以行致盛，共赢生态纪-华为中国生态伙伴大会2018盛大开幕

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为，于3月22至23日在青岛国际会展中心隆重举办“因聚而生·以行致盛——华为中国生态伙伴大会2018”。

至顶网网络频道 03月22日 综合消息： 全球领先的信息与通信解决方案供应商华为，于3月22至23日在青岛国际会展中心隆重举办“因聚而生·以行致盛——Σco-XA，华为中国生态伙伴大会2018”。

华为向15000多名嘉宾展现了多元生态所带来的价值和成果，并一同见证了“生态纪”的到来，深入探讨了“生态纪”的价值潜力，以及如何以行动共创生态的指数级繁荣。同时重磅发布的华为云生态青岛行动计划，更是以实际行动证明了华为携手伙伴共赢“生态纪”的决心和信心。

以行致盛，共赢“生态纪”

在数字化转型的大趋势下，前沿技术集中爆发，数字生产力唤醒增长新动力，给更多行业企业带来了发展的历史性机遇。“技术+需求”正驱动着ICT生态加速融合，需要更加多元化的角色和复合化的能力，ICT生态开始迈向新的纪元，华为将其定义为“生态纪”。

华为EBG中国区总裁蔡英华

华为EBG中国区总裁蔡英华表示，价值总量更高、运行效率更敏捷、形态模式更加多元等是ICT“生态纪”的显着特征。华为除了继续在技术、资源、服务平台上持续强力投入，构建好生态使能平台，打造好生态沃土外，更呼吁生态伙伴们共同行动起来，以“+生态”的模式为客户提供如战略规划、业务创新、市场拓展、管理提升等多种复合型能力，帮助客户更好地应对不确定的市场，赢得跨界竞争，实现商业价值的持续增长，最终形成生态的指数级繁荣，共赢“生态纪”。

伙伴声音：数聚神州 云创生态

神州控股董事局主席、神州数码集团董事长、神州信息董事长郭为

人类社会正在经历从信息技术到数据技术，从信息时代到大数据时代的转变。神州控股董事局主席、神州数码集团董事长、神州信息董事长郭为表示，大数据、人工智能的发展，正在让深网层面的智能化改造成为可能，如何让大数据为行业赋能，让数据引导产业发生革命性变革，是信息技术企业要承担的新使命。神州数码正在多个垂直行业领域发力，拥有领先的技术和实践，并在行业科技应用和大数据技术上形成独特的竞争优势。例如与华为、飞利浦联合打造的DT生态行动成果——神飞云，就是基于客户的业务场景，通过整合三方的优势，为客户提供了业界最具临床深度的影像云解决方案。对此，郭为特别谈到，神飞云预计在2018年底将覆盖超过400家医院，2019年将覆盖超过1000家医院，全部落地华为云。

伙伴声音：共建共享多元生态价值

中国石化信息化管理部主任、石化盈科董事长李德芳

“生态纪”带给了各行业企业发展的历史性机遇，特别是对于传统制造业来说。而智能制造是推动我国石化工业向高效化和绿色化方向发展，实现由大变强的必由之路。中国石化信息化管理部主任、石化盈科董事长李德芳谈到，中国石化面向数字化、网络化、智能化的现代石化工厂建设目标，提出了“平台+数据+服务”的建设模式，与华为于2016年联合推出了ProMACE石化智云，其以智能工厂为核心，覆盖智能油气田、智能研究院等领域，以智能物流、智能服务为纽带，与智慧园区、智慧城市融为一体，形成了传统行业与信息技术深度融合的新模式、新业态，引领了产业发展方向。未来2-3年，ProMACE还将建成流程工业新生态，多元生态的价值将进一步显现。

有技术、有未来、值得信赖的华为云，重磅发布华为云生态青岛行动计划

今天，云已经成为智能社会的重要基石，也是华为公司的战略方向。华为云BU总裁郑叶来在主题为《预测未来很重要，创造未来更重要》的演讲中首先表示，华为云有技术、有未来、值得信赖。其将华为30年的ICT深厚技术积累以云服务的形式开放，把华为人工智能技术和实践以EI企业智能服务向外输出，让AI真正落地。举例来说，面向智慧城市，华为云EI还城市一个碧水蓝天；面向智慧企业，华为云EI让企业插上智慧的翅膀。同时基于华为多年数据治理的实践经验，华为云已具备业界领先的海量数据处理能力，为客户提供强大的数据治理平台。

华为云BU总裁郑叶来

随后，“华为云生态青岛行动计划”重磅发布，并向首批领先级伙伴进行了授牌。郑叶来表示，华为云将向各类合作伙伴提供更丰富的权益、更切实的支持，打造更坚实的平台，做大家值得信赖的云伙伴，做云生态的“黑土地”，坚持长期平等合作，用切实行动共赢未来。

跨界大咖参与互动演讲：激发生态纪的巨大价值潜力

紫牛基金联合创始人、原央视着名记者张泉灵

作为今天大会的“压轴大戏”，跨界大咖——紫牛基金联合创始人、原央视着名记者张泉灵首先在主题为《依托生态 顺势而为》的演讲中谈到，一个可持续发展的生态要具备几个能力：一、开放的态度，能容大动物，小动物也能活得很好；二、复杂的兼容性，合作不一定非要别人按自己的规矩来；三、合作能力，包容性强，与不同企业合作的方式不同；四、创造标准的可能，能在快速变化中创造出标准，从而降低所有复杂性合作的门槛。这与华为致力于做平台的平台，做生态的土壤，建设开放、多样、共赢的繁荣生态的理念不谋而合。

互动演讲：激发生态纪的巨大价值潜力

随后，张泉灵还与中国商用飞机有限责任公司总经理助理、首席信息官秦福光，上海汉得信息技术股份有限公司总裁黄益全，依图科技联合创始人林晨曦和华为EBG中国区副总裁刘超，就如何激发生态纪的巨大价值潜力展开了深入探讨。跨界大咖和ICT大咖的智慧碰撞，不仅让在场的生态伙伴收获满满，更对未来生态的指数级繁荣充满信心。

分论坛/峰会/战略签约 精彩层出不穷

下午，华为与神州数码共同举办了“神州华世，大有可为——神州数码大华为战略发布会”，宣布双方战略合作再次升级——未来将聚焦智慧城市、智慧农业、智慧医疗、云MSP、物联网等板块，开放更多优势资源，为各行业赋能，共建云+大数据生态。

随后，围绕“智慧城市之光、卓越企业转型、生态平台和技术领导力”展开的20余场峰会和开放分论坛——从SDN、大数据、云等前沿技术，到政府、金融、制造、交通、电力等热点行业，再到服务、人才生态、品牌与营销等专题活动，场场爆满，共吸引了近5000名生态伙伴的热情参与。

展厅变身超级大卖场：解数字化转型难题

作为大会的“重头戏”，华为在9000平米的超大展厅中设计了240多个展点。其中有160多个展点呈现的是华为与150多家合作伙伴的联合创新成果，已吸引上万名生态伙伴到场参观。因为对于每一位参观者来说，无论是华为的客户，还是伙伴，只要是ICT生态中的角色，就仿佛走进了一个“超级大卖场”，所有数字化转型的需求都能在这里找到答案。