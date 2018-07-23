F5被独立调研公司Forrester Research评为WAF领导者

F5 Networks今日宣布其在于2018年6月25日发表的《2018 年第二季度 Forrester Wave：Web 应用防火墙》报告中被评为“领导者”。

F5 Networks今日宣布其在于2018年6月25日发表的《2018 年第二季度 Forrester Wave：Web 应用防火墙》报告中被评为“领导者”。

由分析师 Amy DeMartine 编写的这份 Forrester Research 报告肯定了 F5 强大的产品、成熟的产品战略和巨大的市场占有率，并在攻击检测和攻击响应方面给后者打了最高分。

F5 高级副总裁兼安全业务部门总经理 Ram Krishnan 表示：“应用一直是恶意攻击者的首要攻击目标之一，而我们的目标则是在最需要的地方提供全方位保护。我们相信，该报告的结果充分反映了 F5 客户和厂商高度信任我们的 WAF 解决方案可全面保护他们部署在本地、公有云和混合云中的应用。”

如今，WAF 已演变成为可显著降低应用漏洞风险的工具。当今最强大的 WAF 经过持续更新，能够提供广泛的检测和响应技术。

该报告还称赞了 F5 的多种消费模式，包括“Silverline 托管服务和自我托管产品，以及高级 WAF 设备和传统的应用安全管理器。”在评价 F5 的支持服务时，该报告指出：“客户对该公司提供的支持称赞不已。”

在参加本次评估的十家 WAF 厂商中，有三家公司获评“领导者”，F5 是其中一家。如欲查阅完整报告，请访问：https://interact.f5.com/wafreport.html