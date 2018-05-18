浙江师范大学 打造“互联网+”时代的大学智慧云生活

在保证核心网络可靠性和易扩展性的基础上，实现万兆骨干带宽，同时针对差异化场景合理选择AP款型，真正实现无死角覆盖，保证了师生的极速上网体验。

在浙江师范大学，智慧校园建设工作给师生带来了很多便利。

比如，忘带校园一卡通，被阻图文信息中心门口，尴尬、焦急，怎么办？这时候，就靠救急“神器”：微信校园卡来帮忙。

前几天，还在期末复习中，文传学院2017级数字媒体专业潘婷和同学一起去图文信息中心上自习，到门口却发现忘带一卡通。“原来打算等同学过门检，再将她的卡给我刷，结果被拦下，一脸尴尬。”

潘婷不得不折返宿舍，刚回头转眼瞥到门口的宣传栏上微信校园卡的宣传。她扫了二维码，绑定一卡通，通过手机刷二维码，顺利进了图书馆。“像我这样经常忘记带卡的人，有了微信校园卡着实方便。”她说。

与她有相似经历的，还有人文学院汉语言专业的王青。“想起手机上的微信校园卡，感觉很安心。”他是2017年3月绑定了微信校园卡，进图文信息中心时，发现一卡通在宿舍，赶紧打开微信，点击我—卡包—微信校园卡，再点击卡上的二维码，对准图文扫描机一扫，通道立马开放了。

除了进图文时救急使用外，微信校园卡的服务大厅还提供课表、校历、电费查询和移动图书馆等服务。

在浙师大，通过校园微信企业号，师生动一动拇指就可以完成成绩、一卡通消费等业务信息的查询。这项早在2016年9月开通的服务，是学校推进智慧校园建设的一部分。

智慧校园建设的核心诉求是以信息化便捷师生的日常生活。升级迎新系统，便利新生报到；开发离校系统，毕业生在电脑面前完成各项离校手续，免去奔跑各部门盖章之苦。开发浙师云盘，介入师生的日常教学管理，生成数字化教育决策资源；开发智慧校园数据挖掘系统项目，实时抓取学生集体或个体大数据，可使大数据应用于学校安保、后勤、学生管理等各个方面。

2017年，学校积极响应浙江省“最多跑一次”改革，学校网上办事大厅服务平台新增服务50余项，涵盖人事、学工、教学、公共服务、平台基础等，目前该平台已经入住90余项校园微服务。推进学生数据综合分析和预警平台建设，在主数据平台的基础上集成一卡通、门禁、图书馆、医院等系统，综合分析学生状态，并给出警示信息，有助于全面掌握学生情况方便学生管理。其中，微信智慧校园和QQ智慧校园建设，成果初现。学校推出2017年毕业生“师大光阴”数据分析报告共8512份，单日访问量达到40000多人次，企业号还新增拾卡寻人等新功能。6月份推出微信校园卡（虚拟卡）的应用：23000多人已经领取，门禁使用次数达5万多次。

此外，近年来经过多次建设实现了全校无线覆盖，借助万兆中心AP和运营商级接入认证网关BRAS来保证Wi-Fi的良好体验，集灵活控制和方便接入于一体，还成功部署了eduroam国际学术网络WiFi漫游服务，方便外出师生和来校同行使用本地的WIFI接入服务。

学校大力推进信息化和智慧校园建设获得越来越多业内人士的认可。仅2017年，学校获得浙江省高校网络信息化建设工作先进单位的荣誉。

解决方案：

使用华为高端敏捷核心交换机S12708做为网络核心，通过ACU2无线业务板卡实现AC管理功能，通过ME60对无线用户进行认证；

行知学院校区使用3×3MIMO的AP5030DN进行室内覆盖，使用4×4 MIMO四空间流的AP6050DN进行高密会场覆盖，室外使用AP8130DN进行双5G覆盖；

本部宿舍区采用华为敏捷分布式方案，即中心AP+分体AP架构，中心AP AD9430可实现万兆上行带宽，分体AP接入宿舍房间内，实现360度无死角覆盖。

成果共享：

在保证核心网络可靠性和易扩展性的基础上，实现万兆骨干带宽，同时针对差异化场景合理选择AP款型，真正实现无死角覆盖，保证了师生的极速上网体验。