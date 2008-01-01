华为在德国获评brand eins“最创新企业”和领英“最佳雇主

近日，华为在德国被当地商业杂志“brand eins”评为最创新企业之一，并在 “2018年领英(LinkedIn) 德国最佳雇主”榜单中位列第四。

至顶网网络频道 03月24日 综合消息： 近日，华为在德国被当地商业杂志“brand eins”评为最创新企业之一，并在 “2018年领英(LinkedIn) 德国最佳雇主”榜单中位列第四。

德国商业杂志“ brand eins ” 委托在线数据统计门户“Statista”搜集了超过22000名专家的意见。参与调研的专家共提名了超过3400家来自不同行业的企业，最终评选出“2018年德国最创新的企业”，285家企业入选。其中，在技术和通信类别中，排名前列的企业包括华为、德国电信、沃达丰、SAP和IBM等。其中，华为以四颗星(最高水平)的打分，位居前列。

另外，华为还被授予“2018年领英德国最佳雇主”奖。领英强调，华为的雇主品牌非常具有吸引力，并使得华为成为德国人现在最希望去工作的最佳企业之一。在25个获奖企业中，华为排名第四，位居麦肯锡、Alphabet和亚马逊之后，但领先于波士顿咨询、苹果、宝马、IBM和思科等公司。

华为西欧地区部总裁彭博表示：“很荣幸华为在德国获得领英最佳雇主奖和brand eins最创新企业奖。华为扎根欧洲17年以来，在欧洲成立了18个研究机构，与150多个学术机构开展技术合作，帮助推动欧洲数字化进程，而人才是实现这一目标的关键。我们目前在欧洲有11,000名员工，其中70%以上来自于本地，服务华为超过十年并担任着重要岗位的本地员工更是比比皆是。华为未来在欧洲的发展取决于我们能否吸引并用好合适的人才。随着万物互联智能时代的到来，我们期待与更多优秀的人才一起携手，在最佳的时间为欧洲做出最佳的贡献！”

“2018年brand eins德国最创新企业” 奖的信息详见: https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/innovation-2018/interaktive-karte-ranking-bestenliste

“2018年领英(LinkedIn) 最佳企业”奖的更多信息请见: http://lnkd.in/detopcompanies18



