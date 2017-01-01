多云及新应用部署环境中，企业该如何完成应用架构转型？

应用服务的类型、部署方式及其所支持的环境不断演进，所以也带来了管理运营和安全性等挑战。带着这些挑战，至顶网采访了F5 Networks首席技术官吴静涛，来看看新的数字转型趋势下该如何保证每个应用一致的服务、可用性和体验。

数字经济需要出色的速度和可扩展性，正推动企业将IT解决方案从传统数据中心迁移至云。近九成(87%)的受访者表示他们使用了多个云环境，受访者部署应用的云平均数量为2.1个；

为应对不断变化的数字环境所带来的挑战，新的服务已经应运而生。43%的受访者表示，他们部署应用时最不可忽视的一点便是安全性，可用性仍获得了33%的受访者的支持；

在数字转型计划下，有11%的企业倾向于使用容器，而随着虚拟机费用的增加，偏向于使用虚拟机的企业比例也降至27%。59%的受访者已经与2至6个不同的云服务提供商建立了合作，容器有望成为更多企业青睐的应用服务部署方式；

得益于容器和云的使用，传统IT部门开始采用可编程性支持成功所需的自动化和编排，67%的受访者使用单一脚本和部署工具集实现了标准化。

......

看到这些数据和调查结果，作为IT管理和运维人员的您是否感同身受？的确，F5 Networks针对全球超过3000名IT、网络、应用及安全专业人士进行的《2018年应用交付状态报告》（以下简称“报告”）道出了3000名受访者之外的IT管理者同样的心声。

今年是F5对应用交付状态报告发布的第四个年头，其中探讨了当前业务需求及其对IT部门决策的影响，这包括应用本身的位置、威胁防护所需的安全性及实现任务自动化的必要性等等。

从中可以看出，应用服务的类型、部署方式及其所支持的环境都在不断演进，所以也带来了管理运营和安全性等挑战。带着这些挑战，至顶网采访了F5 Networks首席技术官吴静涛，来看看新的数字转型趋势下该如何保证每个应用一致的服务、可用性和体验。

跨云架构下的应用服务挑战

不同的应用一定会选不同的云，F5调查报告中将其形容为“应用最佳云选”，也就是企业会选择最适合每个应用或应用类别的云平台，这导致以应用为中心的业务往往需要采用跨云架构。尽管跨云环境在速度、可扩展性及灵活性方面具有许多优势，但也带来了诸多挑战，包括跨多个云提供一致的安全性、保护应用免受各种威胁及全面了解应用运行状况。

用吴静涛的话说，“本来用云就是为了灵捷的体验，但如果多云导致了安全防护策略不一样、甚至应用交付策略不一样，或者没有一套统一的运维系统，这无疑是对多元架构的优势大打折扣的。”

F5观察到了这一重要变化，从而把诸多应用服务功能，如负载均衡、高速缓存、压缩、访问控制、WAN优化和DDoS保护等打包在了一起，也就是实现集成的应用交付系统能力，在云中就可以把F5整个TMOS所打包的应用服务以虚拟服务的方式去提供给用户调用。

这样带来的好处十分明显，以逐渐流行的DevOps举例，开发人员在企业做DevOps时他所控制的网络不是那个真实的硬件，而是一个打包好的应用服务。并且在不同的多云环境当中，做调度的时候逻辑规则是完全一致的，吴静涛将其称之为“DevOps的网络中间件”。

F5为什么做这种服务？“因为它能真的让客户的DevOps跟传统数据中心，跟多云之间灵活调度成为一个可能。”

新应用服务部署方式的运维挑战

在报告中指出，41%的受访者表示正探索新的应用架构，例如容器和微服务，再加之VMware、OpenStack环境等等，所以导致应用服务配置和运维上的麻烦。

在这些环境当中一定是每个应用去做自己的应用服务，因为根本不知道哪个用户在调用谁的服务。怎么实现同样的服务呢？F5把它变成一个大设备加上N多个小服务，形成非常多的小应用组，每个应用组前面去做一个软交付，或者一个虚拟运营服务，实现随需调用。不论是VMware虚机环境、OpenStack环境，还是Docker服务、微服务架构，对F5来说没有区别，所有服务统一平台交付、统一逻辑、统一配置、统一运维。

吴静涛指出，一个应用需要调动哪些服务，在不同的环境里或不同的云里，不同的客户需求是完全不一样的，F5的办法是交给客户灵活自由选择。F5的应用服务架构给了客户选择权，可以去任何云，但保证逻辑统一的。

自动化编排下的应用服务体验

报告最后还指出，近四分之三的受访者表示自动化对他们的IT运维至关重要，并正在采取战略性方法，力求利用自动化优化流程，扩大规模以满足实际需求，并对事件做出响应。

如今，尤其是处在多云和多服务部署环境下的自动化编排更为重要，在此方面，F5做了很好的示范。吴静涛举例说，我们现在的很多客户从F5设备点亮开始，到整个这个设备用完下线，甚至没有一个人登录过这台设备，完全在后台图形化界面上去回答一些问题说你想干什么，后台是全自动去管理F5设备的。

并且，因为所有F5解决方案（包括硬件和虚拟版本）都在同一操作系统 (TMOS) 上运行并且具有标准的开放式API/REST API，可以植入到Cisco、HP以及其他厂商提供的管理和编排解决方案中去。

所以，总结来说，企业在面临着从传统架构到新的微服务架构或虚拟云架构应用架构转型，传统的开源产品以及应用交付产品无法满足客户的进一步管理、运维、弹性扩展的需求，以至于他们的多云服务架构会出现严重的风险和管理上的复杂度。“F5推出了一套DevOps的网络中间件架构，能够帮助企业客户在多云环境当中采用一个统一的服务平台去保证网络部门大的硬件设备的稳定可靠，以及在多云环境当中应用服务调动的灵捷性。”吴静涛说，这就是企业要完成的应用架构转型。

报告下载：《2018年应用交付状态报告》