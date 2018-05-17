“三平台+五领域”新格局助首都信息“定位升级”

以“引领高精尖产业发展，推动科技创新中心建设”为主题的第二十一届中国北京国际科技产业博览会，将于2018年5月17日至5月20日在中国国际展览中心（老馆）举办。来自天津、河北等20多个省区市及计划单列市及千余家高新技术企业参展参会。

以“引领高精尖产业发展，推动科技创新中心建设”为主题的第二十一届中国北京国际科技产业博览会（以下简称：科博会），将于2018年5月17日至5月20日在中国国际展览中心（老馆）举办。来自天津、河北等20多个省区市及计划单列市及千余家高新技术企业参展参会。展会上，位于1号馆B厅的文化与科技融合展区-智慧城市展位备受关注，首都信息发展股份有限公司（以下简称：首都信息）自1998年成立，二十年来承担并完成了多项北京市乃至全国的重大信息化应用工程的建设、运营和维护工作，在建设“数字北京“和“智慧北京”方面做出了重要贡献。本次展会首都信息企业宣传片首次对公众亮相，表明其构建的“三平台+五领域”新格局，助推企业从“智慧城市服务商”向“领先的智慧城市运营服务商”转变。

打造“三平台+五领域”

今年中国信息技术服务年会上，首都信息党委书记、董事长林艳坤曾作《传承数字北京建设使命 擦亮智慧城市服务品牌》主题演讲。她说：“抗击非典、北京奥运、国庆阅兵、APEC峰会、社保卡系统、医疗保险信息系统、住房公积金系统……二十年来，首都信息承担并完成了多项北京市乃至全国的重大信息化应用工程的建设、运营和维护工作，在建设‘数字北京’和‘智慧北京’方面做出了重要贡献。”

十年筑梦，十年“睿变”。林艳坤表示，首都信息将以建设“智慧城市”为使命，紧跟时代之变，构建基于顶层设计的“三平台+五领域”的创新型业务格局，成为领先的智慧城市运营服务商。“三平台”即：首都信息以数字光纤、无线政务专网、有线政务专网为核心，形成智慧北京坚实的一体化政务网络平台；基于IAAS、PAAS、SAAS服务及私有云解决方案，形成可信云平台；以首信大数据分析处理系统为核心，推进和形成面向医疗健康、养老、信用、环保、城市管理等的行业大数据创新服务平台。“五领域”即：在智慧政务服务领域，助力政府职能转变，打造电子政务新生态；在智慧民生服务领域，以服务民生为己任，打通便捷通道；在智慧城市管理领域，采用物联网和定位技术，助力政府实现城市管理智能化；在智慧医疗健康领域，以医保系统运营为核心，形成行业化的智慧医疗健康解决方案，使医疗服务更加贴近百姓需求；在智慧企业创新领域，聚焦企业信息化市场，面向国有企业、财务公司、信托企业等行业，提供一体化企业资产金融与集团管控的行业解决方案。

“智慧成员”助建“智慧城市”

罗马不是一天建成的，“智慧城市”当然也不是，但是在首都信息的“未来设计图”中，它的建设正以日新月异的速度拔地而起，紧跟时代前进步伐……“北京12345非紧急救助系统”、“互联网+智慧城市设施二维码管理”软件平台，首都信息打造的“智慧城市”队伍中，“成员”仍在不断增加。

以“智慧政务服务”为例，目前，由首都信息建设运维的北京市公共信用信息统一管理服务平台正式上线运行，实现全市企业、个人、社团组织、事业单位信用信息的归集共享，连续五个月位居发改委第三方考评全国第一。形成“智慧政务流程管理系统”软件产品，并应用于部分省市“12345”民生服务平台；在智慧医疗领域，公司承担的北京市医保系统和社保卡系统10余年来安全平稳运行，发卡总量超过2101万张，系统已容纳近3000家定点医疗机构。2018年1月1日，首都信息承担的北京市统一城乡医保信息系统正式上线，城镇居民与农民实现了统一医保。为支持外地患者来京就诊，首都信息还策划和开发建设了京医通自助服务系统，实现了京医通系统医院和患者业务的全覆盖，目前发放京医通卡达1354万张。

此外，首都信息近几年还在深挖企业信息化需求方面持续发力，注重提升公司信息化产品的丰富性、实用性和易用性。形成了首信资产管理系统、国有土地管理系统、主数据系统等多条行业性软件产品线。首都信息还搭建了北京市国资通讯平台和统一沟通协作平台，满足国资委机关和56家市属一级企业，32家双管企业的沟通联络。

从1998成立到2018年的二十年风雨历程，首都信息始终坚信“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。”如今，首都信息将继续响应国家战略，积极布局雄安新区，中标城市副中心政务云项目，紧抓冬奥会智慧场馆建设契机，推动首都信息快速升级发展，成为领先的智慧城市运营服务商，为建设网络强国、数字中国、智慧社会贡献力量。