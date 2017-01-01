思科Spark Room 70搭载全球首款基于AI的会议语音助手 

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来源：至顶网网络频道 2018年3月23日
关键字： 会议语音助手 AI Spark Room 70 思科
聚焦全球科技发展的新趋势，AI（人工智能）无疑是当今最引人瞩目的关键词之一。在全数字化步伐不断加快的今天，AI不仅成为各大科技巨头的战略方向、受到资本市场广泛热捧，而且迅速融入到众多领域的垂直应用中。AI学科最早于1956年由达特茅斯大学首创，60年后的今天，AI尚未成熟，依旧拥有非常广阔的发展和想象空间。尽管如此，我们的生活早已“无处不智能”，智能家居、无人驾驶、智能机器人等技术及应用，很大程度上得益于计算机处理和通信技术的蓬勃发展。值得注意的是，虽然很多人尚未意识到，但是AI早已走进音频视频和会议领域，例如：许多音频系统能够通过对其周围的环境进行“学习”，自主调整自己的性能，以降低背景噪音，避免甚至消除回音。
思科AI发展史引领协作新未来
思科作为在会议领域中推进人工智能应用的思想领袖和技术先驱，自上世纪90年代至今，在AI发展的每个阶段中，始终以行业领导者的姿态推动AI创新与发展：
从业界第一款4K双流显示的思科Spark Room Kit开始，到最新的思科Spark Room 70，思科不断推动AI技术在会议领域的创新应用，使得思科Spark Room系列产品大放异彩：
思科Spark Room 70全新登场奏响协作AI最强音
2018年3月思科Spark Room 70正式登陆大中华区市场。Spark Room 70是Spark Room系列中功能最为强大的产品。思科Spark Room 70采用了NVIDIA Jetson平台（众多自动驾驶车辆也采用了该平台），实现了摄像机技术和机器学习之间的平衡，通过内容分享和AI技术，为客户带来无与伦比的视频和音频体验，大幅提升团队工作效率：
在AI技术之外，思科Spark Room 70同样拥有强大的硬件支持：
面向未来思科勾勒AI发展蓝图
曾经一度被视为天方夜谭的AI已经成功应用于会议领域，并且不断助力企业提升效率、创造极大的业务价值。目前，思科AI战略将AI能力分成了5个层次，具体包括：
第1层，指令和控制：通过机器听觉和自然语言处理能力实现语音响应，从而简化会议设置机制；
第2层，自然语言理解：通过AI“机器人”（一种可模拟对话的机器算法）来处理各种指令，协助会议管理；
第3层，基于领域专长的语义理解，支持系统创建和分发会议总结；
第4层，智能团队成员：即系统理解会议情境和与会者需求的能力，通过系统的这种能力来合成相关数据，为团队提供帮助，比如通过自动创建数据表来协助决策的制定；
第5层，团队及策略智能：即系统理解企业目标和团队成员技能，以及为与会人员提供建议的能力（比如“Sarah是这个领域的专家，我们是否邀请她参会?”）。
这些功能部分已经得到实现、或者已经出现在思科的AI发展蓝图中。不难想象，AI技术势必将在塑造未来会议技术和会议室中扮演着更为重要的角色。思科希望帮助企业制定针对AI的全球性战略举措，积极使用专为支持当下和未来AI功能而设计的平台，创造并实现AI价值的最大化。
思科全球高级副总裁，应用事业部总经理Rowan Trollope表示：“在未来几年，AI会议机器人将会融入工作团队之中。随着它们被投入使用，员工将能够摆脱乏味的会议设置和其他后勤工作，转而从事更有创造性的工作。拥有人工智能的思科Spark代表着未来会议的发展方向，通过帮助客户充分利用这一具有颠覆性的技术，我们的合作伙伴将会获得绝佳的机遇。”
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