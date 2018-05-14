F5发布面向多云应用安全的F5 Advanced WAF

本周, F5 公司为提升综合应用保护能力发布了最新一代F5 Advanced WAF的解决方案。该方案旨在通过业界领先的应用安全实力,针对日趋复杂的应用威胁，为用户打造一体化的解决方案。

至顶网网络频道 05月14日 综合消息：本周, F5 公司为提升综合应用保护能力发布了最新一代F5 Advanced WAF的解决方案。该方案旨在通过业界领先的应用安全实力,针对日趋复杂的应用威胁，为用户打造一体化的解决方案。

F5 Advanced WAF支持多种付费及授权模式，包括 应用为单位计费、 终身式、订阅式以及设备使用计费式等多种满足云环境和数据中心的灵活性计费方式。因此， SecOps将能更好地与DevOps和NetOps团队合作，针对特定或所有应用的环境更便捷地部署应用安全服务。F5应用安全整合方案减轻了管理复杂度，降低了运维成本，帮助用户更高效地应对威胁提供安全防护。

作为网络应用防火墙业内的佼佼者 ,这一新方案的推出不但使F5在竞争中持续保持领先，同时也丰富了公司的自助服务型WAF Express和管理型Silverline WAF产品线。举例来说，F5 Advanced WAF能为客户提供下述独特功能功能:

身份盗窃及滥用的超级保护

全面防护互联网及移动网络恶意机器人

运用机器学习和行为分析提升第7层DDoS检测的精度

最具可扩展性的WAF解决方案

“F5实验室最新 研究 表明，应用是绝大部分攻击的首要目标，任何应用都可能成为网络威胁的载体,”F5安全业务部门高级副总裁和常务经理Ram Krishnan表示， “网络犯罪既采用成熟的应用程序层方法，也使用基于自动化、机器人、物联网等新兴手段，它能轻松欺骗基于简易签名或信用的探测机制。F5通过Advanced WAF这一基础性技术，提供最全套的应用安全方案，充分满足客户的部署、管理和购买方面的需求。”

业界领先的应用安全防护

在今天的企业运营中，应用的健康与企业收益息息相关。除了如OWASP Top 10等基本安全服务之外， F5现在能在云环境上提供与私有环境上同样的增强型的WAF功能。 Advanced WAF通过反机器人功能动态防护应用、通过按键加密的方式防止键盘监控引起的身份失窃、通过综合性机器学习和行为分析提高应用层DDoS嗅探能力。对于DDoS专门防护, F5也推出了最新版 DDoS Hybrid Defender,提供当下市场上最佳性价比和最新的DDoS功能操作的能力，显著优化“查毒用时”和“杀毒用时”响应矩阵。

可扩展防卫提升商业创新性和敏捷度

Advanced WAF允许F5的客户既能为多个云—私有云和公有云—平台提供基本的应用安全服务，也能通过微服务和容器等方式提升服务的便捷性。基于自动化安全策略机能，该安全方案还能提供基于AWS、Google、Azure环境的云模版，进一步缩短新应用的部署时间。这将赋予用户基于业务发展的优先级来调整自有环境和云环境基础架构的自由度，而无需担忧他们的应用受限于个别的部署模式或特定的云平台等问题。

安全技术为您提供综合的检测和处置方案

为进一步增强产品的性能，F5的安全解决方案还囊括了相关的安全程序和机能的扩展集。它包括F5 Labs的威胁研究和分析， F5的世界级安全响应团队 (SIRT)的快速响应能力,和公司的安全运营中心(SOC) 多地专属的全球攻击防护。这些资源能为您的机构提供主动的、7x24的威胁检测和报告，以免受诸如恶意软件、钓鱼软件和网络诈骗等无孔不入的威胁。同时， F5专业服务 可为您的各类部署场景提供架构、实施、维护、优化安全方案的服务。

客户证言

“F5的WAF方案在我们挫败诸多威胁中起到了重要的作用。我们将继续在我们所有的关键环境中部署F5的应用安全解决方案。”

Sajid Fiaz, IT 基础设施经理, Premier Management Company

“我们很高兴能够将Flowmon的带外DDoS检测机制与F5 DDoS Hybrid Defender的最新版本整合、并通过现有的 F5 BIG-IP高级防火墙管理器统一管理，从而拓展双方的合作。Flowmon 和F5 为我们的客户提供了检查和防护DDoS攻击的最佳组合。”

Petr Springl, 产品和战略联盟总经理, Flowmon Networks

“我们对此新产品非常期待，因为它能在最大程度上兼顾所有应用。WhiteHat 承诺将继续与F5以及我们的客户合作，确保客户的应用得到最佳的测试、防护、防卫的最佳方案。F5 Advanced WAF是我们产品整合的又一大新功能”

John Atkinson, 战略联盟副总裁, WhiteHat Security

“我们很荣幸与F5一起发布他们的Advanced WAF解决方案。我们的数字安全基础架构将使我们的客户真正从多云环境中受益。”

Neville Burdan, 网络安全总经理, Dimension Data Asia Pacific

上市时间

F5 Advanced WAF和DDoS Hybrid Defender现在即可使用，新安全功能均已包含在发行版中。请联系F5当地销售办公室 以获取您所在国家的产品可用性及其他更多信息。

与最新F5 Advanced WAF对面

在5月22日、24日即将在北京与上海两地召开的F5应用服务高峰论坛中，F5的应用安全专家将对此款解决方案进行更加详尽的说明。如需了解更多关于F5最新高级应用防火墙的信息，请关注@F5中国官方微博会议期间带来的大会详细资讯。