HPC-AI咨询委员会宣布举办2018 亚太区 HPC-AI 挑战赛

致力于高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 技术研究、教育和推广的HPC-AI 咨询委员会，携手新加坡国家超级计算中心 (NSCC) 宣布举办首届亚太区 HPC-AI 挑战赛，比赛于2018 年 3 月 27 日正式开赛持续至2018 年 8 月结束。

至顶网网络频道 03月27日 综合消息： 致力于高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 技术研究、教育和推广的HPC-AI 咨询委员会，携手新加坡国家超级计算中心 (NSCC) 宣布举办首届亚太区 HPC-AI 挑战赛，比赛于2018 年 3 月 27 日正式开赛持续至2018 年 8 月结束。本次大赛面向亚太地区所有高校和技术机构/团队开放，赛事将围绕 AI 开发与测试，以及大负载高性能计算所面临的挑战而展开。获胜队伍将受邀前往德国，参加2019年ISC 19 国际大学生超算大赛。

大赛主办方鼓励来自各国的参赛队伍充分展示其在HPC 和 AI 方面的专业技能，在友好又不失激烈的竞赛中，促进高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 领域的国际交流。为了赢得最高荣誉，各参赛团队需要展示其优秀的开发实力，遵循严格的功耗限制，并在一系列HPC 和 AI 标准应用和基准测试中实现最高性能。

国际高性能计算咨询委员会(HPC Advisory Council)主席 Gilad Shainer表示：“HPC 和 AI 采用相似的技术以及基础架构，在高校、研究型实验室和商业机构中发挥着重要作用。HPC和AI技术能够帮助它们开发面向未来的产品和服务：从安全性更高的汽车和飞机，更准确的天气预报，再到发明新的医疗方法，解决困扰地球的种种问题，进而改善人们的生活。通过参加首届亚太区HPC-AI 挑战赛，参赛团队将深入了解HPC 和 AI 技术并付诸于实践，从中获取宝贵的行业知识和培训经验，还可以接触到最前沿的计算工具。这些技术不仅将在比赛中得到应用，对于团队成员未来的职业发展也十分有益” 。

新加坡国家超级计算中心首席执行官 Tan Tin Wee 教授表示：“我们希望本次大赛能够进一步促进基于HPC平台的AI发展，提升AI运算性能。新加坡国家超级计算中心(NSCC)将为比赛提供千万亿次的HPC平台，并积极召集拥有不同专业技能的技术达人，一同解决大规模计算所带来的技术难题。”

访问 2018 亚太地区 HPC-AI 竞赛网站，了解更详细的信息和条件并提交团队作品。



