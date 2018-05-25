战略合作 华为与北大光华管理学院为创新聚力 

5月17日，华为与北京大学光华管理学院签署战略合作协议，双方将在创新研究、人才培养和教育信息化等方面展开深入合作，共同推动ICT前沿领域的发展和人才生态建设。

5月17日，华为与北京大学光华管理学院签署战略合作协议，一方是中国乃至亚洲、世界领先的商学院，一方是全球领先的信息与通信解决方案供应商，双方将在创新研究、人才培养和教育信息化等方面展开深入合作，共同推动ICT前沿领域的发展和人才生态建设。

双方共有的“创新”精神是华为与光华管理学院走在一起的推力。北大光华管理学院党委书记马化祥在致辞中表示，华为拥有强大的研发与技术能力，最重要的是不断创新的精神，创新契合华为的发展理念。同样，“苟日新，日日新，又日新”，创新也符合鲁迅先生所说的北大"常为新"精神。它是促使人类生生不息、不断发展的进取精神。

“北京大学光华管理希望未来能够和华为以及更多的中国创造新力量合作，尤其是在生态人才培养方面展开深入合作，为中国的创新能力提供源源不断的新鲜血液。”马化祥说。

华为董事、战略Marketing总裁徐文伟表示，华为的创新是基于客户需求的创新，在技术创新、管理创新等方面有着丰富的实践案例和经验，华为非常重视ICT人才生态建设，双方既有共同点又优势互补，期望双方的合作结出圆满硕果，为ICT产业的可持续发展提供智力驱动。

在双方进行战略合作签约仪式之前，包括来自华为、中航工业、霍尼韦尔等企业围绕“聚中国创造之力，携手未来”主题进行了分享与讨论。光华管理学院院长刘俏指出，中国要真正实现高质量发展，核心要义是需要一大批不仅规模大，而且在业务模式、产品服务体系、资金使用效率方面能够领先的世界级企业，这背后需要两个坚实的基础：一是企业家精神，二是研发。

刘俏称赞华为在研发和创新领域进行的努力，“作为一个非上市企业，早在2014年华为的研发金额就突破了400亿人民币（2017年度华为投入研发费用已达896.9亿），超过了A股上千家上市企业的研发投入。这显示出研发的重要性，也是过去30年时间里华为为什么能够从小到大、从国内走到海外的原因。”

同样，光华管理学院在生态人才培养方面具备世界级的视野和理论创新能力，例如推出的“光华思想力”平台及成立“一带一路”书院等重大举措。“光华思想力”希望通过研究中国国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、战略性、前瞻性的问题和热点、难点问题，从而提供政策建议和咨询意见，服务经济社会发展。 “一带一路”书院计划未来2-3年，形成400-500名“一带一路”相关国家工商领袖的培养规模，开展跨领域、跨国别的经济和商业研究。

在光华管理学院副院长张影看来，创新对于企业是每年必须要做的事情，对我们来说，怎么用我们的智力能力研究未来、探索未来，从理论高度让企业创新、社会创新能够更有效率，这是我们的使命。

此次，华为-北京大学光华管理学院签约战略合作，双方将积极发挥并共享各自优势，即北大光华管理学院在人才培养、教研资源上的优势，华为在产业洞察、企业管理实践和ICT解决方案能力等方面的优势，通过研究合作、创新论坛、联合人才培养、信息化建设等多种方式开展全方位的合作。双方期望通过沟通与交流，形成并转化合作成果，培养具有数字化领导力的新一代企业领导者，构建世界一流的教育信息化体系，为产业转型与发展提供智力支持。

马化祥相信，双方会碰撞出不同以往的崭新发展和合作模式，也终将迸发出新的活力与生机，汇集了更好更多的创新力量，共同携手迈向未来，为时代的发展做出贡献。