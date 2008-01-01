华为助力上海地铁打造线网级专用电话通信平台

近日，全球领先的信息与解决方案供应商华为公司宣布，中标上海申通地铁线网级专用电话系统建设设备供应商资格，并将联合上海地铁电科公司于2018年上半年完成系统平台安装部署以及6号线的专用电话系统建设。

近日，全球领先的信息与解决方案供应商华为公司宣布，中标上海申通地铁线网级专用电话系统建设设备供应商资格，并将联合上海地铁电科公司于2018年上半年完成系统平台安装部署以及6号线的专用电话系统建设。

随着上海轨道交通总里程的快速拓展，传统旧有设备逐步老化，对突发事件发生时实时现场应急处理的要求也越来越高。各应急响应单位如何实时的获取现场信息，成为突发事件应对的关键。

上海申通地铁线网级专用电话系统的建设，以适应上海市以及上海轨道交通总体规划网络的发展需要为基本宗旨，为轨道交通网络化运营和生产调度提供基础通信服务保障。按照“统一规划、集中部署、逐步实施”的建设理念，该项目旨在建立集中统一的应急调度平台，打通目前单线路独立建设孤岛化的传统调度系统，建立调度业务便利稳定、信息传送互联互通、决策传达安全高效、终端信息获取友好快捷的线网级专用电话通信平台。

华为融合通信解决方案，经过客户长期的业务调研，在线测试，最终成功获得上海地铁设备供应商资格。申通地铁线网级专用电话系统计划向上海地铁其他线路全面延伸，实现上海地铁单线路模拟调度系统向融合集中的线网级专用电话通信系统全面演进的基础。申通地铁线网级专用电话通信平台采用异地容灾模式设计，双中心独立建设，充分保障轨交系统通信高可靠要求，为列车运行、调度指挥、设备维护、防灾报警等专业场景提供安全可靠的迅速通信能力，保证通信的实时、迅速、畅通、无阻塞。值得一提的是，当发生突发事件时，该系统迅速转换为防灾救援和事故紧急处理的指挥通信系统。

线网级专用电话通信系统的目标是整合当前既有线路的独立专用电话平台。后续线路建设阶段的规划轨交线路不再采用各线路单独设置交换设备的方式，而采用仅部署模拟接入网关、值班台和调度台终端接入专用电话平台实现调度功能。既有线路的程控交换机到了生命周期之后，也逐步替换为接入网关及专用调度终端设备，逐步完成现有设备的割接，最终整合上海所有轨交线路的专用电话系统，实现各线路标准归一，资源共享、体验一致的建设目标，从而简化运维，降低运营成本。

全球权威分析师机构IDC最新报告显示，2017年全年华为在中国融合通信产品市场份额高居第一。华为一直致力于为客户提供创新开放、丰富的融合通信产品和完善的整体解决方案。作为全球领先的信息与通信解决方案供应商，华为将持续在融合通信领域进行技术和业务创新，坚持为客户创造最大价值的原则，提升产品和解决方案能力，为轨道交通通信建设更好更快的发展提供全方位优质的服务。

3月22日-23日，华为中国生态伙伴大会2018将在山东青岛召开，在这里，全球商业领袖、行业大咖、生态精英和华为技术专家将齐聚一堂，为您带来云计算、AI、大数据等热点技术与通信技术融合的干货分享，以及行业创新解决方案的亮点展示。我们热情期待您的参与，共聚共享这个开放多元的生态盛宴。