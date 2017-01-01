软件定义网络项目OpenContrail改名为Tungsten Fabric

瞻博网络公司（Juniper Networks Inc.）用于创建软件定义网络的开源项目OpenContrail改名。该项目由Linux基金会托管，日前改名为“Tungsten Fabric”，目的是鼓励更多的外部开发者参与。

至顶网网络频道 03月30日 国际消息： 瞻博网络公司（Juniper Networks Inc.）用于创建软件定义网络的开源项目OpenContrail改名。该项目由Linux基金会托管，日前改名为“Tungsten Fabric”，目的是鼓励更多的外部开发者参与。

Tungsten Fabric（https://tungsten.io/）旨在成为一个可扩展的多语音平台，为网络和安全提供单点控制、可观察性和分析等功能。该项目已经相当成熟，可与多种流行的云技术整合，包括Kubernetes、Apache Mesos、OpenStack和VMware。

Tungsten Fabric含vRouter，vRouter是一个高性能虚拟化路由器，可与运行在软件容器和虚拟环境中以及裸机服务器上的应用程序连接。

Linux基金会网络总经理Arpit Joshipura表示，“我们很高兴能够在Linux下基金会创建Tungsten Fabric并进行中立治理。这样的设置令Tungsten Fabric可与其他Linux基金会和网络项目进行协作。”

Tungsten Fabric与另一个名为OpenDaylight的Linux基金会托管网络项目有很多相似之处。 Juniper于 2015年退出OpenDaylight项目，专注于构建原来的OpenContrail，但Juniper的技术和战略副总裁Randy Bias表示，他相信这两个项目都有发展的空间。

Bias本周在洛杉矶的开放网络峰会上表示，“我们能见到客户在部署OpenDaylight和Tungsten。大家希望在正确的地方选择正确的程序，我们希望给他们这样的选择。”

据悉，有些公司已经部署了Tungsten Fabric，包括无线网络运营商美国电话电报公司 (AT &T)。 AT＆T的域2.0架构与设计高级副总裁Chris Rice表示，“我们预计此举会促进更大的创新，我们支持Tungsten Fabric的开放网络观念。”

Juniper仍会继续销售名为Juniper Contrail的Tungsten Fabric平台商业版本。



