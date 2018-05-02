5G落地，测试先行 思博伦助推下一代移动通信商用步伐

5G走入寻常百姓家至少还有2年的时间。这期间，5G产业各方还有大量的工作要做。例如测试，它是一项技术从实验室顺利走向商用的关键环节。

毫无疑问，5G的发展和落地正在提速，中国三大运营商都在积极开展5G试点工作。日前，广州和青岛陆续接通基于3GPP标准的5G商用系统通话，重庆移动宣布第一张5G试验网成功开通，中国联通也宣布今年将在国内推出16个城市的5G试验网。

（图）相比于4G，5G带来的性能和体验提升

整体看目前的5G进程，今年将是5G的试点阶段，2019年试商用，2020年进行规模商用。

所以，5G走入寻常百姓家至少还有2年的时间。这期间，5G产业各方还有大量的工作要做。例如测试，它是一项技术从实验室顺利走向商用的关键环节。

5G带来的改变非常多，引入诸多新技术，如Massive MIMO、毫米波、小基站，移动前传、移动回传，网络分片、CUPS控制面与用户面分离、全新接入网C-RAN、虚拟化等等，这所有的技术，只有经过严格的测试，才能顺利部署。

思博伦通信副总裁、大中华及东亚区总经理谭昊

谈及5G带来的技术挑战和变化，思博伦通信副总裁、大中华及东亚区总经理谭昊在接受至顶网采访时表示，5G既能在无线性能、业务多样化、网络灵活性及敏捷性等方面带来革命性的提升，也将对无线和网络的测试技术提出全新的要求和挑战。例如，5G新空口NR包括毫米波移动化新型编码、Massive MIMO、新型帧结构、先进频谱共享技术等新技术，实现了速率、时延、可靠性的高要求；虚拟化接入网C-RAN将为工程师分析和管理服务质量（QoS）的方法带来根本性的变革；物联网也将把海量的全新设备引入5G网络中，从使用低带宽和间歇性传输数据的简单传感器，到需要连续和超高可靠性连接及超低时延的自主驾驶汽车等等。

这些新技术的应用对测试带来的变化是显而易见的，例如5G使用毫米波（mmWave）频率的革命性进步，以及使用的先进天线系统、波束塑型和其它技术，这意味着设计和实施RF系统的过程都需要用到全新的测试设置和方法。

谭昊指出，“思博伦很早就投资在 5G领域，旨提供端到端、完整的测试解决方案，从5G终端到C-RAN, 从前传到回传，从核心网虚拟化到虚拟基站，思博伦都有相关方案提供。”

例如：

· 5G 实验室及测试自动化 – Velocity

· 5G NR信道仿真 – Vertex

· 5G 核心网验证 – Landslide

· 5G 虚拟化验证 – STC & CloudStress

· 5G Experienced Data Rates & Throughput – Umetrix Data

在5G实验室及测试自动化方面，思博伦帮助诺基亚网络基础设施测试实验室部署了业界第一个5G LaaS方案。这种5G LaaS（实验室即服务，Lab as a Service）可以实现前所未有的5G测试自动化，其主要目标是大幅加快诺基亚发布虚拟网络功能（VNF）和物理基础设施的速度。诺基亚的工程师可以从世界上任意地点快速启动、释放和重复使用5G混合测试平台。

在5G NR信道仿真方面，思博伦助力中国信息通信研究院成功演示了Massive MIMO OTA测试，对全新的5G基站天线阵列系统执行真实的MIMO/BF性能评估。基于思博伦Vertex信道仿真平台，信通院已开发出了先进的数学三维“信道模型”，能够捕捉5G无线电信号在空中传播的方式，以及反射、多径、运动和其它效应对其产生的影响。

在5G虚拟化验证方面，思博伦和中国移动共同展示了针对行业内虚拟化平台整体水平的测试评估结果，反映了行业NFV基础设施在支持5G无线网云化能力的成熟度，也为中国移动2018年5G规模外场试验奠定了基础。

此外，物联网方面，LTE-M和NB-IoT 等标准，已经为5G中物联网设备的测试奠定了基础。这两项标准是5G上物联网的先驱，当然5G支持大规模物联网部署时所用的无线电接口将会获得一些增强特性。

思博伦被选为oneM2M的官方首家测试工具供应商，思博伦TTsuite-oneM2M可为机器间通信和物联网提供全球标准倡议批准的一致性、互操作性和系统自动化测试能力。并且，思博伦Elevate物联网设备测试解决方案可支持适应于物联网（ IoT）应用的各个测试领域，包括端对端云服务器连接性、安全性漏洞评估，以及电池寿命测量等。在车联网领域，思博伦也提供了完整的解决方案，从汽车以太网到车联网安全、定位，都有相关方案推出。

除此以外，在5G承载网及安全性方面，思博伦也提供了完备的测试解决方案，例如思博伦帮助中国电信与华为完成了全球首个400GE研发测试；思博伦引领业界进入一个安全和应用性能测试的全新时代，CyberFlood作为一种用于验证应用感知基础设施安全性、性能和扩展能力的下一代测试解决方案，适用于从企业级到运营商级的所有网络规模。

作为5G产业链中的一员，思博伦与用户建立起了紧密的合作伙伴关系，也正在与产业链上下游携手助推5G商用步伐。