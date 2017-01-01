有了它，业务和网络从来没有结合得如此紧密过！

作为一家在全球网络领域扮演重要角色的厂商，华为推出意图驱动的智简网络无疑将这一理念推向主流。在刚刚结束的华为2018中国生态伙伴大会上，华为进一步深入解读IDN，并同步举办了“智简网络 云领未来”峰会，引领基于意图的网络理念持续发酵。

在一个月前的巴塞罗那世界移动大会上，华为首次对外发布意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network，IDN）解决方案，这是一个全新的网络理念，它因业界逐渐兴起的IBN（Intent-based Networking）概念而生，其所推崇的网络思想不亚于SDN对于网络产生的价值。

作为一家在全球网络领域扮演重要角色的厂商，华为推出意图驱动的智简网络无疑将这一理念推向主流。在刚刚结束的华为2018中国生态伙伴大会上，华为进一步深入解读IDN，并同步举办了“智简网络 云领未来”峰会，引领基于意图的网络理念持续发酵。

何为意图？驱动网络怎样演进？

“意图”听起来有些抽象，它又能驱动网络做出哪些改变？华为交换机与企业网关产品线总裁钟开生在接受至顶网采访时对此解释了一番，“意图意味着商业逻辑或商业策略，IDN就是在物理网络上，建立一个数字孪生的网络， 实现了自动化、实时感知、预测性维护， 从而打通网络和商业之间的鸿沟。”

华为交换机与企业网关产品线总裁钟开生

为媒体深入解读意图驱动的智简网络

此前，钟开生一直在日本执掌企业业务，面对这么一个严苛的市场，他明白用户对于网络的极致要求。而IDN的设计初衷就是将网络以设备为中心转向以最终用户和业务为中心，从而能够快速响应业务需要，这对于任何一个国家或地域的用户都是最需要的。钟开生举了一个例子来描述网络的这种转变，假如一个互联网平台拿到了最新热门电影的版权，利用IDN，只需要发出“4K热门电影上线，满足100万人并发播放”这个业务意图，后续虚拟机资源的申请、网络的弹性扩容等操作都会自动化下发，能够做到分钟级的业务上线，应对海量用户的并发访问，并保障良好的用户体验。

这意味着网络能够做到通过理解业务意图，自动化网络策略部署和持续优化，从而为每用户提供每时刻、每应用的极致体验。华为中国区企业网络解决方案销售部部长何维治将这种变化解释为网络从支撑系统向生产系统的转变，它和业务的结合越来越紧密，甚至驱动商业模式的优化升级。

此外，IDN相对于传统网络还有一些显著的改变，包括：

· 改变传统网络被动响应式的模式，IDN通过智能分析和预测，对网络故障和质量提前预判，在用户投诉之前进行干预和处理，提高用户体验。

· 传统网络人为配置问题导致的网络故障占到总故障的70%，IDN网络通过自动化和人工智能技术，提高运维效率，降低运维成本。

· 传统的封闭网络架构抑制了企业的数字化进程，企业需要一个开放的网络平台，IDN将网络数据开放出来，能够进一步释放网络的价值。

IDN的网络架构核心：植入智慧大脑

虽然IDN给我们描绘了一个美好的网络图景，但如何践行这种改变？当然不只是说说，华为在网络架构上做出了诸多创新。IDN架构共分为三层，最上为各种行业场景的商业意图，最下为极简的网络基础设施，中间的这一层尤为重要，钟开生将其称之为IDN的“智慧大脑”，它包含4个引擎：

· 第一：意图引擎将商业意图翻译成网络语言，模拟网络设计网络规划。

· 第二：自动化引擎是将网络设计和规划变成具体的网络命令，通过标准的接口让网络设备自动化执行。

· 第三：分析引擎，主要是通过实时遥测等技术，采集分析用户的网络数据，这里我们不收集用户的隐私数据，只收集用户的网络数据，比如WIFI上下行速率，延迟，丢包率等等。

· 第四：智能引擎，在分析引擎的基础上，通过人工智能等算法和不断升级经验库，给出风险预测和给出处理建议。

“智慧大脑”从上接收商业意图， 对下通过意图驱动的自动化作用于网络基础设施，并实时感知网络状态，进行预测性的维护。三层架构组成的IDN具备了智慧、极简、超宽、开放和安全的关键特征，最终实现自我管理和自我优化的目标。

IDN正通过场景落地最大化商业价值

钟开生强调，华为今天正在将IDN架构落实到各大主力场景，如园区，数据中心、分支互联（SD-WAN）、广域网络和安全等方面，最大化企业商业价值。

目前，华为已正式发布了意图驱动的企业园区网络CloudCampus解决方案，它同样由三层架构组成：网络层，包括underlay层和overlay层；管理控制层，由控制器Agile Controller和分析器CampusInsight组成；通过华为丰富的开放API，在网络云化之后新增加的增值业务层。

钟开生指出，在华为敏捷控制器平台，通过开放的API接口，CloudCampus为全球业务系统伙伴、集成伙伴与渠道伙伴提供开放的认证计费、终端状态、资产管理、网络监控和位置服务能力，满足了教育、商业、企业、政府等10+行业和水平场景的需求。截至2018年3月，华为CloudCampus解决方案在全球的活跃的合作伙伴数也发展至30+，有效地支撑了华为CloudCampus开放能力，促进全球行业客户业务需求端到端落地。

CloudCampus已为诸多用户带来了体验可视、可预测、可管理的网络价值，上海爱汇医疗就是受益者之一。借助CloudCampus解决方案，爱汇医疗仅需要1个人3天的时间即可完成一个医院100台AP的部署工作，并仅需要在每个省份安排2位运维工作师。经过半年多的运营发现，CloudCampus助力构建的数字化的远程医疗看护服务模式，大大地降低了医护工作人员失误的频率，患者投诉量也降低了50%。

据了解，未来不久华为将把IDN架构正式落地到数据中心、广域网络、分支互联、网络安全等领域，从而以更加智慧、极简、超宽、安全和开放的方式，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

中国企业网络领导者的新征程

在中国企业网络市场, 华为堪称当之无愧的领导者。2017年华为在中国区获得了骄人的成绩，交换机、企业路由器、数据中心网络和企业防火墙等全系列企业网络产品中国市场份额第一。

华为中国区企业网络解决方案销售部部长何维治

阐释中国数字化转型对智简网络的需求

针对最新带来的智简网络，何维治认为，中国政企客户的数字化转型其实是走在全世界的前列，国家层面也在大力推动通过信息化来助力整个社会效率的提升；所以从中国区市场能够感受到很多新的需求。从客户需求角度而言，意图网络本身，是以用户的商业逻辑和业务策略为驱动，最终构建以用户为体验的数字化过程。华为将通过与客户联合创新，跟业界客户，不断创新，获取和深入理解中国前沿的数字化转型需求，迭代到产品当中去，最终实现整个方案和客户实践，推动业界发展。