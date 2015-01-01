加快金融科技创新，华为助力工商银行打造SDN云计算数据中心

由于华为的CloudFabric解决方案具有开放性好、易扩展、高容量、成本可控、安全稳定的特点，工商银行经过综合评估，最终选择华为的解决方案，成功建设了基于SDN的云计算数据中心。

背景

2016年8月，金融科技被列入国务院《“十三五”国家科技创新规划》。为此，各家商业银行纷纷顺势而为，积极布局金融科技创新战略，以大数据、云计算、区块链、人工智能和移动互联等信息技术应用为支点，着力打造各类金融工具协同融合的金融生态格局。目前，受监管、负利率、罚款和动荡市场等因素冲击，不管是欧美还是中国的银行业都遭遇寒冬，净利增速下滑、裁员等成为行业普遍现象，我国银行业如何应对复杂多变的局势，抓住数字化转型升级的机遇，实现稳健增长？

挑战

互联网、大数据等新技术的应用改变了客户的生活和消费模式，客户的行为和对金融服务的需求更加多元化、个性化，利用数字化渠道获取金融服务已经成为主流。工商银行紧紧跟随业务和客户发展趋势，加大对大数据、人工智能、区块链、物联网和云计算等新技术的研究和应用，积极进行数字化转型，为客户提供智能、随身、随时、随地的全方位、差异化服务。

数字化转型离不开新型架构的数据中心建设，原因在于传统数据中心存在如下痛点：

1) 业务部署低效

计算、存储、网络不能协同管理，导致业务发放效率低下，难以响应市场需求。

2) 资源利用率低

组织间资源隔离，无法共享。

3) 运维管理复杂

缺乏统一管理平台，难以实现业务和资源统一管理，运维困难。

由于现有传统数据中心存在扩展性低、数据中心过于分散、运维成本高、租户业务迁移困难的问题，华为积极引入SDN/NFV技术，采用华为的CloudFabric解决方案，为工行打造新型的SDN云计算数据中心，有力支撑工行的数字化转型和金融科技业务。

解决方案

· 以SDN为中心提供L2/L3自动化，通过OpenStack构建计算/存储/网络的协同编排和调度能力。

· 网络增值服务（FW、LB等）对接运维平台，与云协同，实现网络自服务化，提供统一编排。

· 基础网络采用Spine-Leaf架构；使用VXLAN构建大二层，VTEP部署在Leaf交换机。

· Vxlan三层网关集中部署；可按需部署多组网关，支持业务的扩展。纯硬集中式网关，保证了性能的同时，符合传统数据中心网络管理人员的运维习惯。

· 网络控制器：对接Openstack云平台实现网络业务的自动化部署，提升应用部署效率，是私有云的最佳推荐方案。

价值

· 实现应用部署时网络配置的自动下发，通过自服务化简化变更流程，提升效率。

· 以云服务方式重构托管业务的支撑模式，多租户共享硬件资源并进行隔离，实现租户网络自管理，快速支持应用灵活部署和IT整合。

· 计算资源打通，建设虚拟化资源池和裸金属资源池；增值服务资源打通，建设增值服务池。各个资源池可以动态申请和释放，SDN控制器进行统一的资源调度，节省资源。

· 采用开放控制器架构，实现轻松定义和扩展网络功能。

总结

随着大数据、云计算、区块链、人工智能和移动互联等技术的发展，业务的快速变化给数据中心提出了更高的要求。综观全球以及国内市场，构建基于SDN的智能的云计算数据中心已成为一种必要。

由于华为的CloudFabric解决方案具有开放性好、易扩展、高容量、成本可控、安全稳定的特点，工商银行经过综合评估，最终选择华为的解决方案，成功建设了基于SDN的云计算数据中心。通过和华为在云计算、分布式数据库等多个领域开展的联合创新，工商银行的金融科技创新之路会走得更好、更远，为客户带来更贴心更多元更智能的金融服务。