和服务为切入点，在工业智能、电子政务、电子商务、交通物流、公共安全、灾害预防、医疗健康、社会保障、教育科研等领域，支持平台软件建设，推广应用服务，升级传统产业，培育新业态，挖掘市场潜力，服务经济社会发展。支持基于云计算平台的创业创新，培育平台经济新业态。

四是保障安全，优化发展环境。要进一步强化安全管理和数据隐私保护，增强安全技术支撑和服务能力，建立健全安全防护体系，切实保障云计算信息安全。优化云计算企业进入资本市场的投融资机制。建立有效机制，加强对优秀云计算产业示范基地和优秀行业组织的推介。扶持我国云服务企业“走出去”开拓国际市场。

谢谢大家。最后预祝大会取得圆满成功！