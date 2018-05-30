Orange Business Services在中国车联网及智能网联汽车峰会 发表演讲：驱动汽车互联

汽车行业正经历前所未有的变革时代，汽车将逐渐走向全面互联，消费者将享受更大的便利和更高的安全性。Orange凭借其创新技术及解决方案，正加速这一时代的到来。

当下，智能汽车正成为国内外新一轮科技创新和产业发展的必争之地，已进入产业爆发前的战略机遇期，正在催生大量新技术、新产品、新服务。在此大背景下，2018第五届中国车联网及智能网联汽车峰会日前于北京举行。此次峰会邀请了多位行业专家、全球领先的通信服务提供商、整车厂商等共同探讨全球车联网的最新发展趋势及未来所面临的重大机遇。

Orange驱动汽车互联



作为全球知名的通信运营商及IT服务商，Orange（法国电信）受邀与会。Orange在全球拥有2.63亿用户，2017年营收达到410亿欧元。Orange拥有广泛的全球最大的移动通信网络和领先的IoT技术及解决方案。Orange同时也是领先的技术整合及增值服务提供商，帮助各个领域的企业，尤其是跨国企业实现数字化转型。

峰会期间，Orange中国区技术总监赵彤宇发表了题为《Orange：驱动汽车互联》的主旨演讲。据赵彤宇介绍，物联网方面，Orange的B2B服务遍及220个国家和地区，拥有3,750个跨国公司客户，为全球1,200万台设备提供IoT连接和服务，遍布于汽车、零售、智能城市、运输与物流、工业、智能家居、消费电子及可穿戴及医疗保健等重点行业。

Orange预计，车联网和智能网联汽车将成为物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。赵彤宇表示，Orange面向OEM、服务提供商、企业及消费者提供覆盖全产业链的联网汽车服务，利用其全球通信网络提供跨国经营一站式、端到端（M2M）服务，为客户提供“弹性生命周期”、“多国本土化服务”等优质特性。

Orange提供全球化端到端车联网解决方案



目前，Orange已与宝沃等众多汽车生产商、服务商展开合作，定制全球化的车联网解决方案。与宝沃的合作中，Orange提供完整的端到端车联网解决方案，包括覆盖全球的SIM卡服务、灵活的 IoT 平台，定制专属网络；还有灵活、安全、可扩展的混合云服务；支持向全球最终用户发送定制化本地消息；可提供本地语音服务，以提升客户体验。

峰会期间，Orange中国区技术总监赵彤宇还邀请宝沃汽车信息技术部车联网部总监张国强讲解了宝沃汽车的端到端车联网解决方案。目前宝沃已面向客户按照信息资讯、休闲娱乐、安全防护、交通驾驶、诊断保养、便捷服务六个维度提供49个功能模块。

张国强表示，当前的车联网以及智能网联汽车的模式已经不是几年前的模式，车辆本身、网络、面向人的服务，都在转型。宝沃正在构建以宝沃车联网为核心的服务模型，在Orange的支持下，宝沃已经完成了欧洲智能网联体系的部署。

汽车行业正经历前所未有的变革时代，汽车将逐渐走向全面互联，消费者将享受更大的便利和更高的安全性。Orange凭借其创新技术及解决方案，正加速这一时代的到来。