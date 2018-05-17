智以致用 华为云EI用人工智能赋能企业数字化转型

5月17日，在天津举办的第二届世界智能大会进入第二天，议程围绕“方略：智能社会与美好生活”展开。华为云BU副总裁陈崇军在全体大会上发表主题为《AI，智以致用》的演讲，分享华为云对人工智能的理解，以及华为云在人工智能领域的探索实践。

当前，人工智能浪潮席卷各行各业，加速了企业数字化转型的进程。5月17日，在天津举办的第二届世界智能大会进入第二天，议程围绕“方略：智能社会与美好生活”展开。华为云BU副总裁陈崇军在全体大会上发表主题为《AI，智以致用》的演讲，分享华为云对人工智能的理解，以及华为云在人工智能领域的探索实践。

处于初级阶段的人工智能重在应用创新

人工智能不是新鲜事物，从上世纪40年代，图灵提出现代人工智能概念，到1956年达特茅斯学院会议上，正式诞生了第一个人工智能程序，人工智能已经走过了半个多世界的时间。上世纪60年代，人工智能曾经一度引发热议。以逻辑理论为支撑的各种人工智能应用如雨后春笋般生长，但由于技术想象不切实际、工程化太困难，最终在1974年迎来了人工智能泡沫破裂，整个产业陷入谷底。

今天的人工智能复兴，是以机器学习技术为主干，NLP（自然语言处理）、机器视觉、知识图谱以及深度学习、强化学习等技术实现方式作为体系支撑的多元技术革。借助了大数据、互联网技术带来的数据红利，以及云计算、芯片工艺带来的计算力升级，人工智能得以在近几年出现发展热潮。

陈崇军表示，当前人工智能热潮的再度兴起，得益于三大因素的突破：理论算法、数据与计算能力。具体来说，在理论算法方面，神经网络研究方面的成果拉开了深度学习的大幕；在数据方面，互联网、移动互联网、智能终端的普及，以及行业数字化的积累，各行各业产生了海量数据；在计算能力方面，随着芯片计算能力提升，加上并行计算的架构，使得计算能力呈指数级增长。

虽然人工智能在近几年取得了飞速的发展，基于机器建模的深度学习已经在语音识别、图像识别、翻译等基领域达到广泛应用。但是在陈崇军看来，人工智能仍处于初级阶段，更多是适合“已知环境、目标明确、行动可预测”的场景。现在的人工智能并没有达到其理论上的目标，我们对于人工智能的应用更多还是停留在自动化的水平，相关技术的研究还处于探索阶段。特别是在企业级应用方面，人工智能技术的发挥空间还有待提升。

现阶段人工智能的的创新主要是在应用的创新上，也就是探索人工智能技术与具体行业应用场景的融合，这体现在互联网市场涌现了很多创新性的人工智能产品和服务。当前，人工智能的创新应用更多是针对最终消费者，在企业级市场人工智能的应用还有待提高。

企业级人工智能应用创新的核心是帮助企业处理海量数据、用行业专家帮助训练、调优，最终要解决实际问题，产生实际效果。人工智能需要可以解决企业管理中重复性劳动的自动化问题，降低管理成本，避免重复工作和低级错误；并对经营过程中的不确定性事情的进行模糊性识别和智能化处理，从而做到智能决策。

陈崇军表示，对于行业客户而言，能够帮助企业解决实际问题的人工智能才是企业需要的AI，为此华为推出了华为云EI（即企业智能），以云服务的方式开放给全球合作伙伴、开发者和用户。

智以致用 华为构建全栈人工智能能力

华为在人工智能领域早有布局。早在2012年就成立了诺亚方舟实验室，开始布局和整合华为在人工智能算法方面的技术研究和合作创新。

2017年9月HUAWEI CONNECT 2017大会上，华为面向企业市场首次发布企业智能（Enterprise Intelligence，简称EI），12月初，华为云EI企业智能服务在华为云官网全新上线。华为云EI囊括了基础平台服务、通用AI服务、场景解决方案这三大类智能云服务，每一分支大类中包含了针对视觉、语音、图像、NLP等垂直领域的解决方案或技术

陈崇军说，当前华为已经具备 “云、边、端”全栈人工智能能力。这种全栈能力可以灵活部署，决策快，准确度高：根据企业实际场景，在云上和端边侧灵活部署人工智能的训练和推理能力，云上的EI推理引擎利用强大的计算能力快速训练模型，边侧的IEF和端侧的HiAI平台实时快速推理，充分发挥边侧、端侧响应速度快和云侧训练准确度高的协同优势，在提高决策速度和准确度的同时，还可大幅节省3-5倍带宽。“我们不仅提供了全栈的人工智能能力，更重要的是华为一直以来运用人工智能在帮助企业解决实际问题。”

特别是华为云EI依托华为云，将华为在人工智能领域的技术积累以云服务的方式开放出来，让更多企业能便捷、快速地使用人工智能，可以更好赋能企业数字化转型。不同于互联网厂商将AI用于提升用户体验，华为将AI的价值定位于解决企业实际问题，与企业生产紧密结合，致力于实现生产自动化、效率提升。

目前华为云EI企业智能提供了EI基础平台、EI大数据、EI视觉认知、EI语音语义、EI行业场景等产品家族，可以说覆盖了目前人工智能的方方面面。比如EI基础平台包括机器学习服务、深度学习服务、深度学习镜像、图引擎服务等，涵盖了目前主流的人工智能技术，可以方便企业直接使用，降低了人工智能技术的使用门槛。

同时，各行各业对人工智能有广泛的应用需求，在工业领域有智能装箱、智能物流、智能勘测、智能质检、机器人、车联网、自动驾驶、智能运维等；金融领域有智能客服、实时智能风控等；民生领域有智能安防、智慧交通、智慧城市、医疗健康等。基于此，华为云EI提供了成熟的行业场景解决方案，包括智能物流、智能水务、智能制造、智能电力、智能交通、智能金融、智能零售。这些解决方案针对目前行业的痛点，通过打包人工智能和行业洞见，解决这些行业应用人工智能的难题，促进AI在行业中的落地。

现在我们处于一个大数据爆炸的时代，人工智能技术依托丰富的数据资源，在云计算的助力下，让我们可以更好地兑现数据价值，洞悉未来。陈崇军说，华为云尊重企业数据主权，不碰数据不等于不懂数据，基于软硬件优势、云边端协同、开放兼容，以及实际应用中打造的数据处理能力，EI Inside的华为云已经成功拥有众多帮助客户处理数据、解决实际问题的成功案例。

加速行业落地 华为云EI赋能企业数字化转型

目前，华为云EI在众多行业中成功应用，帮助行业客户实现了人工智能的赋能，加速企业数字化转型进程。这些实践很好地丰富了华为EI的内涵，并不断延展了华为在人工智能方面的洞察。

在制造业，华为云EI助力自身电子制造成品率的提升。AOI（Automatic Optic Inspection）自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。

在没有应用华为云EI之前，生产线需求通过工人1人4机值守来查看PCB缺陷，靠人工来审查焊接PCB的缺陷率。这种方法不仅使得检测产品速度慢、效率低下，而且在检测过程中容易出错，导致误检、漏检等问题，华为松山湖工厂的生产线上，每个工人做每次检验耗时5分钟左右。在应用华为云EI服务之后，大大减少人工参与，提升了制造过程的缺陷发现效率。设备成品率从99.2%提升至99.55%，AOI测试员工作量降低48%。

除了应用自身的生产实践，在企业销售预测环节：华为与武汉的某零售行业一起，帮助其销售预测从50%提升到92%，提升了备货的准确率，提升了经营效果；在企业物流派送环节： 原九州通药业的物流派送是收、送分离，人工派单的方式，在华为云EI的帮助下，实现收送合并，路径重新规划，每车辆利用率从 8个订单提升到40订单，提升了车辆运输的效率；在企业精准营销和客户关怀环节：华为运用多年在电信领域的帮客户进行用户离网预测经验，帮助昆仑万维公司识别客户离网的准确率93%，通过对接客户管理系统对客户进行挽留；在企业内部效率提升的环节：华为EI帮忙企业内部的IT热线将问题处理的自动化率从原50%提升到72%，大大提升了坐席效率。

在城市供暖管理方面，华为云EI帮助北京的某供暖企业对智能供暖阀门的动态调节，提升单位平方米的加热利用率，降低每平方米能耗减少4-16%， 平均每平方米的标准媒消耗节省2千克。这种应用可以大大提升了燃煤效率，降低燃煤污染，如果全面推广，能让老百姓梦想的“冬暖天蓝”成为现实。

在城市污水治理方面，南京某水厂，平均一个水池一天耗电量在1.3万千瓦左右。使用华为云EI后，实现了生物池电解曝气的精准控制，华为云EI还会根据历史数据、当前数据和未来预估数据，进行污水处理业务模型的自主训练和优化，让污水处理的策略达到最优。实际测试数据显示，华为云EI可以帮助该企业节省能源消耗8~10%，平均每天每水池的能耗节约在1000千瓦左右。

在智慧城市方面，华为与龙岗区合作建设了智慧警务系统。华为云EI平台，能够提供千亿图片的秒级搜索能力。在寻找走失人员方面，可以在极短的时间获取到有价值的线索。有效违章图片识别比例，由20%提升到95%以上。此外，华为与深圳交警合作的“深圳城市交通大脑工程”已正式启动，实现交通数据的全覆盖、全关联、全分析。华为云EI帮助深圳交警通过智能化调度策略，动态调整交通情况，路口平均减少等待时间24%。

“AI，智以致用”，华为云通过EI企业智能与用户共享人工智能的技术和能力，助力企业应对业务面临的挑战与问题，让所有企业，在所有业务领域和产品上，使用人工智能服务，从而更简单、容易、方便、快捷地解决实际问题。

在演讲最后，陈崇军发出了盛情邀请，今年10月份华为将在上海世博中心召开一年一度的全联接大会，期间会对华为全栈人工智能能力及实践进行更多披露，让我们一起“碰撞思想、共谋商机、携手成长”。