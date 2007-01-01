ICT生态系统需要支持方案商、ISV、系统集成商、分销商等多元化角色联袂献艺，更需要有在数字化转型时代可灵活支撑云计算、大数据、智慧城市，以及政务、金融、制造等多“剧目”表演的生态舞台。

何为生态？简言之，生旦净末丑，京昆评豫梆。生态的基础是平台，而平台即舞台。ICT生态系统需要支持方案商、ISV、系统集成商、分销商等多元化角色联袂献艺，更需要有在数字化转型时代可灵活支撑云计算、大数据、智慧城市，以及政务、金融、制造等多“剧目”表演的生态舞台。

生态舞台的运营者

回溯华为的生态理念演变。2016年，华为首提生态式合作理念，2017年3月，华为中国生态伙伴大会期间，其又将“生态”升级至战略层面，正式提出“平台+生态”双轮驱动战略。从中不难看出，华为一如既往地强调平台的重要性，但更看重生态伙伴的价值，努力为伙伴提供全面的平台支撑。所以，在华为的生态理念中，其角色定位不是导演、制片人，而是生态舞台的运营者。

一个国家大剧院级别的舞台

话题由此展开，平台即舞台。5年前，渠道政策的成功，取决于产品销售利益的分配，如今生态战略的成功，首先取决于平台的基础能力。评价一个舞台的好坏，表演者最看重的就是其布景、灯光、服装、效果、道具等基础“舞美”能力。好比国家大剧院的舞台，其世界级水准的舞台配置，带来了普通小剧场无法比拟的表演加成和艺术表现力，也因此吸引了众多世界级名家大腕登台献艺。华为的ICT平台同样是世界顶级水准——不仅拥有业界最丰富的产品线，同时主力产品已持续保持市场领先；加之过去十年在研发上累计达3130亿元人民币的强力投入，使华为不仅在前沿技术上保持领先，华为云、FusionCloud云计算平台、FusionInsight大数据平台、企业智能（EI）平台等也处于行业领先的地位。

平台所支撑的生态环境的聚合力也决定了生态的前景。十年前，国家大剧院更像是一个地标，十年后，其已成为一座艺术殿堂，期间世界顶级院团和艺术大师纷纷到访，累计观众人数也已接近千万。同样，华为所运营的生态舞台如今已牵手包括传统型合作伙伴，解决方案合作伙伴（含400多家ISV）和云伙伴等上万家合作伙伴；同时全球500强企业中的197家、100强中的45家领先企业也已选择华为作为数字化转型的伙伴。

可见，华为的平台已经为生态战略的成功打下了坚实基础，也期待着更多合作伙伴能在这个顶级舞台上呈现最精彩的表演。

开放的舞台，灵活的角色选择

另一方面，舞台中需要生旦净末丑各类角色“搭戏”献艺。平台也是如此，需要有多元化、不同类型的合作伙伴，相互协同为客户提供服务，形成共生共赢的繁荣生态。

因此华为特别强调了平台的开放性，早在2016年的华为全联接大会上，华为轮值CEO郭平就指出，未来ICT将会是一个开放、多样、共赢的生态圈，每个企业（伙伴），无论大小，只要有独特价值和贡献，就可以在互生、共生、再生的利益共同体中有自己的一席之地。如同在舞台上只有小角色，没有小演员，华为的平台也是如此，在该平台上的伙伴虽规模大小不一，但均扮演着重要角色，发挥着重要价值。

同时华为还意识到，尊重伙伴的个人选择是平台持续活跃的核心动力。渠道时代，ICT企业可如家长般“呵护”伙伴成长；生态时代，伙伴已经形成独立思考能力，并开始制定自身战略方向，甚至在应用场景理解层面更胜一筹。

深究本质，云计算、大数据、智慧城市等新兴技术、新兴应用的出现，催生了生态时代的开启，由此生态圈中也出现了诸多细分定位，例如，云计算生态体系中，就已细分为云应用服务商、云咨询规划服务商、云管理服务提供商、云应用迁移服务商、行业云运营服务商等20余类细分定位。

而各类不同角色定位的合作伙伴，都可在华为的平台中，在华为的生态体系中一展所长。当然，这并非华为的刻意“安排”，而是合作伙伴的自然选择，合作伙伴可根据其自身的能力基础，以及对未来市场的预判，选择在生态中的角色和站位。

大舞台大收获

由此可见，正是因为支撑多元化的伙伴定位，华为的生态舞台正在支撑云计算、大数据、智慧城市，以及政务、金融、制造等不同“剧目”的上演。同时，对于不同类型生态伙伴，华为不仅在“用其所长”，还在“助其所长”。

当然，在此过程中，华为也仍坚持业务不越界，专注于ICT平台的顶层设计，甚至生态体系的顶层设计，而合作伙伴则可借此“舞台”高速生长。

以华为云为例，华为将自身在云计算领域积累多年的能力向伙伴开放。其中不论是华为的软件研发能力，还是其对“云、管、端”协同的理解，都是华为较其他公有云平台的与众不同之处。华为将看家本领对外开放，既增加了伙伴与华为平台的黏性，也促进了伙伴快速形成云服务能力。最终，华为在宣布战略投入公有云领域不到一年的时间里，发展了4家同舟共济伙伴，华为云伙伴突破2000家，共同实现了华为云业务的三倍增长。

除了云伙伴，传统通路型伙伴和解决方案伙伴在华为运营的生态舞台上同样表现精彩——诞生了1个过百亿的合作伙伴（中建材）；并且除总经销商外，还出现了2个过10亿的增值合作伙伴——北明和神码集成；同时过亿伙伴超60家，同比增长近85%；OC伙伴实现业绩同比增长54%；而ISV伙伴的业绩及数量更是实现翻番。

可见，华为所运营的生态舞台，不仅是培育优秀剧目的“沃土”，更能吸引不同类型的观众和表演者（合作伙伴）聚集在一起，进而激发出多元生态的价值，实现更大的突破。

平台也是“黑土地”

最后说一句，生旦净末丑，京昆评豫梆，皆为生态。而ICT生态就要支撑不同类型伙伴的多元化定位，更要以平台支撑百行千业的多维度数字化转型。2017年底，华为首提“黑土地”一词。华为将提供一块信息化、自动化、智能化的“黑土地”，在“黑土地”上可以成长起“玉米”、“高粱”，甚至“人参”。

在笔者看来，伙伴可根据自身发展定位选择华为，选择与华为不同的模式方向，而华为唯有将“黑土地”开拓得更为广袤，保护得更为肥沃，这才是其核心吸引力，才能真正实现整个生态的指数级增长。