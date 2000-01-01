华为“大服务”业务五年盘点，呈现三大变化

五年通常是华为内部战略规划的一个周期。华为于2013年提出“大服务”的理念，并于翌年正式发布“大服务”战略。那么，在这一理念提出五年后，华为“大服务”战略整体推进情况如何？

五年通常是华为内部战略规划的一个周期。华为于2013年提出“大服务”的理念，并于翌年正式发布“大服务”战略。那么，在这一理念提出五年后，华为“大服务”战略整体推进情况如何？

在近日于青岛举办的华为中国生态伙伴大会2018期间，华为EBG中国区副总裁李同广联合华为服务领域合作伙伴接受媒体专访，回顾了五年来华为大服务战略的发展状况。

如果说五年前，华为的“大服务”战略还是一张蓝图，那么今天的华为“大服务”战略无疑已经落地生根开花，并成为服务于行业客户数字化转型的关键能力之一。在记者看来，华为“大服务”业务五年间呈现以下三大变化。

济南博赛网络技术有限公司总经理董良，北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司总经理陈岩，华为EBG中国区副总裁李同广，上海合胜计算机科技股份有限公司总经理段旭光（从左至右）

服务生态多元化

伴随着数字化转型大潮的深入推进，五年来，华为的服务生态也呈现出多元化的趋势。李同广介绍，早前，华为服务业务是以授权服务的模式为主，也就是把标准化的服务交给具有一定能力的合作伙伴去做。而走到今天，华为更多的是基于服务合作方式去定义伙伴角色。

比如ASP（华为授权服务伙伴），基于分包业务的服务伙伴，是华为资源的有力补充；CSP（华为认证服务伙伴）即华为将已经标准化的服务交给具备相应等级的伙伴去做；去年3月份于长沙举办的华为生态伙伴大会上，华为还推出了CSSP（华为认证服务解决方案）计划，意在将合作伙伴的能力拿出来与华为能力进整合，优势互补，并最终以联合服务解决方案的方式提供给行业客户。

北京伟仕佳杰在几年前被看作通路型的合作伙伴，而如今这一身份已发生变化。“我们非常重视服务，2015年始，在几家总代中，我们率先把服务业务跟经销业务分开，成立了服务事业部，并从华为服务开始做起。”北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司总经理陈岩介绍说：“后来，通过与华为的合作，又陆续增添了例如网络优化、咨询、存储和备份等的专业服务内容，建立了服务网点并形成了完整的服务交付体系。2016年，公司服务事业部正式升级为北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司，与华为的合作更深。”

目前，北京伟仕佳杰是华为IT、数通领域的四钻和五钻CSP伙伴，同时也是华为的CSSP。作为一个上规模的综合服务商，2017年，北京伟仕佳杰仅在企业网领域与华为合作的业务额就达到近40亿元的规模。“CSSP的推出打破了原来通路上的角色概念，即不再关注伙伴是二代还是总代的身份，只要有能力，并能够发挥互补的作用和共同服务好客户，那就可以成为华为服务生态的一员。”李同广说。

“目前，我们的伙伴生态得到了极大的丰富。以前的模式是以CSP认证服务体系为主，去年之所以提出CSSP体系，其实是观察到在行业数字化转型中，只有通过能力互补，才能全面解决行业客户数字化转型中对服务的诉求。”李同广强调说。

服务平台智能化

毫无疑问，服务平台是所有服务伙伴合作的基础。在服务平台打造方面，华为有着超过30年的技术及经验积累，包括在IT、工具、服务流程、服务规范、专家资源等方面拥有强大优势。通过服务平台来发展和培育伙伴的服务能力，最终使大家在服务上能够达成高效的协同。

“比如我们的客户服务中心，去年一年大概有400万次用户交互，包括客户故障申报、业务问题处理等。以往我们处理这些问题的时候，处理完了会给客户一个结论，但是对于处理过程，并没有进行数字化直观呈现，这其实是经验上的很大浪费。”李同广说。因此，从2016年开始，华为就开始融入一些大数据分析，告知客户故障问题在哪？出现这些故障应该怎么解决等，逐步把这些能力整合，形成一个统一的运维平台，两年来，访问次数已经占到整体访问量的四分之三。通过把这些经验变成一套逻辑，形成知识库并固化，加上后期的不断学习，将其打造为智能化的服务平台。最终用户出现故障的时候则能够做到自诊断，极大的提升了合作伙伴的服务效率。

李同广表示，在智能平台打造上，华为一方面要打造强大的服务平台底座，另一方面则要基于不同业务向合作伙伴开放相应接口，与合作伙伴进行强强联合。华为智能服务平台打造可分为三部分，包括共享交付平台、统一运维平台和服务产品开发&验证平台。

在共享交付平台打造上，随着未来华为行业解决方案的不断增多，行业方案交付需要整合华为和伙伴服务能力共同来完成，因此需要一个强大的共享交付平台；统一运维平台即日常所说的智能运维平台，旨在将华为的经验叠加上伙伴的能力，来最终服务于客户；当行业服务解决方案上市后，华为需要确保双方联合方案出炉后是可用的，这就需要一个非常完善的验证平台，即服务产品开发&验证平台。

上海合胜计算机科技股份有限公司作为华为的CSP服务伙伴，成立于2003年，在数据中心运维服务、一体化运维管理解决方案提供等方面树立了自身的优势，并与华为形成了优势互补的关系。该公司总经理段旭光表示，最近两年，公司的一个重要工作就是借助华为的大数据和云平台去搭建基于人工智能的大数据运维平台。而智能运维平台的打造并非一蹴而就，而是需要一个包括数据积累、算法优化、运维模式优化、应用场景优化的持续过程。在这方面，公司将会借助华为提供的优势产品和平台，来为用户解决智能运维的“最后一公里”问题。

业务规模壮大化

回顾“大服务”五年来的发展，李同广表示，当时提出“大服务”是将它作为一个产业来做，事实表明，“大服务”经过五年来的发展，整体增速非常可观，整体服务业务规模不断发展壮大。

从具体数字来看，自2013年到2017年底，华为EBG中国区“大服务”业务的年复合增长率达到了62%，这一增长远远高于华为整体企业业务的增长率；同时，若从服务业务收入结构来看，截至2017年底，行业服务的比重不断攀升，占到了整体服务业务的30%。而在2013年刚提出“大服务”理念时，基础服务所占的比重还明显偏大。

在华为服务业务高速增长的背后，则是服务生态质量及数量的双增长。据介绍，目前在CSP体系中，已有超过2000家具备服务资质的合作伙伴，五钻CSP达76家，三钻及以上伙伴占比达到44%；CSSP体系去年推出以来，截止目前为止达到了34家。

北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司总经理陈岩对于华为提供服务平台支撑感同身受：“华为的服务开放平台对我们起到非常大的支持作用，让我们在短短两到三个月之内，就建立了覆盖全国20个网点的服务网络，包括从工程师招募到迅速进入工作状态，也包括在很多重大项目中遇到问题的解决，华为的服务平台无论从后台的支撑、流程、规范的培训，还是人员的认证和赋能方面，都为我们提供了全方位的支持。”

展望2018年，李同广表示，华为企业服务未来仍将继续践行“平台+生态”战略，并在三个方面加大投入。一方面将会持续加大在工具、赋能和激励等方面的资源投入力度；另一方面，会整合华为行业云能力来使能服务业务的转型；第三，在生态上，将会向CSP伙伴开放更多服务授权，包括原来没有开放的解决方案实施服务等，同时在行业服务领域，与有能力的伙伴，通过优势互补共筑和完善CSSP体系。