科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网网络频道网络优化F5被独立调研公司Forrester Research评为WAF领导者

F5被独立调研公司Forrester Research评为WAF领导者

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

F5 Networks今日宣布其在于2018年6月25日发表的《2018 年第二季度 Forrester Wave：Web 应用防火墙》报告中被评为“领导者”。

来源：至顶网网络频道2018-07-23 18:18:57

关键字： Forrester Research F5 WAF

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

F5 Networks今日宣布其在于2018年6月25日发表的《2018 年第二季度 Forrester Wave：Web 应用防火墙》报告中被评为“领导者”。

由分析师 Amy DeMartine 编写的这份 Forrester Research 报告肯定了 F5 强大的产品、成熟的产品战略和巨大的市场占有率，并在攻击检测和攻击响应方面给后者打了最高分。

F5 高级副总裁兼安全业务部门总经理 Ram Krishnan 表示：“应用一直是恶意攻击者的首要攻击目标之一，而我们的目标则是在最需要的地方提供全方位保护。我们相信，该报告的结果充分反映了 F5 客户和厂商高度信任我们的 WAF 解决方案可全面保护他们部署在本地、公有云和混合云中的应用。”

如今，WAF 已演变成为可显著降低应用漏洞风险的工具。当今最强大的 WAF 经过持续更新，能够提供广泛的检测和响应技术。

该报告还称赞了 F5 的多种消费模式，包括“Silverline 托管服务和自我托管产品，以及高级 WAF 设备和传统的应用安全管理器。”在评价 F5 的支持服务时，该报告指出：“客户对该公司提供的支持称赞不已。”

在参加本次评估的十家 WAF 厂商中，有三家公司获评“领导者”，F5 是其中一家。如欲查阅完整报告，请访问：https://interact.f5.com/wafreport.html

工业控制系统迈向开放 你想好如何进行安全防范了吗？

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    相关文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号