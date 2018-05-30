 中国联通与英特尔宣布战略合作 共同发力全互联PC

今天中国联通与英特尔在中国联通大厦召开了主题为“全互联 共精彩”的新闻发布会，会上宣布双方将会在全互联PC领域展开战略合作，共同推动全互联PC在中国市场的落地，并为双方广泛、深入、持久的合作搭建起一个良好的平台。

至顶网网络频道 05月30日 综合消息：今天中国联通与英特尔在中国联通大厦召开了主题为“全互联 共精彩”的新闻发布会，会上宣布双方将会在全互联PC领域展开战略合作，共同推动全互联PC在中国市场的落地，并为双方广泛、深入、持久的合作搭建起一个良好的平台。中国联通集团副总经理梁宝俊、中国联通集团政企客户事业部总经理李广聚、联通物联网公司总经理陈晓天，英特尔公司全球副总裁陈荣坤、以及联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕、海尔、华为、华擎、广和通等公司的重要嘉宾出席了此次发布会。

此次合作，中国联通与英特尔将充分发挥在各自领域的优势资源，从技术、服务、渠道、测试、资费等多方面就全互联PC展开全面而深度合作，共同搭建全互联PC硬件平台，以更好地支持越来越多的服务内容，打造全互联PC在中国的标准化创新服务体系。中国联通还将对使用联通服务的前30万台全互联PC用户提供高额流量补贴，以加快推动互联网时代下PC应用的创新应用模式的落地和发展，为用户提供便捷、一流的全互联PC连接服务。”

中国联通与英特尔携手产业合作伙伴发布全互联PC支持计划

中国联通政企客户事业部总经理李广聚在致辞中表示：“随着移动宽带技术的蓬勃兴起，笔记本电脑应该向更加专业化、商务化的方向转型。英特尔在PC行业的领先性、技术上的定制研发能力以及X86平台的独特优势可有效降低全互联PC的成本，这对加快行业发展非常有利，因此中国联通非常看好英特尔全互联PC市场的发展。中国联通将坚持‘合作共赢、协同发展’的理念，与英特尔在PC领域达成战略合作，赋予用户更多前所未有的崭新体验。这是双方共享资源、优势互补、强强联合的市场选择，也是PC行业商业模式变革的新起点。”

中国联通政企客户事业部总经理李广聚

在此之前，全互联PC的长连接一直没有真正实现，这也成为全互联PC发展的瓶颈。而此次中国联通在英特尔支持下建立的全互联PC平台则真正实现了全互联PC的全连接落地，即“开机即互联”，从而可满足人们所向往的能随时随地始终连网并在线访问对他们最重要的事物，人和内容的一种生活和生活方式的异常强大的电脑使用体验。用户在首次开机时即可激活移动上网服务，实现快速无缝地连接上网（没有WIFI的情况下也能实现互联网链接），并可随时随地享受安全高速上网以及在线流量订购、内容订购等一系列创新服务。值得一提的是，此次中国联通在业界开创了全互联PC的内容订购服务和全新流量付费模式。中国联通通过全互联PC平台的分内容提供商计费结算功能，可实现不同内容商接入及按内容付费创新模式，例如：可单独购买VPDN服务（办公OA），视频会议应用服务，以及目前利用联通平台为某PC厂商实现的游戏服务包等不同内容服务的接入。中国联通与诸多优质内容提供商合作，为用户提供更多更好的内容服务；而付费模式从以往按流量收费改为按日、月、年收费的模式，使消费者不再担心流量限制，从而更加畅快自由地享受网络服务。

作为计算创新领域的全球领先厂商的英特尔，核心业务模式是为人们提供优质PC的选择，并将此延伸至世界级的连接性。英特尔全互联PC内置强大的酷睿处理器性能使每款PC的使用体验流畅无缝：从日常网页浏览到电子邮件发送，制作40幻灯片，无延迟游戏，随时随地实时流式传输，到观看4K 高清电影；处理器和平台级别的工程能效可提供无与伦比的电池续航能力，以高达19小时的电池续航时间提供高性能PC的平衡，让用户可以随时随地使用；同时，英特尔在其全互联PC中内置了4G LTE和业界领先的Wi-Fi，为用户提供能在全球各地进行智能连接的速度和灵活性。英特尔公司全球副总裁陈荣坤表示：“英特尔始终致力于拓展科技疆界，让最精彩的体验成为可能。我们非常重视与中国联通在全互联PC领域的合作，双方通力合作实现了最一流的连接解决方案，从而给用户带来更智能更易连接的PC。”

英特尔公司全球副总裁陈荣坤

英特尔公司通信设备集团 销售市场部中国区总经理王瑞刚

PC设备制造商可通过全互联PC平台直接在Windows 10界面中为终端用户提供移动上网服务，同时中国联通也将同合作伙伴一起为全互联PC制造商提供CTA、场测等服务帮助，如: 通过CM客户端无需连接WIFI即可随时随地的享受联通全互联PC平台长连接服务、可实现实名认证功能，减少手工输入等繁琐步骤，完成认证后，用户即可随时随地通过CM订购流量、内容等服务、用户可实现完全自主服务，不须再通过运营商等等一系列便利。通过这些支持服务，中国联通帮助PC设备制造商在竞争激烈的市场中提升客户体验并创造新的收入来源，这将变革PC和平板电脑行业的商业模式。同时中国联通还利用其优势渠道资源，联合众多优质渠道合作伙伴，对采用全互联PC平台的全互联PC产品进行重点推广。

现场展示合作伙伴基于英特尔酷睿处理器的全互联PC