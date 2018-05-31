F5推出面向多云环境的新应用服务产品BIG-IP Cloud Edition

F5 Networks宣布今日上市 BIG-IP Cloud Edition （BIG-IP 云版本），以支持客户为任何环境中的任何应用快速部署关键应用服务。BIG-IP Cloud Edition（BIG-IP云版本）将以面向应用虚拟化的应用交付控制器 (ADC)，

至顶网网络频道 05月31日 综合消息：F5 Networks宣布今日上市 BIG-IP Cloud Edition （BIG-IP 云版本），以支持客户为任何环境中的任何应用快速部署关键应用服务。BIG-IP Cloud Edition（BIG-IP云版本）将以面向应用虚拟化的应用交付控制器 (ADC)，支持在开发和生产管道的每个阶段自动实施基于策略的服务。该方法有助于应用所有者在更灵活的框架内与 NetOps、DevOps 和 SecOps 团队加强合作，从而显著提升所有应用的性能、可用性和安全性。

BIG-IP 云版本将 F5 广泛的应用服务产品组合与 BIG-IQ 显著增强的管理、可视性和分析功能融为了一体。F5 基于软件的解决方案支持客户根据各个应用、多云环境和用户需求，轻松添加量身定制的“适当规模”的服务。作为一项重要的用例，该解决方案支持客户部署 Advanced WAF（API安全 - 新一代WAF） 策略，以便通过一致的方式跨公有云和私有云解决复杂的应用威胁。

F5高级副总裁兼ADC 事业部总经理Kara Sprague 表示：“应用服务正在向按应用模式方向发展，无论应用在何处运行，它都支持 NetOps、SecOps 和应用开发团队为每个应用部署一致的、适当规模的应用服务。人们误以为必须要在丰富的服务和敏捷、便携的应用部署之间做出取舍，但我们的 BIG-IP 云版本就否定了这种错误的二分法，它能够更好地支持 NetOps 和 SecOps 团队以轻量级的软件大小部署一整套流量管理和安全服务，轻松地为服务组合添加新应用，并更快速地实施 DevOps 实践。”

全新 BIG-IP 云版本的亮点包括：

通过一款全软件式 ADC 解决方案提供企业级服务和保护

为任何环境中的任何应用提供适当规模的专用应用服务

应用服务的自助服务目录支持自动化供应、配置和升级

按应用可视性、分析和自动扩展功能

轻量级应用服务交付支持快速部署应用

根据 F5 最近的应用交付状态研究，企业平均使用 16 种不同的应用服务来确保应用快速、安全和可用。如今的 NetOps 团队需要易于获取、使用方式多样化、高度可编程的可扩展服务。BIG-IP 云版本应这些需求而设计，支持各种各样的部署场景，包括订阅、许可和按使用计费模式。该方法糅合了 F5 传统 BIG-IP 平台富特性的定制功能，以及 NetOps 和 DevOps 以云为中心的现代数字化转型技术的可访问性和敏捷性。

为每个应用提供可扩展的服务和保护

应用已经成为现代商业经济的主流，随着互联设备和物联网技术的崛起，应用的数量和复杂性也日趋上升。虽然很多其他厂商或开源组织能够提供基础应用服务，但却无法为宝贵的数据和通过应用实施的交易提供相应的安全性。借助Advanced WAF 功能，BIG-IP 云版本能够在云和数据中心架构上轻松测试和部署所有应用，同时不会牺牲安全性。借助面向 Amazon Web Services (AWS) 及其他云环境的专用模板，按应用保护能够有效保护所有应用处理的企业和客户信息，从而改善组织的整体安全状况。它可以细致到为每个应用自动扩展灵活、可靠的 F5 服务，这意味着企业能够随着应用组合的演进，经济高效地实施安全性和可用性功能，而不是只针对部分少数应用。

易于管理的服务助力提升可视性和简化运营

除了让应用服务变得更易于访问之外，BIG-IP 云版本还将这些服务的优势扩展到了多个 IT 团队。BIG-IP 云版本支持按应用无缝部署、升级和自动实施值得信赖的 F5 服务，有助于 NetOps 更好地联合 SecOps 和 DevOps 支持业务重点。通过将重点放在协作运营上，该解决方案可促进应用开发团队采用即时自助服务模式，并通过开放应用编程接口 (API) 在数据中心和多云环境中部署服务。BIG-IP 云版本的专用仪表盘可按应用提供可视性、分析和控制，从而在简化运营的同时增强管理和编排。同样，该解决方案还可提供快速自我诊断和问题解决方案，支持获取有关应用性能和健康状态的实用洞察。

ZK Research 创始人兼首席分析师 Zeus Kerravala 表示：“我们发现，通过 BIG-IP 云版本等技术和超级网络运营计划等项目，F5 正在着力将协作作为一种提高服务速度和业务成效的有效方式。通常这种方式只用于特定‘高价值’应用，现在 F5 将其扩展到原本只能获得基础应用交付服务的下一波应用上，可为企业提供诸多优势。此外，在合规意识日益强烈的今天，企业日益需要将安全性和相关服务扩展到更广泛的企业应用上，为企业的价值定位添加新的维度。”

上市时间

BIG-IP 云版本将于 2018 年 5 月 31 日正式上市。请联系当地的 F5 销售办事处，以了解特定国家（或地区）的产品上市信息及其他信息。