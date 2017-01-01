华为携手东北大学共建华为ICT学院创新人才中心

华为与东北大学联合创办的华为信息与网络技术学院创新人才中心（简称“华为ICT学院创新人才中心”）开启合作授牌仪式在东北大学隆重举行。作为东北大学与华为的试点合作项目，华为ICT学院的成立将进一步夯实双方的长期合作关系。

华为与东北大学联合创办的华为信息与网络技术学院创新人才中心（简称“华为ICT学院创新人才中心”）开启合作授牌仪式在东北大学隆重举行。作为东北大学与华为的试点合作项目，华为ICT学院的成立将进一步夯实双方的长期合作关系。东北大学校长赵继，华为辽宁省代表吴以平，以及特邀嘉宾、专家共同出席了本次合作签约与揭牌仪式。

授牌仪式 左五为东北大学校长赵继教授 右五为华为辽宁省代表吴以平

针对此次校企合作，就如何通过ICT行业具有领导力的企业与学校的合作，来提升高校的工科教学水平，助力高校新工科转型，从而培养更多创新型人才。华为与学校进行了深入的研讨。东北大学校长赵继教授表示，“东北大学致力于培养优秀的创新型人才，一直非常重视校企合作，通过与华为这样的ICT行业领军企业协同育人，会进一步增强提高学校的办学水平和学生的创新能力。

华为辽宁省代表吴以平表示，“华为ICT学院目前已同全球300所院校开展合作，年培养学生10000余名。华为未来将持续投入，在课程开发、师资培养、平台建设等维度优化解决方案，进一步提升华为ICT学院的运营水平。华为将与东北大学开启ICT人才培养深度合作，探索出一条面向未来数字化转型所需要的专业人才的培养之路。“

作为华为与东北大学长期合作计划的一部分，此次华为ICT学院主要定位在云计算、大数据技术方向，为今后的物联网等方向的合作打下坚实的基础。在本次合作中，华为承担东北大学师资培养、教学实验室建设、课程授权，校方在相关专业学生中增加IT技术的课程。学生将学习云计算、大数据等专业知识。此外，学生还可以获得华为在线学习网络资源。华为在ICT行业有大量的产品、技术和解决方案的使用，ICT技术的发展前景也非常可观。在新工科转型的大背景下，华为和东北大学抓住了合作良机，助力高校工科办学，提高高校人才培养质量，从而推动ICT人才生态的发展。