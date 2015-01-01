大咖云集共话区块链行业应用难题

2018年4月14日，圆石财经在北五环咖啡馆（水立方二楼）举办了第一期区块链行业应用沙龙，沙龙邀请到了几位在区块链行业有深度研究及实践经验的专家做了现场分享，就有关区块链媒体、游戏应用实践、技术与前景等方面展开解读。

2018年4月14日，圆石财经在北五环咖啡馆（水立方二楼）举办了第一期区块链行业应用沙龙，沙龙邀请到了几位在区块链行业有深度研究及实践经验的专家做了现场分享，就有关区块链媒体、游戏应用实践、技术与前景等方面展开解读。活动过程中还设置了彩蛋礼品，气氛异常火热。

区块链与媒体

景琦，微链圆石联合创始人兼总编辑，从一个媒体人的视角给大家解读了区块链与媒体之间的关系。从2016年至2018年，比特币价格经历了一个过山车试的上涨，到2018年初，区块链火了，成了大街小巷里的广泛谈资。然而，区块链火爆的背后有诸多碰触红线的乱象，名人站台、发空气币、坐庄操纵价格、收割韭菜等等，今天价格的下滑使得更多的人冷静下来，思考区块链的本质。

区块链究其本质是一门技术，最重要的方面还是要回归到应用，所以媒体有必要站在公正的立场上进行后续跟踪与监督。

区块链原理及保险业应用思考

李赫，现就职于中国人民保险集团总部。他给区块链的去中心化打了个比方：只有银行服务器证明我有一元人民币，但全世界都可以证明我有一个比特币。区块链可想象成比特币网络的数据库，具有完整备份、保存完整记录、块状存储、交易广播等特点，并且具备数据层、网络层、共识层、激励层、智能合约层组成的基础架构。他介绍了智能合约的概念及模型，并用以太坊为例阐述智能合约的运行原理。“比特币是区块链的一大成功应用，是人类历史上第一个纯数字收藏品，有95%纪念价值，仅有5%使用价值。”在这波区块链大潮中，李赫认为必须要以专业的素质、冷静的态度去坚持自己所做的事情。

游戏老兵眼中的区块链现状与未来

IMGame负责人汤孝盘，12年游戏行业经验，曾为联众移动游戏第一人，CGOGO搜索创始人，移动垂直搜索发明者。

以游戏举例，存在大量的交易和契约关系，在一个典型的陌生场景，有着强烈的信任契约需求。区块链可以把有价值的信息记录在链上，交易由参与各方共同验证。汤孝盘从游戏链收益方面，比较了传统平台和区块链平台的差异。他表示，“IMGame正是利用区块链的优势弥补了传统游戏中的痛点，游戏创作者在IMGame发行产品，将能获得更高的分成比例与产权保护机制，并持续从游戏中获取收益”。据了解，该平台上线储备了500+的优质游戏产品。

区块链通证经济时代的技术实践之路

蔡一，志顶科技技术总监，长期研究并实践区块链技术与应用，精通以太坊智能合约开发，负责TokenPos平台产品设计与研发。

蔡一认为，通证即为可流通的加密数字权益证明，代表各种权益证明，不是货币。通证与区块链是独立的两件事但彼此是最佳拍档。业务上链包含：证明上链、身份上链、资产上链、数据上链、流程上链，并就游戏、供应链金融、积分/优惠券等方面如何上链进行分析。他表示，经济系统设计优先，链上链下混合，重要信息和行为才上链！最后，蔡一简单介绍了其产品通证宝，他比喻为是通证领域的“支付宝”。未来，产品可以将各领域应用，如：游戏、社区、金融等场景，快速与区块链对接，3天-2周即可实现资产在区块链上的数字化发行、管理、使用、转让等需求。

每位讲师在演讲结束后都设置了一个现场提问赠书的环节，提问赠书只是个“导火索”，引爆了现场参会朋友们的深度交流热情。

在圆桌论坛环节，主持人景琦就多个热点话题与各位讲师展开热烈讨论：

被“妖魔化”和“神化”的区块链和比特币究竟是什么？

作为普通百姓，区块链和我们有什么关系？

游戏行业和区块链如何紧密结合？

什么是通证经济？

作为技术开发者，怎么进入区块链领域？

作为传统领域商务领导，区块链的机遇和痛点是什么？

作为架构师，如何设计一个不作恶的经济系统？

……

对话现场，嘉宾间既有相互补充，也有“互怼”，通过这种深入沟通和相互带动，参会者在聆听区块链技术专家分享过程中，表现出了对区块链技术的高度热情，大家在意犹未尽中结束了本场活动。