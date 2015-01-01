华为轮值董事长徐直军：加速互联、合赢未来

4月2日“智能互联，于斯为盛”-2018互联网岳麓峰会在湖南长沙湘江新区梅溪湖国际文化艺术中心开幕，华为轮值董事长徐直军出席新经济高峰论坛，并发表主题演讲。

4月2日“智能互联，于斯为盛”-2018互联网岳麓峰会在湖南长沙湘江新区梅溪湖国际文化艺术中心开幕，华为轮值董事长徐直军出席新经济高峰论坛，并发表主题演讲，以下为演讲实录：

加速互联、合赢未来

各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们，

大家上午好!

非常荣幸受邀来参加2018年互联网岳麓峰会。作为一个湖南人，我是第一次来参加这次峰会，也希望借此机会和广大的互联网企业家们、开发者们和政府的领导们进行一次交流沟通。

对于华为来说，我们以前一直在运营商后面开展工作。三十年来，我们助力中国移动、中国电信、中国联通构建了世界上最好的移动互联网。我走过很多国家，包括几乎所有的发达国家，应该说，中国有世界上建得最好的移动网络。我们生活在中国，享受各种互联网的应用，其实我们是很幸运的，所以我们才有新的四大发明。

华为提供了中国50%以上的4G基站和50%以上的光传输和IP网络，现在中国在网使用的华为智能手机超过2亿只。我们要特别感谢中国移动、中国电信、中国联通，是他们帮助我们构建了一个全球最好的互联网和移动互联网。而BAT和其他的移动互联网应用提供商都是基于这个世界上最好的网络和我们广大的智能手机用户，来提供移动互联网和互联网的应用，才能让用户来享受这些应用带给我们的美好生活。

湖南人一直是敢为天下先，在3G和4G的移动互联网的时代中，我们相当多的湘军构建了许多移动互联网的企业，已经在中国引领潮头。但是5G即将到来，它将重构整个移动互联网的生态，从过去人的连接走向物的连接。华为公司的理想，就是构建一个万物互联的智能世界。

另外我们也看到，整个移动互联网和互联网的应用，正在从人口红利演进到数字红利。云计算，人工智能，将是新时代的一个坚强的底座。新一代的互联网和移动互联网已经进入了传统产业在内的各行各业，不停地使能企业的数字化和政府的数字化，来提高各行各业智能化的水平。我们湖南人历来都是敢为天下先，希望继续能够敢为天下先，在下一代移动互联网的阶段继续引领潮头！真正达到我们湖南省各级领导的期望——互联网在长沙、在中部崛起。

过去，华为更多是支撑运营商来构筑互联网和移动互联网，也用我们的智能手机来服务广大消费者，但是我们基本上没有和互联网企业有太多的直接关联，我们是躲在幕后的。去年3月份，在长沙的华为生态伙伴大会上，我代表华为宣布进一步强化在公有云上的投资，强化公有云的发展战略，推出了华为云。我们希望把华为云打造成互联网和移动互联网生态的一块黑土地，让所有做互联网应用、做移动互联网应用的厂商能够基于我们这一块黑土地来生长、来发展。所以，这就把华为跟所有的互联网企业和做移动互联网应用的企业直接关联起来了。这也是今天这个互联网大会，我们站在这里的原因。

华为云对自己有一个定位，大家可能看到过华为云的最新广告——华为云，有技术、有未来、值得信赖。

为什么说我们有技术呢？因为云，尤其是基础设施云，它本来就是基础设施。过去三十年来，华为聚焦在ICT基础设施，基于我们长期的计算、网络、存储等领域的实践，我们积累了大量的算法、芯片、软硬件结合的能力，所以我们有能力打造一个最优的云基础设施。另外，公有云服务是华为投资ICT基础设施面向客户的一种线上模式，我们把所有的投资、所有的技术、所有拥有的能力，用这种在线的模式来面向企业和政府。这一块业务是华为公司长期以及未来长远要投资的业务。第三，华为云保持做一个中立的平台，我们有一个“三不”政策——上不做应用、下不碰数据、不做股权投资。

“下不碰数据”并不是说华为不去处理数据，也不是说我们没有数据处理和治理的能力，而是不会去强迫客户跟我们做数据交换，也不会去变现客户的数据。希望使用华为云的广大企业和政府能够放心大胆地使用，大家愿意把数据存放在华为云上。

“上不做应用”是说，我们不跟华为云的应用开发商来竞争。我们有边界，有边界大家才有合作的基础。所有华为云上的应用厂商能够放心大胆地去发展应用，我们帮助他通过应用创造价值，华为不去涉及应用的开发。

“不做股权投资”，是指我们不去发展我们“亲儿子”，对广大合作伙伴一视同仁，基于一个公正、公平、开放的环境来发展全国、甚至全球所有的伙伴，和我们共同来打造好这块黑土地。

所以通过华为云，我们开放强大的大数据和人工智能平台和工具来帮助企业和政府处理数据，让用户专注于各自的业务，安享数据红利去创新。我们希望我们打造一块真正的黑土地，让所有的企业在我们这块黑土地上种各种庄稼，然后我们努力使得这些庄稼在我们的支持下长的更茂盛、更有未来、更好发展。

去年到今年人工智能非常火爆。华为不是上市公司，我们也不会炒这个概念来提升我们的市值。其实，华为从2012年开始就成立了诺亚方舟实验室，去进行人工智能的研究。我们与全球基本上所有的人工智能研究的高校、专家都有广泛的合作，来支撑起我们在人工智能领域的发展。华为在人工智能方面的战略，是覆盖从端、到边缘、再到云，是全面的、全堆栈的发展战略。“端”就是大家熟悉的麒麟芯片和智能手机等；“边缘”是我们智能化的摄像头、智能化的一些视频处理设备等；“云”是华为云。

从这个角度来讲，华为云基于在云计算和人工智能领域的能力，能够打造成面向政府和企业的一个坚实的基础和底座。我们还在进一步地发展容器技术，把容器变成一个服务，通过华为提供的工具，使得我们所有的企业可以不修改应用就能够平滑地迁移到华为云上来，这样可以使得原来所有的投资可以得到保护。

另外，我们在CDN方面携手三大运营商，一起打造一个开放的CDN系统，提供智能灵活配置的API，来满足CDN客户高可用、抗劫持的需求的。从2018年7月1日起，华为云CDN将会全面提供服务。

讲到华为的人工智能解决方案，我觉得这里对移动互联网应用厂商和互联网应用厂商是非常关键的。我们一直是把端、边缘和云结合起来，这样的话我们就可以根据企业的实际场景，在云和端侧灵活地部署人工智能的训练和推理能力。云侧，是华为云EI，我们叫企业智能， 我们现在已经有强大的计算能力，能够快速训练模型；端侧，智能手机上的HiAI平台和芯片实时快速推理，这样充分发挥端侧响应速度快和云侧训练准确度高的协同优势，在提高决策速度和准确度的同时，还可大幅节省3-5倍带宽。

所有使用华为云和华为端作为智能平台的用户，能够把端和云在推理和训练上有机地结合起来，来实现价值最大化和最快地相应客户需求，提高准确度。

另外，隐私的保护是广大消费者越来越重视的问题，我们在端侧的智能有利于保护用户的隐私，就是说用户的隐私，我不放到云端，我直接放到端侧。大家知道，近来美国社交网络发生的事情事实上让所有的用户意识到隐私保护不能完全依赖于服务提供方。我们在端侧进行浅层神经网络的特征提取，完成数据脱敏，再送到云端进行推理，能够保护用户的敏感数据。也就是说把端和云有效地结合起来，既能够保护好用户的隐私，又能够充分利用人工智能在云端快速的处理能力，来训练模型、解决我们要解决的问题。

我一直在想，今天这么多的互联网应用企业和移动互联网应用企业在这里，华为能够给这些企业带来什么不同？我们认为，现在整个移动互联网和互联网大量地聚焦在游戏、电商、社交等领域，我们基于这些方面都有特别的考虑。同时我们还特意提出了一个软件开发云，让大家基于软件开发云来开发游戏软件和各种其他应用软件，来解决项目管理、配置管理、代码检查等。这样可以提升软件开发效率，降低开发成本，加快产品上市周期。这是华为云服务于互联网和移动互联网企业方面做得一些提升。

在华为云面向政府这一块，我们一直在打造一个政务解决方案，助力打造数字政府一站式的服务平台。过去政府的应用是分散在各个部门，现在大家形成了一个共识，我们要建立一个统一的政务云平台，然后把资源和数据拉通，把垂直的烟囱式的结构变成一个平台化的结构。这就可以减少办事流程，减少市民跑路，防止权力寻租。但是数字政府的建设应该分步实施。

我们认为首先通过政务云实现政府所属组织的IT集中化；然后聚合应用，打通治理数据，推动流程再造，完成治理创新；未来还可以逐步演进到公有云。我们为政府提供了一个软件开发云，让政府能够帮助高科技园区的企业提高软件的开发能力和竞争力，培养软件人才。同时我们为政府打造了一个智造云，为政府支持的制造企业提供设计、仿真、MES、ERP、线上销售、办公软件服务。让政府真正在促进软件产业、促进制造企业提升竞争力方面发挥作用。

这些是我们跟全国200多个城市在共同打造数字政府的一些案例。我们在湖南跟益阳市、永州市，邵阳市进行紧密的合作。我们还跟益阳市签订了战略合作协议，要把益阳市打造成地级城市中智慧城市的标杆。

谈到智慧城市，这是华为公司一直想追求的一个使命，我们希望使能所有的智慧城市，构建城市的神经系统。大家很清楚，光有一个智慧大脑不能把整个城市真正的智慧化，只有大脑是不够的，必须要构建一个大脑和躯干相结合的城市神经系统，所以我们认为智慧城市是“数字中国”的重要载体和抓手。它的建设特点，是要数据融合和万物互联。把城市看成是一个有机生命体，不仅需要城市大脑，还需要神经网络系统，从前端感知、数据传输、大脑决策、再到肢体行动来实现闭环，才能够有机地让整个城市运作起来。

所以，华为以政府智慧城市建设需求为出发点和落脚点，打造智慧城市神经系统，与生态伙伴共同提供智慧城市整体解决方案。我们很清楚，仅靠华为一家，不可能让一个城市彻底智慧化。所以，我们构建了一个生态圈，包括执行规划、资本、集成、运营、业务应用等各个方面，通过打造智慧城市的生态圈，来满足复杂智慧城市的建设需求。

我们认为，整个智慧城市的建设要聚焦，要以问题为导向，分步开展。目前建议聚焦在政务云平台、教育、健康、医疗、平安城市、智慧交通和环境建设、安全生产这个方面。华为在全国参与了相当多的智慧城市项目，来共同规划，共同打造、分步实施，希望通过我们的努力使中国的城市走向智慧化，真正的迈出坚实的、一步一步的脚印。

华为在湖南有一个同舟共济合作伙伴——拓维信息，华为公司携手拓维信息助力湖南的政府和企业上云，助力湖南各个城市的智慧化，推动数字湖南、平安湖南、信息湖南的建设。

谢谢大家！