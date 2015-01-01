因聚而生 伟仕佳杰亮相华为中国生态伙伴大会2018

华为中国生态伙伴大会2018即将于3月22日在青岛召开，伟仕佳杰将以华为在亚太区战略合作伙伴以及钻石级赞助商的身份出席本次大会，参与大会的主题论坛演讲、呈现伟仕佳杰的专属立体展位等。

华为中国生态伙伴大会2018即将于3月22日在青岛召开，伟仕佳杰将以华为在亚太区战略合作伙伴以及钻石级赞助商的身份出席本次大会，参与大会的主题论坛演讲、呈现伟仕佳杰的专属立体展位等。

华为中国生态伙伴大会是华为与顶级合作伙伴共同展示前沿技术、探讨行业发展未来的年度盛会。自2011年首届生态大会开始，便不断吸引精英伙伴的参与，目前华为中国生态伙伴大会已经成为最重要的行业发展风向标之一。作为华为在亚太区最重要的合作伙伴之一，伟仕佳杰在去年9月与华为签订了全球经销商战略合作协议，正式为双方进一步深度合作拉开序幕。因此，伟仕佳杰亮相本届华为中国生态伙伴大会也引起了众多行业媒体与相关企业的关注，作为预热，小编也在这里为大家总结了展会上的重要看点！

看点1

建智简云数据中心网络（数据中心SDN）分论坛演讲揭示热点新技术

在本届大会的主题论坛上，来自伟仕佳杰的技术总监张科将针对SDN技术展开深度剖析，以传统DC网络到SDN网络的技术演进为切入点，详尽阐释SDN为网络带来的智能化变革，展现伟仕佳杰在SDN能力方面的技术能力储备。演讲中还将以金融、传媒等真实行业案例还原SDN网络在实际应用中为行业带来的信息化变革。

看点2

立体展位诠释发展新思路

承接主题演讲，今年伟仕佳杰的专属展位不仅视频展示公司发展历程、业务形态等内容，还将搭建一个以SDN网络为基础的展示模型，让参观嘉宾能够更直观的了解相关业务。

当前伟仕佳杰已经通过组建测试专家组将SDN来支持全国SDN项目，并将渠道技术赋能延展到全国，帮助合作伙伴进行业务转型。伟仕佳杰筹建了大型客户演示中心，整体展示SDN技术方案实现原理以及实现效果。

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3月22日

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