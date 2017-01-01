思科Spark Room 70搭载全球首款基于AI的会议语音助手 

聚焦全球科技发展的新趋势，AI（人工智能）无疑是当今最引人瞩目的关键词之一。在全数字化步伐不断加快的今天，AI不仅成为各大科技巨头的战略方向、受到资本市场广泛热捧，而且迅速融入到众多领域的垂直应用中。

聚焦全球科技发展的新趋势，AI（人工智能）无疑是当今最引人瞩目的关键词之一。在全数字化步伐不断加快的今天，AI不仅成为各大科技巨头的战略方向、受到资本市场广泛热捧，而且迅速融入到众多领域的垂直应用中。AI学科最早于1956年由达特茅斯大学首创，60年后的今天，AI尚未成熟，依旧拥有非常广阔的发展和想象空间。尽管如此，我们的生活早已“无处不智能”，智能家居、无人驾驶、智能机器人等技术及应用，很大程度上得益于计算机处理和通信技术的蓬勃发展。值得注意的是，虽然很多人尚未意识到，但是AI早已走进音频视频和会议领域，例如：许多音频系统能够通过对其周围的环境进行“学习”，自主调整自己的性能，以降低背景噪音，避免甚至消除回音。

思科AI发展史引领协作新未来

思科作为在会议领域中推进人工智能应用的思想领袖和技术先驱，自上世纪90年代至今，在AI发展的每个阶段中，始终以行业领导者的姿态推动AI创新与发展：

机器智能（ Machine Intelligence ）： 思科于上世纪90年代推出的视频会议终端就已经具备了媒体适应能力，能够通过检测网络问题和调整联接详情达到用户体验的优化。而思科推出的DX80小型会议视频解决方案采用了多种话筒波束成形技术，通过检测与系统相关的与会者地点、屏蔽来自其他地点的声音，进一步优化音频体验。

思科于上世纪90年代推出的视频会议终端就已经具备了媒体适应能力，能够通过检测网络问题和调整联接详情达到用户体验的优化。而思科推出的DX80小型会议视频解决方案采用了多种话筒波束成形技术，通过检测与系统相关的与会者地点、屏蔽来自其他地点的声音，进一步优化音频体验。 机器学习（ Machine Learning ）： 思科推出的SpeakerTracker 60摄像头利用机器听觉和机器视觉能力来识别面部信息和地点信息，从而通过摄像头实现自动语音跟踪。

思科推出的SpeakerTracker 60摄像头利用机器听觉和机器视觉能力来识别面部信息和地点信息，从而通过摄像头实现自动语音跟踪。 深度学习（Deep Learning）：2017年6月至今，思科陆续推出了全新的思科Spark Room系列产品，并以其无与伦比的感官体验和精雕细琢的设计斩获了“红点设计大奖”。该系列产品延续了思科一贯的技术优势，同时又应用了前沿的全数字化科技以及AI技术，将未联接的会议室和办公室打造为全功能协作空间，进一步推动面向全数字化和智能化的会议室发展进程。

从业界第一款4K双流显示的思科Spark Room Kit开始，到最新的思科Spark Room 70，思科不断推动AI技术在会议领域的创新应用，使得思科Spark Room系列产品大放异彩：

智能会议：功能强大的集成摄像头提供智能视图功能，如最佳视角和语音跟踪；

智能演示：多种双流内容输入，无线共享及最清晰的4K双流分享；

智能集成：使用度量和资源分配的人数统计功能，与屏幕紧密集成以增强功能；

强大的AI引擎：AI功能让正在进行的会议更为直观；

灵活的注册方式：为云和本地部署而构建，更好地保护您的投资。

思科Spark Room 70全新登场奏响协作AI最强音

2018年3月思科Spark Room 70正式登陆大中华区市场。Spark Room 70是Spark Room系列中功能最为强大的产品。思科Spark Room 70采用了NVIDIA Jetson平台（众多自动驾驶车辆也采用了该平台），实现了摄像机技术和机器学习之间的平衡，通过内容分享和AI技术，为客户带来无与伦比的视频和音频体验，大幅提升团队工作效率：

语音控制： 采用了最新的思科Spark助手（Cisco Spark Assistant）——全球首款人工智能会议语音助手，使得用户可利用语音命令发起和结束预定的会议，直接向某位人士拨号，甚至从通讯录中检索号码；

采用了最新的思科Spark助手（Cisco Spark Assistant）——全球首款人工智能会议语音助手，使得用户可利用语音命令发起和结束预定的会议，直接向某位人士拨号，甚至从通讯录中检索号码； 自动消除噪音： 设备的软件可以侦测并降低非语音的声音，消除来自无人说话的会议室中的杂音，例如敲键盘声、翻看纸张的沙沙声、犬吠声。有人讲话时，设备会自动提高声音级别。此外还具有噪音侦测功能，WebEx用户已经发现了这一功能的价值；

设备的软件可以侦测并降低非语音的声音，消除来自无人说话的会议室中的杂音，例如敲键盘声、翻看纸张的沙沙声、犬吠声。有人讲话时，设备会自动提高声音级别。此外还具有噪音侦测功能，WebEx用户已经发现了这一功能的价值； 人脸识别：思科持续在技术上追加投资，提供更为强大的人脸识别、人脸跟踪和参会人数统计功能。

在AI技术之外，思科Spark Room 70同样拥有强大的硬件支持：

70英寸的4K屏幕，提供单屏和双屏两种型号；

屡获殊荣的美观的工业设计，以及卓越的音频与视频播放能力；

四个5K摄像头合理运用、各司其职。对比 MX800，思科在仅仅一半的空间内，将摄像头数量增加了一倍。其中一个摄像头始终捕捉整个房间，支持智能取景，并能快捷且人性化地显示最佳的房间全景图。

面向未来思科勾勒AI发展蓝图

曾经一度被视为天方夜谭的AI已经成功应用于会议领域，并且不断助力企业提升效率、创造极大的业务价值。目前，思科AI战略将AI能力分成了5个层次，具体包括：

第1层，指令和控制：通过机器听觉和自然语言处理能力实现语音响应，从而简化会议设置机制；

第2层，自然语言理解：通过AI“机器人”（一种可模拟对话的机器算法）来处理各种指令，协助会议管理；

第3层，基于领域专长的语义理解，支持系统创建和分发会议总结；

第4层，智能团队成员：即系统理解会议情境和与会者需求的能力，通过系统的这种能力来合成相关数据，为团队提供帮助，比如通过自动创建数据表来协助决策的制定；

第5层，团队及策略智能：即系统理解企业目标和团队成员技能，以及为与会人员提供建议的能力（比如“Sarah是这个领域的专家，我们是否邀请她参会?”）。

这些功能部分已经得到实现、或者已经出现在思科的AI发展蓝图中。不难想象，AI技术势必将在塑造未来会议技术和会议室中扮演着更为重要的角色。思科希望帮助企业制定针对AI的全球性战略举措，积极使用专为支持当下和未来AI功能而设计的平台，创造并实现AI价值的最大化。

思科全球高级副总裁，应用事业部总经理Rowan Trollope表示：“在未来几年，AI会议机器人将会融入工作团队之中。随着它们被投入使用，员工将能够摆脱乏味的会议设置和其他后勤工作，转而从事更有创造性的工作。拥有人工智能的思科Spark代表着未来会议的发展方向，通过帮助客户充分利用这一具有颠覆性的技术，我们的合作伙伴将会获得绝佳的机遇。”