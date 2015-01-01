拓维信息即将亮相华为中国生态伙伴大会2018

拓维信息始终相信生态链上每个伙伴的行动，最终将聚合成质变的价值呈现。3月22日至23日，我们与您相约山东青岛，凝聚合力，共享理念、发挥优势、以更多行动，一同释放变革力量，实现生态的指数级繁荣！

作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会——华为中国生态伙伴大会2018将于3月22日至23日在山东青岛国际会展中心盛大召开。大会以“因聚而生·以行致盛——Σco-XA””为主题，将向来自全国各个领域的15000多名嘉宾展现2017年多元生态取得的成果，并深入探讨如何以更多行动创造指数级生态价值。拓维信息将首次以华为“同舟共济合作伙伴”受邀出席本次大会，并携旗下“智慧教育”及“智能制造”两大核心新产品成果及服务能力亮相展会。

智慧教育新成果

智慧教育作为拓维信息整个集团未来重点打造的核心战略产品之一，在本次展会将会系统展示包括：幼教、K12、教育大数据等多板块、多维度在内的整体解决方案。其中K12智慧教育整体解决方案，在依托华为云及拓维教育大数据能力的基础上，创新性的与长沙市教育局合作，紧密携手打造了“长沙市中小学生在线学习中心”，这也将作为智慧教育当中“区域学习中心”的全国标杆案例在展会呈现。此外，拓维信息还将在3月22日大会的“云生态伙伴：云聚伙伴，共赢未来”分论坛中开讲，与华为共同解读2018年合作伙伴策略，共同探讨教育行业数字化转型的未来趋势。

智能制造新升级

基于拓维信息多年沉淀的行业数据资产优势和华为云的技术优势，双方于2017年底正式签署协议成为“同舟共济合作伙伴”，并选择在云服务、云解决方案、生态建设等方面进行全方位合作，共同推进智能制造云端生态变革发展。在本次大会上，拓维将面向行业及公众，全面展示：敏捷MES、敏捷IOT、设备宝、企安易等多种服务能力及产品。其中，敏捷IOT是一款基于华为物联网关的边缘计算能力，结合拓维信息自有的物联网接入平台，利用先进技术对新旧设备全面互联感知，实现多个设备和系统间大范围、大容量数据的交互，实现设备的联网，数据的采集，传输和云端接入的解决方案。此外，拓维在现场还将为观众呈现详细工业企业物联网应用及交通行业物联网应用等多种创新性服务。

合作伙伴缘起之路

说起拓维与华为的合作缘起，颇具时下移动互联网的精神。双方从2014年开始，首次在大数据领域方面尝试进行项目合作；基于项目超出预期效果，自2015年起，双方在湖南、贵州、河南、广东、天津、浙江等多省市加快合作步伐，并由此前单一化的合作模式，不断拓展为覆盖“项目共建、技术交流、商务协作、渠道拓展”等多方面的深度多元化合作模式。2016年，拓维信息持续扩大与华为的合作版图，在国内展开多个大数据局点合作，在BSS业务方面开拓创新合作模式；与此同时，加入华为电信软件解决方案合作伙伴计划，双方在大数据应用ISV（独立软件供应商）项目上开展了深度合作。2017年，在华为2017年度全联接大会上，拓维信息凭借过硬的技术实力、服务能力、行业优势，首度获得"联合创新奖"与"DSV业务协作奖"，同年，成为华为“同舟共济合作伙伴”之一。

拓维信息始终相信生态链上每个伙伴的行动，最终将聚合成质变的价值呈现。3月22日至23日，我们与您相约山东青岛，凝聚合力，共享理念、发挥优势、以更多行动，一同释放变革力量，实现生态的指数级繁荣！