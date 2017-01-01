云领未来，服务加速行业数字化转型丨华为发布行业云使能服务

在22日至23日隆重举行的华为中国生态伙伴大会2018上，主题为“大服务，助力行业数字化转型”服务峰会隆重召开，华为重磅推送行业云使能服务。

在22日至23日隆重举行的华为中国生态伙伴大会2018上，主题为“大服务，助力行业数字化转型”服务峰会隆重召开，华为重磅推送行业云使能服务。面向政务、金融、公共安全等行业客户的云化转型需求，华为利用云计算、大数据和SDN等新技术，携手生态伙伴打造合作共赢、高效开放的行业云服务生态，为客户提供全服务生命周期的行业云使能服务，加速行业数字化转型。

华为发布行业云使能服务

云化转型是必由之路，但问题多多

进入21世纪第二个10年，行业数字化进入了落地阶段。作为数字化转型的推动者—云计算—也越来越被认可和接受。根据美国国家标准技术研究院（NIST）的定义，云计算有5个本质特征：按需自我服务、广泛的网络访问、资源池、快速的弹性能力和可度量的服务。基于这些特征，云计算可以为企业创造诸如节省成本、缩短产品上市时间和减少硬件规模等价值。

尽管如此，客户业务上云并不能一蹴而就。各种调研机构也总结了各种类型的上云障碍。比如CSOonline.com的报告就显示企业上云的四大障碍：合规和安全、运维的成本和复杂度、与现有IT基础架构的兼容性、不符合业务目标而产生的额外成本。此外，云的落地实施和迁移也对上云能否成功起到至关重要的作用。结合云化转型的需求简单来讲就是“建好云”，“用好云”和“管好云”。

以国内某省政务IT系统云化转型为例，它所面临着重复建设成本高、资源利用率低、资源分散、管理困难、设备老化严重和故障频发等问题。另外，如何打通原有政务资源壁垒，实现数据融合，乃至数据共享？如何实现数据价值，带动业务创新？各行各业看到云的诸多好处而决定做云化转型，但在此过程中，不可避免的遇到了上述问题与挑战。

云化转型应从“建、用、管”入手

“建好云”，要根据业务需求通盘考虑，比如上云的战略，应用的云化，基础设施的云化和后续云服务管理等都要做提前规划；同时，应用上云要有一定的演进路径或者提前的评估规划，实现上云的价值最大化和减少上云的风险。IT是要为业务服务的，云更加要贴合这个目标；根据业务目标制定云的规划设计，最终呈现业务需要的云服务种类，实现云对业务支撑的效率并且降低成本。由于云的集中特性，安全和合规是建云时要考虑的重中之重；从广义的安全来讲，云的灾备也是必须考虑的一环。

“用好云”，则要考虑使云价值最大化。根据一定的评判方法制定上云路线图，并结合云迁移实现应用和业务上云，降低上云风险的同时实现云价值最大化。客户的数据安全至关重要，同时各行各业的合规要求层出不穷，云安全面临重大的挑战。

“管好云”，则面临着新的挑战如底层IT设施的传统管理理念和云资源的灵活管理理念的冲突，也就是如今业界提出的“双态”运维。这要求运维人员的技术水平和管理理念同时得到提升。而安全是一个持续的概念，要在运维中得到充分的贯彻。

华为行业云使能服务，加速行业数字化转型

华为行业云使能服务，从 “建、用、管”三个阶段出发，应对行业客户的云化转型挑战。华为EBG企业技术服务部云使能服务部部长周义林谈到：“华为行业云使能服务，紧贴客户云转型不同阶段需求，覆盖全服务生命周期：云咨询规划、云化评估、云规划设计与实施、云迁移、云安全、云灾备、云运维、大数据规划设计、大数据开发支持和大数据管理。为了帮助客户成功实施落地方案，华为联合业界2200+生态合作伙伴，开发了集50+专业服务工具平台，帮助客户云化转型，目前工具平台已经能够兼容多达260种硬件设施和400种软件型号。”

华为EBG企业技术服务部云使能服务部部长周义林

解读华为行业云使能服务

上文提到的某省政务IT系统，在华为云使能服务的帮助下成功实现云化转型。它实现了多数据中心统一管理、双活云数据中心架构、云平台全方位安全保护、政府各委办局大数据资源的融会贯通与创新利用。目前服务模式按实际业务需求付费，降低冗余建设开销，成本节省约30%；IT系统形成统一资源池，资源的利用率提升到60%；运维自动化程度提升至80% ；政府部门聚焦自身业务，服务社会的水平和能力都有很大的提高，提升政务服务满意度50%。

“云的中心从基础设施向行业应用转移，企业要实现技术到业务的全面数字化，端到端的行业云使能服务是关键。”周义林补充到。数字化转型可以帮助客户适应快速发展的市场并挖掘更多商机，华为全服务生命周期云使能服务必能加速云转型成功！