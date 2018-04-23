 平安科技选择华为IDN打通网络与商业之间的鸿沟

让网络为企业创造充满想象的商业价值，这样的愿景同样符合平安科技对网络的定位与需求，基于同样的理念与目标，在刚刚过去的2018年华为全球分析师大会上，平安科技与华为正式签署联合创新合作协议，致力于意图驱动的智简网络联合创新。

从全云网络到意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network, 简称IDN），华为致力于不断释放网络的价值。就像华为交换机与企业网关产品线总裁钟开生多次所强调的，网络应该打通与商业之间的鸿沟，才能为业务和商业策略服务，这也就是华为推出IDN的初衷。

平安科技与华为签署智简网络联合创新合作协议现场

让网络为企业创造充满想象的商业价值，这样的愿景同样符合平安科技对网络的定位与需求，基于同样的理念与目标，在刚刚过去的2018年华为全球分析师大会上，平安科技与华为正式签署联合创新合作协议，致力于意图驱动的智简网络联合创新，促进金融行业数字化转型。

平安科技首席技术官兼总架构师方国伟对双方未来更深入的合作充满期待，他表示：“联合创新是迎接未来挑战的关键，我们希望抓住互联网+的机遇，提升平安用户的体验，促进‘科技引领金融，金融服务生活’。本次协议的签署，我们深化了与华为的合作，将通过更丰富的智简网络联合创新实践，加速金融行业数字化转型，并为实现平安云以及智慧城市的商业战略打下良好的基础。”

构建以用户体验为中心的企业数字化网络

通过引入人工智能（AI）、大数据（Big Data）与云计算（Cloud）技术，简称之“ABC”技术，IDN能够实现以网络为中心转变成为以用户为中心，进而可以基于此在商业和网络之间搭建一座桥梁，建立基础网络设施的数字孪生网络平台。它对上接收商业意图，对下通过意图驱动的自动化作用于网络基础设施，脱离以设备中心为中心的传统网络，IDN能够真正实现以“人”为中心，并且是以业务驱动。

在智简网络联合创新合作协议签署仪式上，方国伟以华为SD-WAN智简互联专线方案帮助平安快速上线寿险AI业务为例，说明了IDN为业务创新释放出的商业价值。平安首次在业内推出AI客服，采用人脸、声纹等生物认证技术和大数据匹配，远程核实客户身份信息，实现“在线一次性业务办理”。方国伟表示，当前华为SD-WAN已经成功为平安科技快速交付首期200个站点，为AI客服业务提供了最优链路保障、最优座席体验，保险出单效率从之前的每单2小时提升到1分钟。

除了围绕SD-WAN的分支互联场景，双方进行的智简网络联合创新还涵盖了企业园区、数据中心、网络安全等基础网络建设场景，据介绍，数据中心和企业园区领域已经启动了联合创新项目。

深入行业应用场景 最大化智简网络价值

当然，站在华为的角度，与平安科技进行智简网络联合创新，这有利于IDN深入行业应用场景，最大化网络价值，毕竟它的目的就是要结合业务为支撑商业意图服务。正如钟开生所说，“联合创新能够帮助华为更好地理解金融客户的行业场景、贴近客户业务，使智简网络解决方案在商用部署中迭代增强。可以说，我们成就了客户，更是客户成就了我们。”

钟开生介绍，华为正在将IDN架构落地到这些场景，如园区、数据中心、广域网和安全等领域。

在园区领域，华为在上个月举办的2018华为西欧渠道大会上正式发布了意图驱动的企业园区网络CloudCampus解决方案，以用户为中心，通过智简网络实现每用户每应用每时刻的体验可视、可预测、可管理，在运维方面通过云管理实现简化运维。

在数据中心领域，华为CloudFabric智简云数据中心网络以应用为中心，采用多云统一架构，全网全流可视，风险主动预测，智能化保证业务意图达成。

在企业互联场景，华为基于“应用意图和业务质量”为企业和服务商提供SD-WAN解决方案，保障应用连接体验，最大化链路效率。

在安全领域，华为发布了SDSec解决方案，实现基于“业务和威胁意图”的全网主动防御系统。并且华为在方案中引入AI和安全控制器SecoManager，统一安全业务编排与管理，从而让网络与安全深度协同，实现威胁检测、处置的自动闭环，抵御未知威胁。

再次焕发网络活力 建立开放生态

在今年2月的巴塞罗那世界移动大会上，华为正式发布了意图驱动的智简网络方案。的确，意图驱动的网络不是新瓶装旧酒，它在SDN网络和云化网络之上加入了新的商业逻辑和技术模块。例如钟开生多次谈到的IDN的核心大脑：意图引擎、自动化引擎、分析引擎、智能引擎等等。

以设备为中心变为以用户为中心、从被动响应到主动预测、从技术依赖到人工智能与智能化、从封闭架构到开放平台，IDN相对传统网络做出了诸多关键的改变。

智简网络具有智慧、极简、超宽、开放和安全5大关键特征，通过这5大关键特征，智简网络能够为企业客户带来：新业务上线时间缩短、网络运维OPEX降低、网络故障解决效率提高、接入能力全面提升以及最重要的商业收益增加。钟开生以“智慧”特征举例说，华为发布的数据中心智能运维方案FabricInsight，基于芯片级的Telemetry和交换机内嵌智能技术，应用与网络智能关联，实现秒级的故障检测、分钟级的故障定位和恢复。在某银行的一次故障演练中，故障恢复时间从76分钟降低到29分钟，业务损失降低68%。

在IDN的架构中，华为再次强调了开放的价值。IDN提供了丰富的接口，包括大数据的平台接口（如Kafka），北向跟传统OSS的对接（如传统的CORBA），部分跟云平台对接（如Restful），以及面向南向的接口（如传统的SNMP，新的Netconf/Yang、Telemetry）等等。

而且，智简网络还是一个面向行业开放生态平台，提供了丰富的API接口、开发编程工具以及已经验证通过的行业应用等。“IDN致力于为用户打造丰富的应用生态系统，开放的架构将会使网络更智能。”钟开生说，网络唯有将数据的价值开放，才能真正的被业务所驱动。